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https://sputnik-georgia.ru/20220101/kuda-ischez-dzhek-nikolson-druzya-o-strashnom-diagnoze-aktera-263216546.html
Куда исчез Джек Николсон? Друзья о страшном диагнозе актера
Куда исчез Джек Николсон? Друзья о страшном диагнозе актера
В кино Николсон не появляется с 2010 года. Что же случилось с любимым многими зрителями киноактером?
2022-01-01T11:11+0400
2022-01-01T11:11+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Близкие друзья всемирно известного актера Джека Николсона сказали, что причиной "исчезновения" артиста с экранов стала болезнь.По информации друзей артиста, здоровье 84-летнего Николсона подкосила деменция. На данный момент за актером ухаживают его сын и дочь. "Физически он в порядке, но его разум – нет. Очень грустно видеть, что такой суперталантливый актер как Джек, стал таким", – рассказал инсайдер, подтвердив деменцию у Николсона. Несмотря на то, что пока эти слова никто официально не подтвердил, их никто и не опроверг. Интересно, что сам Николсон никогда не жаловался на самочувствие, по большей части он любил говорить о любовных победах и кино. Однако, с возрастом его память начала давать сбой. Говорят и то, что артист пробовал лечиться, почувствовав "неполадки", однако известно, что деменцию можно лишь замедлить, но не победить. В кино Николсон не появляется с 2010 года. С тех пор он стал почетным гостем премии "Оскар", также появлялся на светских мероприятиях. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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шоу-бизнес, зарубежные звезды

Куда исчез Джек Николсон? Друзья о страшном диагнозе актера

11:11 01.01.2022
© AFP / Hal GARBАктер Джек Николсон танцует после получения "Премии за заслуги" на церемонии награждения премией "Золотой Глобус" в Беверли-Хиллз
Актер Джек Николсон танцует после получения Премии за заслуги на церемонии награждения премией Золотой Глобус в Беверли-Хиллз - Sputnik Грузия, 1920, 01.01.2022
© AFP / Hal GARB
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В кино Николсон не появляется с 2010 года. Что же случилось с любимым многими зрителями киноактером?
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Близкие друзья всемирно известного актера Джека Николсона сказали, что причиной "исчезновения" артиста с экранов стала болезнь.
По информации друзей артиста, здоровье 84-летнего Николсона подкосила деменция. На данный момент за актером ухаживают его сын и дочь.
"Физически он в порядке, но его разум – нет. Очень грустно видеть, что такой суперталантливый актер как Джек, стал таким", – рассказал инсайдер, подтвердив деменцию у Николсона.
© photo: Sputnik / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкАмериканский актер Джек Николсон
Американский актер Джек Николсон - Sputnik Грузия, 1920, 28.12.2021
Американский актер Джек Николсон
© photo: Sputnik / Дмитрий Коробейников
/
Перейти в фотобанк
Несмотря на то, что пока эти слова никто официально не подтвердил, их никто и не опроверг. Интересно, что сам Николсон никогда не жаловался на самочувствие, по большей части он любил говорить о любовных победах и кино. Однако, с возрастом его память начала давать сбой.
Говорят и то, что артист пробовал лечиться, почувствовав "неполадки", однако известно, что деменцию можно лишь замедлить, но не победить.
В кино Николсон не появляется с 2010 года. С тех пор он стал почетным гостем премии "Оскар", также появлялся на светских мероприятиях.
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