https://sputnik-georgia.ru/20211231/kak-vstretit-novyy-god-tigra-2022-pyat-primet-i-obychaev-263305909.html

Как встретить Новый год Тигра 2022: пять примет и обычаев

Как встретить Новый год Тигра 2022: пять примет и обычаев

В новогоднюю ночь каждый верит в сказку и "волшебные" приметы, способные привлечь удачу и деньги

2021-12-31T12:47+0400

2021-12-31T12:47+0400

2021-12-31T13:17+0400

общество

справки

в мире

тигр

новый год 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/11/250377839_245:582:2055:1600_1920x0_80_0_0_344b5476eefc74043d43b37ed8a7dcd8.jpg

Какие приметы и обычаи важно учесть в Новый год Тигра, чтобы наступающий год стал благополучным, читайте в материале Sputnik Грузия.Как встретить Новый год ТиграЧтобы Новый год Тигра принес счастье и достаток, встречать его следует в чистой и убранной квартире. По обычаю, хозяйки перед праздником делают в доме генеральную уборку и особенно тщательно моют окна и двери. Есть примета, что через них заходит в дом счастье.По обычаю, перед встречей Нового года выбрасывают все старые, ненужные, сломанные, треснутые и разбитые вещи, чтобы избавиться от негатива и освободить в доме место для положительной энергии.Встретить Новый год в новой одежде хорошая примета, привлекающая достаток и благополучие. При этом встречать Новый год нужно в одежде, с учетом предпочтений Тигра, чтобы расположить к себе символ грядущего года.До встречи Нового года, по обычаю, нужно вернуть все долги, а также простить всех обидчиков и врагов. Просить в долг или ссориться перед праздником – тоже плохая примета.По приметам, чтобы год Тигра был удачным, Новый год нужно встречать за красиво сервированным столом, на котором будет много разнообразных и сытных блюд.Есть обычай бросать под бой курантов в бокал монетку, чтобы в доме было счастье и водились деньги.Главная примета на Новый год – это фраза, знакомая всем с детства: "Как встретишь Новый год, так его и проведешь!" Поэтому год Тигра нужно встречать весело и беззаботно, в кругу родных и близких. И тогда хозяин года обязательно будет к вам благосклонен.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

общество, справки , в мире, тигр, новый год 2022