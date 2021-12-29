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https://sputnik-georgia.ru/20211229/v-gruppe-riska-khyu-dzhekman-zabolel-covid-19--video-263242470.html
В группе риска? Хью Джекман заболел COVID-19 – ВИДЕО
В группе риска? Хью Джекман заболел COVID-19 – ВИДЕО
О случившемся актер сообщил в своем Инстаграм и восхитил поклонников своим оптимизмом и верой в лучшее
2021-12-29T13:23+0400
2021-12-29T13:23+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
коронавирус covid-19
шоу-бизнес
зарубежные звезды
хью джекман
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Американский актер Хью Джекман заразился COVID-19: о своей болезни звезда "Ван Хельсинга" рассказал в Инстаграм. На прошлой неделе коллега Джекмана по театру Саттон Фостер получила положительные результаты теста на коронавирус. Все это подставило под удар театральную труппу, а также голливудского секс-символа. Теперь же стало ясно, что Джекман успел заразиться и столкнулся с некоторыми симптомами вируса. Неприятной новостью Джекман поделился в Инстаграм и взволновал всех поклонников. "Я просто хочу, чтобы вы услышали это от меня. Я заболел коронавирусом. Болезнь протекает легко, так что надеюсь вернуться на сцену как можно скорее", – отметил актер и пожелала фанатам счастья и здоровья в новом, 2022 году. Но позитивное послание актера успокоило далеко не всех фанатов. Некоторые вспомнили, что Джекман давно борется с раком кожи, который диагностировали в 2013 году и из-за этого может попасть в группу риска. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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коронавирус covid-19, шоу-бизнес, зарубежные звезды, хью джекман

В группе риска? Хью Джекман заболел COVID-19 – ВИДЕО

13:23 29.12.2021
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Хью Джекман
Актер Хью Джекман - Sputnik Грузия, 1920, 29.12.2021
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Анастасия Шрайбер
Все материалы
О случившемся актер сообщил в своем Инстаграм и восхитил поклонников своим оптимизмом и верой в лучшее
Американский актер Хью Джекман заразился COVID-19: о своей болезни звезда "Ван Хельсинга" рассказал в Инстаграм.
На прошлой неделе коллега Джекмана по театру Саттон Фостер получила положительные результаты теста на коронавирус. Все это подставило под удар театральную труппу, а также голливудского секс-символа. Теперь же стало ясно, что Джекман успел заразиться и столкнулся с некоторыми симптомами вируса.
Неприятной новостью Джекман поделился в Инстаграм и взволновал всех поклонников.
"Я просто хочу, чтобы вы услышали это от меня. Я заболел коронавирусом. Болезнь протекает легко, так что надеюсь вернуться на сцену как можно скорее", – отметил актер и пожелала фанатам счастья и здоровья в новом, 2022 году.
Но позитивное послание актера успокоило далеко не всех фанатов. Некоторые вспомнили, что Джекман давно борется с раком кожи, который диагностировали в 2013 году и из-за этого может попасть в группу риска.
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