https://sputnik-georgia.ru/20220103/chem-zakonchatsya-peregovory-rossii-i-ssha-ili-pochemu-posol-ameriki-v-gruzii-ne-poshla-v-otpusk-263341745.html

Чем закончатся переговоры России и США или Почему посол Америки в Грузии не пошла в отпуск

Чем закончатся переговоры России и США или Почему посол Америки в Грузии не пошла в отпуск

Главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили размышляет о том, чем может закончиться российско-американская встреча 10 января или почему посол США в Грузии... 03.01.2022, Sputnik Грузия

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россия

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Россия-США, 10 января: произойдут ли вместе со сменой календарного года изменения в политике главных мировых игроков, под которые будут вынуждены выстраиваться многие страны, в том числе – Украина и Грузия? Драматизм ситуации достиг такой кондиции, что посол США в Грузии Келли Дегнан даже не ушла на новогодние каникулы… Первая новость – Россия изменила свою политику. Впервые вместо того, чтобы ввязываться в военную провокацию на Донбассе или рассылать ноты с нотациями в Киев и Тбилиси, она предъявила претензии напрямую США и НАТО, непосредственно от которых исходят угрозы ее безопасности в этих и других, граничащих с ней странах. Поэтому в Киеве и Тбилиси не должны обижаться, что Россия и США обсуждают Украину и Грузию напрямую, без их участия. Россия примет меры, если на идею о гарантиях безопасности не ответят – Лавров>>Даже НАТО играет второстепенную роль, потому что является организацией в управлении США. Просто США через НАТО подавали ложные сигналы Киеву и Тбилиси, подталкивая их просить военную помощь против России у Брюсселя и Вашингтона. И если бы Москва снизошла до ответа Столтенбергу, который обвинил ее в реанимации "зон влияния, как после холодной войны", то, наверное, заявила бы, что стратегические интересы Российской Федерации в Грузии и на Украине, как и в любых, граничащих с ней, странах, заключаются лишь в обеспечении государственной безопасности Российской Федерации, чему гарантии могут предоставить только США. Заботу России о своей государственной безопасности в странах ближнего зарубежья называть созданием зон влияния никак нельзя. Созданием зон влияния является размещение американских ракет на границах с Россией за тысячи километров от США. Вторая новость – Путин ставит предварительные условия: или США-НАТО не продвигаются дальше на Восток и забирают обратно уже размещенные ракеты, а также прекращают военное сотрудничество с Украиной и Грузией – совместные учения, поставку вооружений, разведывательные полеты над Черным морем и так далее, по пунктам предъявленного Договора и Соглашения, или Россия даст "зеркальный" ответ – то есть разместит свои ракеты "нос к носу" с американскими. Путин предупреждает – США-НАТО должны принять решение "немедленно, сейчас", от этого, а не от хода переговоров, зависят ответные действия России, растянуть дискуссию "на десятилетия", а тем временем разместить "Томагавки" на Украине и в Грузии, чтобы поставить Россию перед свершившимся фактом, не выйдет. Так как США и НАТО ментально вряд ли готовы сделать хоть шаг навстречу России, что в представлении Вашингтона и Брюсселя означает непростительный грех – "уступку русским", первый раунд переговоров рискует стать последним. Англосаксы не уступят, пока не ощутят холод российских боеголовок у своего носа, они из категории людей, которые все хотят потрогать своими руками. Но когда в Вашингтоне и Брюсселе убедятся, что Москва не шутит, то США-НАТО покинут постсоветское пространство, уйдут с Украины и из Грузии, как ушли из Ирака, Сирии и Афганистана. А Россия, после Сирии и недавних событий в Беларуси, больше не будет уступать США свои стратегические интересы – Европа будет это или Азия, Украина, или Грузия…Переговоры по гарантиям безопасности между Россией и США пройдут 10 января>> Стратегические интересы России в Грузии и на Украине заключаются в гарантиях безопасности, которых могут предоставить только США. И обеспечить эти гарантии России гораздо выгоднее дипломатическим, а не военным путем. Уход США из разных стран по всему миру не умоляет величие Америки как супердержавы, а лишь делает честь ее приверженности к демократии. Только враги США критиковали президента Байдена за уход из Афганистана. Прекращение военного соперничества с Россией в результате консенсуса, контуры которого вполне возможно очертить 10 января, послужит беспрецедентному расцвету США, их экономической мощи.Прекратится гонка вооружений и американский налогоплательщик перестанет обсуживать опасные амбиции обанкротившихся политических элит некоторых бывших стран Варшавского договора и СССР, наращивающих размещение американского вооружения и военного контингента НАТО с целью продлить свое пребывание у кормила власти, а вовсе не в интересах "архитектуры европейской безопасности". Может возникнуть вопрос: но почему Россия забила тревогу именно сегодня? Ведь Украина и Грузия относительно давно презентовали свой "безальтернативно евроатлантический" курс, закрепив его в своих конституциях, а США и НАТО неоднократно повторили, что примут их в Альянс, но только в будущем, не сейчас? Молдова, так та вообще отказалась от НАТО. Так в чем же секрет срочной необходимости получения гарантий безопасности от США и НАТО, которое "накатывало" на восток пятью "волнами", начиная еще с 1999 года? Причин много, назову лишь главные: 1. Россия, как это парадоксально ни звучит, на первый взгляд, забила тревогу именно сегодня, потому что США-НАТО в очередной раз отказались принять Украину и Грузию в Альянс в ближайшее время (Устав НАТО не предусматривает членство стран с нарушенной территориальной целостностью и суверенитетом). "Значит НАТО и США сами хотят быть принятыми на Украине и в Грузии, разместить там свои военные базы и системы ПВО – ударные пусковые установки МК-41, адаптированные под "Томогавки" – не без оснований заподозрили в Москве; 2. Россия забила тревогу именно сегодня, потому что никогда раньше США и ведущие страны Североатлантического альянса не совершали столько демонстративно провокационных разведывательных полетов над Черным морем, в котором никогда раньше не патрулировало столько авианосцев, не проводили столько международных учений с участием Украины и Грузии; 3. Россия забила тревогу именно сегодня, потому что Зеленский вошел в стадию "Саакашвили 08.08.08.", то есть когда полный провал во внутренней политике вынуждает прибегнуть к военной провокации на собственной территории против русскоязычного населения, чтобы втянуть Россию и продлить свое пребывание на сверхдоходном президентском кресле за счет антироссийского пиара;МИД РФ назвал "красной линией" размещение ударных систем НАТО в Грузии>> 4. Россия устала от бесконечных санкций, в том числе против "Северного потока - 2". Да и санкции против Беларуси тоже бьют по России в условиях союзного государства; 5. Россия знает, когда у США тоже появится гиперзвуковое оружие, о чем заявил Путин на большой пресс-конференции, поэтому Россия, пока она единственная обладает гиперзвуковыми ракетами, хочет решить вопрос как можно скорее. Разве это не логично? Разве хоть одна страна в мире упустила бы шанс воспользоваться своим преимуществом? Вот почему посол США не уехала в отпуск. В случае срыва переговоров 10 января противостояние России и США может перейти в чрезвычайно острую фазу и бывшему политическому советнику командующего ВМС США в Европе и Африке Келли Дегнан придется исполнять обязанности, для которых ее и прислали в Грузию. И наоборот – посол США не ушла на новогодние каникулы на случай, если 10 января "двуглавый орел" и "орлан" договорятся. Любой исход переговоров беспокоит посла США, ведь если США договорятся с Россией и оставят Грузию, считай, Южный Кавказ, то в Грузию пришлют нового американского посла, менее агрессивного, чем Дегнан с корабля, и закроют офис НАТО, который давно "дышит на ладан". А госпожу Келли отправят на заслуженную пенсию вслед за начинающим банкиром Столтенбергом...Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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россия, грузия, нато, сша