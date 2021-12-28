https://sputnik-georgia.ru/20211228/video-so-smotryaschey-film-uzhasov-sobakoy-razveselilo-polzovateley-seti--video-263205441.html
Видео со смотрящей фильм ужасов собакой развеселило пользователей Сети – видео
Видео со смотрящей фильм ужасов собакой развеселило пользователей Сети – видео
Фильмы ужасов порой непросто смотреть и людям, а вот эмоциональным собакам такое точно нельзя показывать ни при каких обстоятельствах 28.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-28T11:30+0400
2021-12-28T11:30+0400
2021-12-28T11:35+0400
видеоклуб
собака
видео с животными
смешные видео
вирусные видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24553/57/245535791_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_127a1e016117bc9cebd69439c97cfb25.png
На кадрах видно, как мужчина с собакой сидят на диване и смотрят по телевизору отрывок из известного фильма ужасов "Заклятие". Сначала ничего не предвещает беды, и песик внимательно наблюдает за происходящим на экране. После одного "скримера" – громкого и пугающего момента – песик все так же спокойно продолжает смотреть телевизор. Однако следующую жуткую сцену собака уже не выдерживает и прячется за подушкой, жалобно смотря на хозяина.Смотрите на видео также:
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24553/57/245535791_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_31d9b31c7f28f09330e9f8f033bbcc6f.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видеоклуб , собака, видео с животными, смешные видео, вирусные видео
Видео со смотрящей фильм ужасов собакой развеселило пользователей Сети – видео
11:30 28.12.2021 (обновлено: 11:35 28.12.2021)
Фильмы ужасов порой непросто смотреть и людям, а вот эмоциональным собакам такое точно нельзя показывать ни при каких обстоятельствах
На кадрах видно, как мужчина с собакой сидят на диване и смотрят по телевизору отрывок из известного фильма ужасов "Заклятие". Сначала ничего не предвещает беды, и песик внимательно наблюдает за происходящим на экране. После одного "скримера" – громкого и пугающего момента – песик все так же спокойно продолжает смотреть телевизор. Однако следующую жуткую сцену собака уже не выдерживает и прячется за подушкой, жалобно смотря на хозяина.
Слишком драматичная реакция собаки на стрижку когтей
рассмешила соцсети
Лучшая няня: собака нашла необычный способ успокоить плачущего младенца
"Что ты сказал?": мужчина неожиданно полаял на собаку
во время игры