https://sputnik-georgia.ru/20211101/mama-morgenshterna-rasskazala-o-tyazhelom-diagnoze-syna-pri-rozhdenii-261569692.html

Мама Моргенштерна рассказала о тяжелом диагнозе сына при рождении

Мама Моргенштерна рассказала о тяжелом диагнозе сына при рождении

Мать эпатажного рэпера вспомнила грустные события давних лет и призналась, что сегодня гордится сыном 01.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-01T07:18+0400

2021-11-01T07:18+0400

2021-11-01T07:18+0400

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ТБИЛИСИ, 1 ноя – Sputnik. Мама популярного российского рэпера Моргенштерна Марина Моргенштерн рассказала, что при рождении сыну поставили диагноз "рак почки", об этом она сказала в интервью Ксении Собчак. Марина Моргенштерн вспомнила в интервью, как пришла с трехмесячным Алишером к врачу, а та ей сказала: "Зачем вы его рожали, у него рак почки", – рассказала мать рэпера.Позднее этот тяжелый диагноз не подтвердился, вспоминает Марина. "Слава Богу, диагноз не подтвердился. Высшие силы послали мне врачей, которые сказали, что у сына гидронефроз, ему сделали операцию", – пояснила Марина Моргенштерн. В течение интервью Марина не раз назвала своего сына выдающимся артистом, а также сказала, что гордится им. "Уговаривала его обучаться игре на гитаре или пианино с 13 лет, но если он не хотел что-либо делать, то не делал этого. Сам на компьютере учил аккорды, программы по аранжировке. Уже позже стал приходить репетитор по гитаре", – пояснила Моргенштерн.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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