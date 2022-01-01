https://sputnik-georgia.ru/20220101/kuda-ischez-dzhek-nikolson-druzya-o-strashnom-diagnoze-aktera-263216546.html

Куда исчез Джек Николсон? Друзья о страшном диагнозе актера

Куда исчез Джек Николсон? Друзья о страшном диагнозе актера

В кино Николсон не появляется с 2010 года. Что же случилось с любимым многими зрителями киноактером?

2022-01-01T11:11+0400

2022-01-01T11:11+0400

2022-01-01T11:11+0400

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ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Близкие друзья всемирно известного актера Джека Николсона сказали, что причиной "исчезновения" артиста с экранов стала болезнь.По информации друзей артиста, здоровье 84-летнего Николсона подкосила деменция. На данный момент за актером ухаживают его сын и дочь. "Физически он в порядке, но его разум – нет. Очень грустно видеть, что такой суперталантливый актер как Джек, стал таким", – рассказал инсайдер, подтвердив деменцию у Николсона. Несмотря на то, что пока эти слова никто официально не подтвердил, их никто и не опроверг. Интересно, что сам Николсон никогда не жаловался на самочувствие, по большей части он любил говорить о любовных победах и кино. Однако, с возрастом его память начала давать сбой. Говорят и то, что артист пробовал лечиться, почувствовав "неполадки", однако известно, что деменцию можно лишь замедлить, но не победить. В кино Николсон не появляется с 2010 года. С тех пор он стал почетным гостем премии "Оскар", также появлялся на светских мероприятиях. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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