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Курс лари на четверг – 3,0961 GEL/$1
Курс лари на четверг – 3,0961 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0062 лари по отношению к доллару 30.12.2021, Sputnik Грузия
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курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 30 декабря в размере 3,0961 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0062 лари по отношению к доллару.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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экономика, новости, грузия, лари, доллар, курс доллара, национальный банк грузии, курс лари к доллару на сегодня в грузии

Курс лари на четверг – 3,0961 GEL/$1

09:20 30.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliОбменные пункты у станции метро Дидубе
Обменные пункты у станции метро Дидубе - Sputnik Грузия, 1920, 30.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0062 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 30 декабря в размере 3,0961 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0062 лари по отношению к доллару.
© SputnikКросс-курс основных валют на 29 декабря
Кросс-курс основных валют на 29 декабря - Sputnik Грузия, 1920, 30.12.2021
Кросс-курс основных валют на 29 декабря
© Sputnik
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