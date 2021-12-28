https://sputnik-georgia.ru/20211228/v-gruzii-gryadet-novaya-sudebnaya-reforma-parlament-rassmatrivaet-novyy-zakonoproekt-263223057.html

В Грузии грядет новая судебная реформа - парламент рассматривает новый законопроект

В Грузии грядет новая судебная реформа - парламент рассматривает новый законопроект

В Грузии грядет новая судебная реформа - парламент уже приступил к рассмотрению нового законопроекта

2021-12-28T17:33+0400

2021-12-28T17:33+0400

2021-12-28T18:30+0400

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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Юридический комитет парламента Грузии одобрил поправки в закон "Об общих судах Грузии", согласно которым ужесточаются контроль за судьями и возможности их дисциплинарного наказания.Согласно поправкам, авторами которых являются депутаты от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия", Высший совет юстиции сможет назначать проигравших конкурс кандидатов в судьи районных, городских и апелляционных судов на другие вакантные места. Законопроектом допускается избрание членов Высшего совета юстиции на второй срок подряд, что недопустимо действующим законодательством.С 2/3 до простого большинства снижается кворум при принятии Высшим советом юстиции решений о дисциплинарной ответственности судей.Также Высший совет юстиции получит право снимать судей общих судов с дел, если они нарушили правила поведения, или существует такое предположение, или если им предъявлено обвинение.Грузия снова может лишиться денег ЕС из-за судей>>Поправками в закон вносится понятие "независимый инспектор". Человек на этой должности будет устанавливать факты дисциплинарных нарушений судей.К дисциплинарной ответственности, согласно законопроекту, судьи будут привлекаться и за высказывание собственного мнения на процессах, которые, по мнению независимого инспектора и Высшего совета юстиции, не будут соответствовать критериям взвешенности или политического нейтралитета.Власти Грузии вновь стали объектом критики из-за судей - в парламенте слушают кандидатов>>Поправки расширяют также методы наказания судей. Добавляется такая санкция, как понижение в должности на пять лет, помимо существующих наказаний в виде замечания, строго замечания, перевода в другой суд или вообще освобождения с должности.На данный момент неизвестно, будет ли законопроект о поправках в закон "Об общих судах Грузии" отправлен в Венецианскую комиссию, которая дала негативное заключение по прошлым поправкам, касающимся судебной реформы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, парламент грузии, судебная реформа