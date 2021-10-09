https://sputnik-georgia.ru/20211009/ya-odnoy-nogoy-v-mogile--andrey-gubin-o-neschastnoy-lichnoy-zhizni-i-tyazhelom-neduge-260285360.html

"Я одной ногой в могиле" – Андрей Губин о несчастной личной жизни и тяжелом недуге

"Я одной ногой в могиле" – Андрей Губин о несчастной личной жизни и тяжелом недуге

Прославившийся в 90-х и нулевых певец ушел со сцены из-за страшной болезни – теперь он мечтает выздороветь и жалеет, что не успел завести семью 09.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-09T10:01+0400

2021-10-09T10:01+0400

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ТБИЛИСИ, 9 окт - Sputnik. Российский автор-исполнитель и композитор Андрей Губин поделился подробностями из личной жизни, а также рассказал о тяжелом недуге.В эфире радио "Комсомольская правда" 47-летний артист рассказала о своей неврологической болезни, с которой борется уже много лет – левосторонней прозопалгией.Из-за этой болезни Губину пришлось покинуть сцену. Оказывается, что первые симптомы болезни появились еще в подростковом возрасте. Сейчас Андрею Губину приходится терпеть сильные боли во всем теле. Поэтому о возвращении на сцену речи не идет.В интервью артист признался, что живет один и сожалеет, что раньше ему не удалось завести семью. Сейчас Андрей Губин уже не рассчитывает, что у него когда-то появится жена и дети.Главным препятствием на пути к личному счастью Андрей считает свою страшную болезнь, которая в первую очередь поражает мышцы лица:"Я люблю девушек по-прежнему – я еще вполне боеспособен, чтобы к ним приставать. Кто-то еще идет мне навстречу, кто-то не идет... Последний раз чувствовал себя влюбленным где-то полгода назад. Но нужно понимать: когда человек так сильно болеет, как я, он просто не способен любить по-настоящему. Он уже высосан изнутри всеми этими проблемами. Хочется просто выздороветь. У меня из-за болезни вот-вот выпадут все зубы, ну какая мне семья? Как я буду о детях заботиться? Я уже умираю, я одной ногой в могиле. Знаете, что меня расстраивает? Не то, что у меня счастья не было. А то, что его уже не будет", – признался артист.Андрей Губин также поговорил о слухах про внебрачных детей, однако все это он отрицает.Сейчас артист лишь сосредоточен на здоровье и живет на авторские гонорары, которые певцу выплачивают за то, что его песни крутят по радио.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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