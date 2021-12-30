https://sputnik-georgia.ru/20211230/gosinspektor-gruzii-zhdet-veto-ot-prezidenta-na-uprazdnyayuschiy-sluzhbu-zakon-263295837.html
Госинспектор Грузии ждет вето от президента на упраздняющий службу закон
Госинспектор Грузии ждет вето от президента на упраздняющий службу закон
Президента призвали наложить вето на поправки, упраздняющие Службу государственного инспектора Грузии
2021-12-30T23:51+0400
2021-12-30T23:51+0400
2021-12-31T00:03+0400
политика
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лонда толорая
служба государственного инспектора
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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Госинспектор Грузии Лонда Толорая ждет, что президент Грузии наложит вето на законопроект об упразднении ее ведомства с марта будущего года.Парламент Грузии в четверг в третьем окончательном чтении утвердил поправки, согласно которым с 1 марта вместо Службы государственного инспектора в Грузии будет Служба по защите персональных данных и Специальная следственная служба.Госинспектор также выступила с критикой депутатов парламента Грузии от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Парламент Грузии поддержал разделение Службы госинспектора на два ведомства >>"Парламент уничтожил независимый орган, который действовал только в соответствии с законом. Он упразднил агентство, которое прямо обвиняло государственные учреждения в незаконном вмешательстве в частную жизнь других лиц и незаконном использовании чужих данных, которое, обладая ограниченными законодательными, человеческими и финансовыми ресурсами, делало все возможное для расследования фактов насилия со стороны правоохранительных органов", - сказала Толорая.Она отметила, что не согласится ни на какие предложения власти возглавить одну из служб, так как, по ее мнению, со стороны председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклия Кобахидзе прозвучала угроза, что новую службу постигнет та же участь, если та станет независимым органом.Президент Грузии вступилась за женщину-главу Службы госинспекции >>Кобахидзе накануне назвал существование службы Госинспектора неконституционным.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, лонда толорая, служба государственного инспектора
Госинспектор Грузии ждет вето от президента на упраздняющий службу закон
23:51 30.12.2021 (обновлено: 00:03 31.12.2021)
Толорая заявила, что не согласится ни на какие предложения власти возглавить одну из новых служб
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Госинспектор Грузии Лонда Толорая ждет, что президент Грузии наложит вето на законопроект об упразднении ее ведомства с марта будущего года.
Парламент Грузии в четверг в третьем окончательном чтении утвердил поправки, согласно которым с 1 марта вместо Службы государственного инспектора в Грузии будет Служба по защите персональных данных и Специальная следственная служба.
"Сейчас важно, чтобы президент Грузии сказала свое слово. Хочу поблагодарить ее за поддержку и надеюсь, что она воспользуется возложенной на нее функцией и наложит вето на этот закон", - сказала Толорая.
Госинспектор также выступила с критикой депутатов парламента Грузии от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
"Парламент уничтожил независимый орган, который действовал только в соответствии с законом. Он упразднил агентство, которое прямо обвиняло государственные учреждения в незаконном вмешательстве в частную жизнь других лиц и незаконном использовании чужих данных, которое, обладая ограниченными законодательными, человеческими и финансовыми ресурсами, делало все возможное для расследования фактов насилия со стороны правоохранительных органов", - сказала Толорая.
Она отметила, что не согласится ни на какие предложения власти возглавить одну из служб, так как, по ее мнению, со стороны председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклия Кобахидзе прозвучала угроза, что новую службу постигнет та же участь, если та станет независимым органом.
Кобахидзе накануне назвал существование службы Госинспектора неконституционным.
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