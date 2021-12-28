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Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизились в стоимости 28.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-28T07:01+0400
2021-12-28T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизилась на 0,07% и составила 99,62 доллара с доходностью 2,84%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt &amp; Taggart.Торги корпоративными облигациямиСогласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю повысилась на 0,03%, торги закрылись с доходностью 2,09% по цене 106,04 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 102,66 пункта с доходностью 4,83%, за неделю цена повысилась на 0,47%.Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю повысилась на 0,04% до 100,48 пункта, доходность составила 3,92%.Облигации с ипотечным покрытием смогут размещать банки в Грузии &gt;&gt;Торги акциямиЦена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю понизилась на 0,26% и составила 15,38 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 127 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 14,98-15,96 фунта за акцию.Кодекс корпоративного управления эмитентов утвержден в Грузии &gt;&gt;Цена на акции компании Georgia Capital за неделю повысилась на 1,44% и составила 6,35 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 242 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 6,26-6,42 фунта.Акции TBC Bank повысились в цене за неделю на 0,37% до 16,14 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 75 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 15,32-16,3 фунта за акцию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, "банк грузии", грузинская железная дорога, еврооблигации, tbc bank

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

07:01 28.12.2021
© Sputnik / STRINGER ISABEL INFANTESЛондонская фондовая биржа. Акции, котировки, трейдеры
Лондонская фондовая биржа. Акции, котировки, трейдеры - Sputnik Грузия, 1920, 28.12.2021
© Sputnik / STRINGER ISABEL INFANTES
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Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизились в стоимости
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизилась на 0,07% и составила 99,62 доллара с доходностью 2,84%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.

Торги корпоративными облигациями

Согласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю повысилась на 0,03%, торги закрылись с доходностью 2,09% по цене 106,04 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 102,66 пункта с доходностью 4,83%, за неделю цена повысилась на 0,47%.
Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю повысилась на 0,04% до 100,48 пункта, доходность составила 3,92%.
Облигации с ипотечным покрытием смогут размещать банки в Грузии >>

Торги акциями

Цена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю понизилась на 0,26% и составила 15,38 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 127 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 14,98-15,96 фунта за акцию.
Кодекс корпоративного управления эмитентов утвержден в Грузии >>
Цена на акции компании Georgia Capital за неделю повысилась на 1,44% и составила 6,35 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 242 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 6,26-6,42 фунта.
Акции TBC Bank повысились в цене за неделю на 0,37% до 16,14 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 75 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 15,32-16,3 фунта за акцию.
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