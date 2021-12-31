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Как встретить Новый год Тигра 2022: пять примет и обычаев
Как встретить Новый год Тигра 2022: пять примет и обычаев
В новогоднюю ночь каждый верит в сказку и "волшебные" приметы, способные привлечь удачу и деньги
2021-12-31T12:47+0400
2021-12-31T13:17+0400
общество
справки
в мире
тигр
новый год 2022
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Какие приметы и обычаи важно учесть в Новый год Тигра, чтобы наступающий год стал благополучным, читайте в материале Sputnik Грузия.Как встретить Новый год ТиграЧтобы Новый год Тигра принес счастье и достаток, встречать его следует в чистой и убранной квартире. По обычаю, хозяйки перед праздником делают в доме генеральную уборку и особенно тщательно моют окна и двери. Есть примета, что через них заходит в дом счастье.По обычаю, перед встречей Нового года выбрасывают все старые, ненужные, сломанные, треснутые и разбитые вещи, чтобы избавиться от негатива и освободить в доме место для положительной энергии.Встретить Новый год в новой одежде хорошая примета, привлекающая достаток и благополучие. При этом встречать Новый год нужно в одежде, с учетом предпочтений Тигра, чтобы расположить к себе символ грядущего года.До встречи Нового года, по обычаю, нужно вернуть все долги, а также простить всех обидчиков и врагов. Просить в долг или ссориться перед праздником – тоже плохая примета.По приметам, чтобы год Тигра был удачным, Новый год нужно встречать за красиво сервированным столом, на котором будет много разнообразных и сытных блюд.Есть обычай бросать под бой курантов в бокал монетку, чтобы в доме было счастье и водились деньги.Главная примета на Новый год – это фраза, знакомая всем с детства: "Как встретишь Новый год, так его и проведешь!" Поэтому год Тигра нужно встречать весело и беззаботно, в кругу родных и близких. И тогда хозяин года обязательно будет к вам благосклонен.Материал подготовлен на основе открытых источников
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общество, справки , в мире, тигр, новый год 2022

Как встретить Новый год Тигра 2022: пять примет и обычаев

12:47 31.12.2021 (обновлено: 13:17 31.12.2021)
© photo: Sputnik / StringerДети на празднике. Церемония зажжения огней на главной новогодней елке Грузии на проспекте Руставели
Дети на празднике. Церемония зажжения огней на главной новогодней елке Грузии на проспекте Руставели - Sputnik Грузия, 1920, 31.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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Колумнист Sputnik Лиза Офман - Sputnik Грузия
Лиза Офман
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Новый год один из любимых праздников, который ассоциируется с чудом, поэтому в новогоднюю ночь каждый начинает верить в сказку и "волшебные" приметы, способные привлечь удачу и деньги, а также помочь обрести счастье в грядущем году Тигра
Какие приметы и обычаи важно учесть в Новый год Тигра, чтобы наступающий год стал благополучным, читайте в материале Sputnik Грузия.

Как встретить Новый год Тигра

Чтобы Новый год Тигра принес счастье и достаток, встречать его следует в чистой и убранной квартире. По обычаю, хозяйки перед праздником делают в доме генеральную уборку и особенно тщательно моют окна и двери. Есть примета, что через них заходит в дом счастье.
По обычаю, перед встречей Нового года выбрасывают все старые, ненужные, сломанные, треснутые и разбитые вещи, чтобы избавиться от негатива и освободить в доме место для положительной энергии.
© Sputnik / Alexander ImedashviliПраздничный карнавал
Праздничный карнавал - Sputnik Грузия, 1920, 31.12.2021
Праздничный карнавал
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Встретить Новый год в новой одежде хорошая примета, привлекающая достаток и благополучие. При этом встречать Новый год нужно в одежде, с учетом предпочтений Тигра, чтобы расположить к себе символ грядущего года.
До встречи Нового года, по обычаю, нужно вернуть все долги, а также простить всех обидчиков и врагов. Просить в долг или ссориться перед праздником – тоже плохая примета.
По приметам, чтобы год Тигра был удачным, Новый год нужно встречать за красиво сервированным столом, на котором будет много разнообразных и сытных блюд.

В Новый год, по обычаю, загадывают желание. Нужно написать на листке бумаги желание, сжечь его, смешать пепел с шампанским и выпить. И помните, чтобы желание исполнилось, нужно проделать все это, пока бьют куранты.

Есть обычай бросать под бой курантов в бокал монетку, чтобы в доме было счастье и водились деньги.
Главная примета на Новый год – это фраза, знакомая всем с детства: "Как встретишь Новый год, так его и проведешь!" Поэтому год Тигра нужно встречать весело и беззаботно, в кругу родных и близких. И тогда хозяин года обязательно будет к вам благосклонен.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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