https://sputnik-georgia.ru/20211229/v-gruppe-riska-khyu-dzhekman-zabolel-covid-19--video-263242470.html

В группе риска? Хью Джекман заболел COVID-19 – ВИДЕО

В группе риска? Хью Джекман заболел COVID-19 – ВИДЕО

О случившемся актер сообщил в своем Инстаграм и восхитил поклонников своим оптимизмом и верой в лучшее

2021-12-29T13:23+0400

2021-12-29T13:23+0400

2021-12-29T13:23+0400

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хью джекман

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Американский актер Хью Джекман заразился COVID-19: о своей болезни звезда "Ван Хельсинга" рассказал в Инстаграм. На прошлой неделе коллега Джекмана по театру Саттон Фостер получила положительные результаты теста на коронавирус. Все это подставило под удар театральную труппу, а также голливудского секс-символа. Теперь же стало ясно, что Джекман успел заразиться и столкнулся с некоторыми симптомами вируса. Неприятной новостью Джекман поделился в Инстаграм и взволновал всех поклонников. "Я просто хочу, чтобы вы услышали это от меня. Я заболел коронавирусом. Болезнь протекает легко, так что надеюсь вернуться на сцену как можно скорее", – отметил актер и пожелала фанатам счастья и здоровья в новом, 2022 году. Но позитивное послание актера успокоило далеко не всех фанатов. Некоторые вспомнили, что Джекман давно борется с раком кожи, который диагностировали в 2013 году и из-за этого может попасть в группу риска. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

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коронавирус covid-19, шоу-бизнес, зарубежные звезды, хью джекман