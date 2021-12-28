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Видео со смотрящей фильм ужасов собакой развеселило пользователей Сети – видео
Видео со смотрящей фильм ужасов собакой развеселило пользователей Сети – видео
Фильмы ужасов порой непросто смотреть и людям, а вот эмоциональным собакам такое точно нельзя показывать ни при каких обстоятельствах 28.12.2021, Sputnik Грузия
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На кадрах видно, как мужчина с собакой сидят на диване и смотрят по телевизору отрывок из известного фильма ужасов "Заклятие". Сначала ничего не предвещает беды, и песик внимательно наблюдает за происходящим на экране. После одного "скримера" – громкого и пугающего момента – песик все так же спокойно продолжает смотреть телевизор. Однако следующую жуткую сцену собака уже не выдерживает и прячется за подушкой, жалобно смотря на хозяина.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , собака, видео с животными, смешные видео, вирусные видео

Видео со смотрящей фильм ужасов собакой развеселило пользователей Сети – видео

11:30 28.12.2021 (обновлено: 11:35 28.12.2021)
© Youtube / iammayloВидео со смотрящей фильм ужасов собакой развеселило пользователей Сети – видео
Видео со смотрящей фильм ужасов собакой развеселило пользователей Сети – видео - Sputnik Грузия, 1920, 28.12.2021
© Youtube / iammaylo
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Фильмы ужасов порой непросто смотреть и людям, а вот эмоциональным собакам такое точно нельзя показывать ни при каких обстоятельствах
На кадрах видно, как мужчина с собакой сидят на диване и смотрят по телевизору отрывок из известного фильма ужасов "Заклятие". Сначала ничего не предвещает беды, и песик внимательно наблюдает за происходящим на экране. После одного "скримера" – громкого и пугающего момента – песик все так же спокойно продолжает смотреть телевизор. Однако следующую жуткую сцену собака уже не выдерживает и прячется за подушкой, жалобно смотря на хозяина.
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