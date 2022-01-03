https://sputnik-georgia.ru/20220103/pyataya-volna-koronavirusa-v-gruzii-podkhodit-k-kontsu--mnenie-eksperta-263340063.html

Пятая волна коронавируса в Грузии подходит к концу – мнение эксперта

Пятая волна коронавируса в Грузии подходит к концу – мнение эксперта

Во второй половины января ситуация может измениться из-за роста случаев инфицирования новым штаммом 03.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-03T12:52+0400

2022-01-03T12:52+0400

2022-01-03T12:52+0400

пятая волна

общество

новости

грузия

иване чхаидзе

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Пятая волна коронавируса близится к концу, заявил руководитель национальной технической группы советников по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили, профессор Иване Чхаидзе.По его словам, средний показатель инфицированных за последние семь дней опустился ниже 2 тысяч.По словам эксперта, в клиниках появились свободные места, чего не было начиная с октября. Но уже во второй половине января ситуация может измениться из-за роста случаев инфицирования новым штаммом.Как отметил Иване Чхаидзе, увеличение случаев заболевания "омикроном" неудачно совпало с новогодними праздниками в Грузии и повышенной мобильностью.Число случаев "омикрона" в Грузии приближается к 150 >>"Как раз две-три недели нужны "омикрону", чтобы стать в стране доминирующим штаммом", – сказал Чхаидзе.Грузия переживает пятую волну коронавируса. Со второй половины декабря эпидемиологическая ситуация в стране стабилизировалась. За последнюю неделю число новых случаев остановилось у отметки около 2 тысяч. Однако по прежнему высоким остается показатель смертности от 40 до 60 человек ежедневно.Ковид-статистика Грузии: за сутки выздоровевших в четыре раза больше, чем инфицированных >>Между тем, число лабораторно подтвержденных случаев инфицирования новым штаммом коронавируса в Грузии приблизилось к 150. Первые два случая инфицирования "омикроном" лабораторно были подтверждены 20 декабря. Оба случая завезены из-за пределов страны. Один инфицированный прибыл из США, второй – из Дубая. Затем вирус установили практически у всех, с кем они контактировали.Всего с начала пандемии в Грузии зарегистрировано 937 640 случаев заражения, выздоровели 900 159 человек, скончались 13 905.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, иване чхаидзе, коронавирус covid-19