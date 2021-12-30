https://sputnik-georgia.ru/20211230/vozvraschenie-saakashvili-v-tyurmu-bylo-predskazuemo---sergeenko-263271264.html

Возвращение Саакашвили в тюрьму было предсказуемо – Сергеенко

Возвращение Саакашвили в тюрьму было предсказуемо – Сергеенко

Экс-президента Грузии, по сведениям СМИ, вчера ночью перевели из горийского военного госпиталя в тюрьму 30.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-30T11:06+0400

2021-12-30T11:06+0400

2021-12-30T12:06+0400

новости

грузия

давид сергеенко

тюрьма

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Возвращение осужденного Михаил Саакашвили в пенитенциарное учреждение не было неожиданностью для заместителя председателя парламента Грузии Давида Сергеенко.Этапирование Саакашвили планировалось еще 27 декабря, но пенитенциарная служба отложила его из-за ухудшения состояния здоровья экс-президента. Как рассказал сам Саакашвили, он потерял сознание, когда оказывал сопротивление тем, кто пытался увезти его из военного госпиталя.По его словам, комментарии по поводу того, стабилизировалось ли состояние здоровья Саакашвили, делали больше те, кто не является врачом. "Это только вредит и усугубляет ситуацию", - сказал вице-спикер парламента от правящей партии "Грузинская мечта".Как отметил Сергеенко, ни одному врачу не придет в голову искусственно ухудшить или улучшить положение пациента. Саакашвили вернули в тюрьму из госпиталя – СМИ>>"Если Михаил Саакашвили вновь начнет голодовку, это будет плохо как с человеческой, так и с гуманной точки зрения", – сказал Сергеенко, который в прошлом был министром здравоохранения.Информация о том, что Михаила Саакашвили вернули в руставскую тюрьму из горийского военного госпиталя появилась в СМИ поздно ночью.Министерство юстиции пока не подтвердило и не опровергло факт этапирования экс-президента Грузии.В горийском госпитале экс-президент проходил курс лечения с 20 ноября, после 50-дневной голодовки, которую он объявил в день задержания, 1 октября.Саакашвили был задержан на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. Он получил шесть лет тюрьмы.Почему у Саакашвили в Грузии нет политического будущего? Мнение эксперта>>В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.Кроме того, на рассмотрении в суде находятся три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, давид сергеенко, тюрьма, возвращение и арест саакашвили