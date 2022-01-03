https://sputnik-georgia.ru/20220103/krizisy-vybory-i-arest-saakashvili--glavnye-politicheskie-sobytiya-v-gruzii-v-2021-godu-263317326.html

Кризисы, выборы и арест Саакашвили – главные политические события в Грузии в 2021 году

Кризисы, выборы и арест Саакашвили – главные политические события в Грузии в 2021 году

Грузия, население которой отличается политизированностью, в 2021 году пережила серьезную политическую встряску 03.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-03T12:32+0400

2022-01-03T12:32+0400

2022-01-03T12:32+0400

политика

грузия

аналитика

бидзина иванишвили

единое нацдвижение

грузинская мечта

сша

рустави

ника мелия

георгий гахария

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В 2021 году политическая жизнь в Грузии была особенно насыщенной – появились новые партии, прошли выборы, преобразился политический расклад. Оппозиция протестовала, заключала перемирие с властью, а после вновь выходила на улицу с новыми требования.Что происходило в стране за год – Sputnik Грузия предлагает самые важные политические события 2021 года.Ушел без оглядкиПервое громкое событие не заставила себя ждать долго. В середине января учредитель и председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", миллиардер Бидзина Иванишвили опубликовал открытое письмо, неожиданно для всех заявив, что принял решение полностью оставить бразды правления, окончательно покинув политику. Свою миссию Иванишвили назвал выполненной, и решил вернуться к тому образу жизни, который у него был до 2011 года.Это стало вторым по счету уходом Иванишвили из политики. Впервые заявление об уходе он сделал в ноябре 2013 года – спустя год после победы коалиции "Грузинская мечта" на парламентских выборах. Однако позднее, в 2018 году, он формально вернулся в политику, заняв пост председателя правящей партии.Иванишвили заверил население, что на этот раз, в отличие от 2013 года, он полностью отойдет от политической жизни и у него больше не будет коммуникации с правящей партией – не будет их ни консультировать, ни критиковать. Никаких интервью, никаких публичных заявлений – пообещал Иванишвили."Миссия выполнена" - Иванишвили опубликовал открытое письмо о своем уходе из политики >>Однако молчание Иванишвили продолжалось ровно полгода. Нарушить свое слово его заставил ушедший в отставку премьер-министр Грузии Георгий Гахария, который к тому времени уже успел создать свою партию и анонсировать участие в предстоящих местных выборах. Иванишвили счел необходимым развеять слухи о том, что Гахария – это "его проект". С тех пор основатель правящей партии лишь несколько раз появлялся на публике, но никаких заявлений больше не делал.Ушел... в оппозициюГахария ушел вслед за Иванишвили в феврале 2021 года. В то время он был одним из самых рейтинговых политиков в Грузии. Хотя еще в сентябре 2019 год, когда Гахария возглавил правительство Грузии, он был главным объектом нападок. Немалая часть общества, не только оппозиция, требовала его отставки с поста главы МВД из-за силового разгона акции летом того года.Вскоре после отставки, в конце мая, выпускник МГУ заявил о создании партии под названием "Для Грузии" и анонсировал участие в выборах в органы местного самоуправления. Параллельно он смог заручиться поддержкой в законодательном органе, перетянув на свою сторону шесть депутатов парламента от "Грузинской мечты", а также часть региональных чиновников из разных госструктур.Один из самых рейтинговых политиков страны пошел еще дальше и выдвинул свою кандидатуру на пост мэра Тбилиси. Обойти действующего мэра ему не удалось, но третье место на выборах своей партии он все же обеспечил, пусть даже с 9,4% голосов избирателей.Партия "Для Грузии" уступила только правящей "Грузинской мечте" и "Единому национальному движению", основанному Михаилом Саакашвили много лет назад. Теперь голоса депутатов от партии Гахария в сакребуло (районное собрание) являются решающими в тех городах и районах, где разница между депутатским составом "Мечты" и ЕНД минимальная.На сегодняшний день в планах "Для Грузии" – выдвигать своих кандидатов на ведущие должности в органах местной власти.Партийные переделыЗа год политическая картина в стране существенно преобразилась. После ухода Иванишвили и Гахария, в "Грузинской мечте" главную роль играет триумвират – председатель партии и автор последней конституционной реформы в Грузии Ираклий Кобахидзе, премьер-министр и политический секретарь партии Ираклий Гарибашвили и генеральный секретарь партии и действующий мэр Каха Каладзе.Интересным стало появление Гахария на политической арене в ранге оппозиционера. За довольно короткое время экс-премьер Грузии и его партия смогли показать свою силу, заняв третье место на последних выборах.Изменения коснулись и самой крупной оппозиционной силы "Единое национальное движение". Вместо политика старой плеяды Григола Вашадзе, пост руководителя занял рядовой член партии Ника Мелия. После того, как Мелия оказался у руля, в "Нацдвижении" активно началось обновление. Многих высокопоставленных чиновников времен Саакашвили сменили новые молодые лица.К местным выборам "Нацдвижение" создало крупную коалицию, куда вошли мелкие партии, среди которых "Прогресс и свобода", "Европейские демократы", "Христиан-консервативная партия", "Новая Грузия", "Государство для народа" и другие.Двух из трех своих лидеров лишилась оппозиционная партия "Европейская Грузия". Давид Бакрадзе и Гиги Угулава теперь независимые политики. Партию возглавляет Гига Бокерия.На две части раскололась самая оригинальная в стране партия "Новый политический центр – Гирчи". Теперь в Грузии две партии с почти одинаковыми названиями – одна сохранила прежнее название, а вторая стала называться "Гирчи – больше свободы".Между тем, "Стратегия Агмашенебели" лишилась поддержки партии "Закон и право", однако сформировала большую коалицию под названием "Третья сила". Помимо самой "Стратегии Агмашенебели", в союз вошли "Свободные демократы" и "Республиканская партия Грузии".Политический кризисВ 2021 году уже открыто начали говорить о политическом кризисе в Грузии. Хотя ситуация начала обостряться раньше – после парламентских выборов, которые прошли в стране осенью 2020 года. Оппозиция отказалась признавать результаты выборов, обвинив власти в массовой фальсификации. Получившие депутатские кресла оппозиционеры объявили бойкот в законодательном органе и сделали упор на уличные акции.Дело дошло до того, что стало необходимо вмешательство международных партнеров. Только посредничество посла США Келли Дегнан и посла Евросоюза Карла Харцеля не дали существенного результата. Вмешаться в процесс пришлось лично президенту Евросовета Шарлю Мишелю. Для этого он несколько раз приезжал в Грузию.Грузинское отклонение от курса Мишеля – чем недоволен Запад>>Усилия Мишеля оказались ненапрасными. 19 апреля подавляющая часть оппозиционных участников переговоров торжественно подписала соглашение с "Грузинской мечтой". Исключением оказалась самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение", а также "Лейбористская партия" и "Европейская Грузия".Тем не менее, "Нацдвижение" и другие оппозиционные партии прекратили бойкот, который длился более полугода, и свою деятельность переместили с улицы в стены парламента. В свою очередь "Грузинская мечта" начала работать над проведением реформ, предусмотренных соглашением.Перемирие длилось недолго. В начале июля несколько оппозиционных фракций вновь перешли в режим бойкотирования заседаний парламента. А уже к концу месяца, 26 июля, "Грузинская мечта" заявила о выходе из так называемого "соглашения Шарля Мишеля". Премьер аргументировал решение тем, что часть обещанных реформ "Грузинская мечта" провела, несмотря на то, что документ не стал подписывать главный игрок со стороны оппозиции – "Единое национальное движение".В свою очередь президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что отказ от соглашения Мишеля из-за "деструктивной силы" был ошибкой.Ответный шаг "Национального движения" не заставил себя ждать. Ровно за месяц до выборов в органы местного самоуправления, представители партии подписали соглашение Шарля Мишеля, несмотря на несогласие с некоторыми положениями документа. Тогда лидер ЕНД Ника Мелия заявил, нельзя позволять "Грузинской мечте" сфальсифицировать выборы. Решение ЕНД в "Грузинской мечте" назвали политическим мошенничеством.Местные выборы как референдумК выборам в органы местного самоуправления, которые прошли осенью 2021 года, был прикован особый интерес общественности. Главной интригой было – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей.Согласно "соглашению Шарля Мишеля", если правящая партия не набирает на местных выборах в пропорциональной части более 43% голосов, должны быть назначены досрочные парламентские выборы. Таким образом выборы превратились в своего рода референдум."Грузинская мечта" набрала больше – 46,7% голосов, и объявила вопрос о назначении досрочных парламентских выборов закрытым.Несмотря на заключение местных и международных организаций, которые признали местные выборы хорошо организованными и конкурентоспособными, оппозиция все же отказалась признавать их."Нацдвижение" и их соратники обвинили власти в массовой фальсификации, опять объявили бойкот в парламенте и перешли к уличным акциям протеста, спровоцировав тем самым очередной виток политического кризиса.ЦИК Грузии оставил итоги выборов неизменными, отклонив все жалобы оппозиции>>Кроме того, уже которую неделю не удается назначить председателей сакребуло (местный совещательный орган) некоторых муниципалитетов из-за того, что у оппозиции и правящей партии в них почти равное количество мест и прийти к консенсусу не удается.Возвращение СаакашвилиНеожиданным поворотом событий стало возвращение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на родину, которого в результате задержали за день до первого тура местных выборов. Спустя многие годы Cаакашвили вернулся, чтобы поддержать оппозицию и некогда созданную им партию.Сразу после ареста Саакашвили объявил голодовку, назвав себя политзаключенным. Его возвращение на родину спровоцировало в стране новую волну протеста. Самая крупная акция прошла 14 октября – за две недели до второго тура местных выборов. Сторонники со всей страны стянулись на многотысячный митинг в центре Тбилиси. Главным требованием протестующих было освобождение Саакашвили, ранее заочно приговоренного к шести годам по двум громким уголовным делам.Акции протеста практически стали обыденностью в Грузии. Протестный настрой подкреплялся перманентными призывами Саакашвили. Позицию экс-президента постоянно озвучивали его адвокаты, соратники, друзья и члены семьи. Сам Саакашвили после ареста появился на публике всего два раза – на суде.Саакашвили в преддверии Нового года рассказал, что у него есть дочь, и показал фото>>В день рождения Саакашвили, 21 декабря, сторонники экс-президента вновь собрались на акции протеста. За десять дней до Нового года они объявили о начале массовой голодовки с требованием освобождения экс-президента. По словам оппозиционеров, в палатках у офиса "Нацдвижения" голодают около двухсот человек.В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме №12 в городе Рустави, туда его вернули 30 декабря из военного госпиталя. В госпитале он проходил курс лечения после 50-дневной голодовки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, грузия, аналитика, бидзина иванишвили, единое нацдвижение, грузинская мечта, сша, рустави, ника мелия, георгий гахария, европейская грузия, лейбористская партия, новый политический центр – гирчи, карл харцель