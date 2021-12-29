https://sputnik-georgia.ru/20211229/popravki-ob-uprazdnenii-sluzhby-gosinspektora-v-gruzii-utverzhdeny-263261071.html

Поправки об упразднении Службы госинспектора в Грузии утверждены в первом чтении

Поправки об упразднении Службы госинспектора в Грузии утверждены в первом чтении

Недовольны законопроектом остались многие, включая Народного защитника Грузии и даже президента страны 29.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-29T21:18+0400

2021-12-29T21:18+0400

2021-12-29T21:41+0400

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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Парламент Грузии принял пакет законопроектов об упразднении Службы госинспектора в первом чтении. За проголосовало 83 депутата, против – 13.За проект голосовали только представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", оппозиция единым фронтом выступила против законопроекта.По мнению оппозиции, законопроект является "наказанием" для независимого госинспектора Лонды Толорая.Согласно поправкам, вместо существующей на сегодня Службы госинспектора в Грузии появится два ведомства: Специальная следственная служба и Служба по защите персональных данных.Специальная следственная служба будет заниматься расследованием преступлений чиновников, а Служба по защите персональных данных будет контролировать все вопросы, связанные с обработкой личных данных и тайными следственными действиями, в том числе прослушкой.При этом депутаты предлагают расширить следственные полномочия для следственной службы, чтобы она могла заниматься всеми преступлениями, в которых фигурируют госслужащие. Главы обеих служб будут выбираться на основании конкурса комиссией при премьер-министре Грузии и представляться парламенту для утверждения.Поправки вступят в силу с 1 марта 2022 года.Депутаты правящей партии объясняют реформу конфликтом интересов, когда орган, отвечающий за сохранность персональных данных и недопустимость их утечки со стороны следственных органов, сам является таким же следственным органом.Однако у законопроекта множество противников.Недовольна законопроектом даже президент Грузии, которая возмутилась тем, что депутаты решили изменить законодательство тогда, когда глава службы находилась в декретном отпуске.Народный защитник Грузии Нино Ломджария попросила президента воспользоваться правом вето."Законопроект противоречит стандартам защиты прав человека, и президент безусловно должна наложить вето на законопроект и вернуть его с замечаниями парламенту", - сказала Ломджария.Однако даже если президент воспользуется правом вето, у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" достаточно мест в парламенте для его преодоления.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211227/uprazdnenie-sluzhby-gosinspektora-gruzii-obespokoilo-verkhovnogo-komissara-oon-263188861.html

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политика, новости, грузия, парламент грузии, нино ломджария, лонда толорая, служба государственного инспектора