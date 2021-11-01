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Мама Моргенштерна рассказала о тяжелом диагнозе сына при рождении
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкМоргенштерн на премии МУЗ-ТВ 20/21. "Начало света"
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov/
Мать эпатажного рэпера вспомнила грустные события давних лет и призналась, что сегодня гордится сыном
ТБИЛИСИ, 1 ноя – Sputnik. Мама популярного российского рэпера Моргенштерна Марина Моргенштерн рассказала, что при рождении сыну поставили диагноз "рак почки", об этом она сказала в интервью Ксении Собчак.
Марина Моргенштерн вспомнила в интервью, как пришла с трехмесячным Алишером к врачу, а та ей сказала: "Зачем вы его рожали, у него рак почки", – рассказала мать рэпера.
Позднее этот тяжелый диагноз не подтвердился, вспоминает Марина. "Слава Богу, диагноз не подтвердился. Высшие силы послали мне врачей, которые сказали, что у сына гидронефроз, ему сделали операцию", – пояснила Марина Моргенштерн.
В течение интервью Марина не раз назвала своего сына выдающимся артистом, а также сказала, что гордится им.
"Уговаривала его обучаться игре на гитаре или пианино с 13 лет, но если он не хотел что-либо делать, то не делал этого. Сам на компьютере учил аккорды, программы по аранжировке. Уже позже стал приходить репетитор по гитаре", – пояснила Моргенштерн.
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