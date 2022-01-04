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Главные спортивные события для Грузии в 2021 году
Главные спортивные события для Грузии в 2021 году
Охватить все спортивные события прошедшего года, в которых были задействованы грузинские спортсмены, просто невозможно. Поэтому, исходя из классики жанра... 04.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-04T12:46+0400
2022-01-04T12:46+0400
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Гран-при Тбилиси по дзюдо поменял статус на "Большой шлем"На протяжении многих лет в начале весны в столице Грузии проходил Гран-при Тбилиси по дзюдо. На соревнования приезжали почти все ведущие спортсмены мира. Как правило, не было только представителей Азии. Призовой фонд турнира составлял 100 тысяч долларов США, а победитель получал 700 рейтинговых очков.Гран-при Тбилиси отлично себя зарекомендовал, и с этого года Международная федерация дзюдо (IJF) решила повысить престиж турнира и присвоила ему статус "Большого шлема". Призовой фонд сразу возрос до 154 тысяч долларов США, а количество рейтинговых очков победителю возросло до 1 000.Сразу два грузинских дзюдоиста стали победителями первого домашнего "Большого шлема". Темур Нозадзе выиграл соревнования в весовой категории до 60 кг, а Гела Заалишвили первенствовал среди тяжеловесов (+100 кг).Грузия завоевала четыре лицензии в фигурном катании на ОИ в ПекинеВажнейшее событие произошло в нехарактерном и нетипичном для Грузии виде спорта – фигурном катании. Впервые за недолгую историю этого вида спорта в нашей стране, Грузия получила четыре олимпийских лицензии и на Играх в Пекине будет представлена во всех видах программы, а также в командных соревнованиях.Стоит также отметить и индивидуальное достижение Квителашвили, который в конце ноября выиграл Гран-при Сочи. Квителашвили стал первым в истории грузинским фигуристом-одиночником, завоевавшим золото на этапе Гран-при.Сборная Грузии по футзалу сыграет на чемпионате ЕвропыВ последние несколько лет футзал в Грузии развивался в геометрической прогрессии. ФФГ активно привлекала легионеров и выращивала местные кадры. Национальную сборную возглавил опытный специалист Автандил Асатиани. Все эти факторы не могли не дать результата.В отборочной группе чемпионата Европы сборная Грузии попала в одну группу с Россией, Францией и Арменией. Россияне изначально считались фаворитами в борьбе за первое место, дающее автоматическую путевку на ЧЕ. Перед сборной Грузии была вполне конкретная цель – завоевать второе место и пробиться в шестерку лучших команд, занявших вторые места. Такой результат также давал путевку на континентальное первенство.Сборная Грузии по футзалу узнала соперников по чемпионату Европы &gt;&gt;Вполне ожидаемо сборная Грузии дважды уступила России (0:4 дома и 0:3 на выезде), но в оставшихся четырех играх подопечные Асатиани сыграли выше всяких похвал – дважды обыграли Армению (5:0 и 3:2), сыграли с Францией вничью (4:4), а в решающем матче против "трехцветных" в Тбилиси добились необходимой победы – 3:2.Как итог – первое в истории грузинского футзала участие в чемпионате Европы, где соперниками нашей команды в группе "D" будут сборные Испании, Азербайджана и Боснии и Герцеговины.Отборочный цикл ЧМ-2022 по футболу с новым тренером и новым лидеромПеред началом отборочного цикла ЧМ-2022 по футболу в сборной Грузии произошла смена главного тренера. На место Владимира Вайсса, проработавшего в команде почти пять лет, пришел француз Вилли Саньоль. И если послужной список Саньоля-игрока впечатлял, то Саньоля-тренера – не очень. Хотя в ФФГ все прекрасно понимали, что сборной Грузии было бы очень сложно бороться с Испанией, Швецией и Грецией за выход из отборочной группы. Прицел делался на построение новой команды с расчетом на Лигу наций УЕФА.Если говорить коротко, то отборочный цикл сборная Грузии провела в силу своих возможностей. Не блеснула, но и не провалилась. В двух предыдущих квалификациях ЧМ грузинская команда набирала по пять очков. На этот раз удалось разжиться семью баллами. Подопечные Саньоля обыграли Косово (2:1) и Швецию (2:0), что стало настоящей сенсацией, сыграли вничью с Грецией (1:1). Как итог – четвертое место в группе.Календарный год сборная Грузии по футболу завершает улучшением в рейтинге ФИФА &gt;&gt;Стоит также отметить, что главной звездой сборной Саньоля стал Хвича Кварацхелия, забивший четыре из шести мячей команды в отборе. Плохо то, что команда стала полностью зависима от полузащитника казанского "Рубина". В весенней части отбора Кварацхелия буквально летал по полю и Грузия, несмотря на поражения от Швеции и Испании, смотрелась великолепно. В сентябре Хвича за сборную не играл и это повлекло за собой два сокрушительных поражения. Возвращение полузащитника в строй ознаменовалось победами над Косово и Швецией.А еще, обыграв Косово, сборная Грузии прервала безвыигрышную серию в отборочных матчах ЧМ, которая составляла 23 (!) матча и длилась больше девяти лет."Динамо" Батуми – новый чемпион Грузии по футболуИсторическое событие произошло в чемпионате Грузии по футболу. Впервые в истории турнира "Динамо" Батуми стало сильнейшей командой страны. В турнирной таблице черноморский клуб на пять очков опередил "Динамо" Тбилиси, оформив чемпионство за два тура до завершения Национальной лиги.С самого начала чемпионата подопечные Гии Гегучадзе навязали борьбу динамовцам Тбилиси и не упускали соперника из вида. Национальная лига проводится в четыре круга, так вот "Динамо" Батуми набрало меньше очков чем "Динамо" Тбилиси только в первом. Более того, в четырех очных противостояниях батумцы трижды обыграли столичных футболистов, а еще одна встреча завершилась вничью. Так что чемпионство "Динамо" Батуми не вызывает никаких сомнений и является совершенно заслуженным и закономерным."Черный лев" – первая профессиональная грузинская франшиза по регби"Черный лев" – это новая страница в истории грузинского регби. Создание первой профессиональной франшизы было исполнением чуть ли не заветной мечты поклонников грузинского регби, развитие которого зашло в тупик – на втором регбийном уровне у Грузии давным-давно не осталось конкурентов. "Лелос" раз за разом выигрывают чемпионат Европы, в мировом рейтинге находятся стабильно выше Италии, входящей в мировую элиту, куда, в свою очередь, грузин принимать никто не хочет."Черный лев" был создан для того, чтобы принять участие в новом турнире под эгидой Rugby Europe – Суперкубке Европы. Изначально планировалось привлечь для участия в этом клубном соревновании 8 команд – по одной из восьми ведущих регбийных наций. Но Германия и Румыния от идеи отказались и их места заняли представители Израиля и второй клуб из России ("Локомотив-Пенза").Большой успех "Черного льва" &gt;&gt;В чем же суть этого Суперкубка? По замыслу Rugby Europe и соавтора начинания World Rugby, этот турнир призван повысить уровень мастерства его участников. Хотя такая постановка вопроса по отношению к "Черному льву" и "Енисею-СТМ" кажется довольно сомнительной. Полагаю, единственная польза для игроков, вошедших в состав "Черного Льва", это повышение тонуса и более качественная подготовка к матчам национальной сборной, что в последнее время было серьезной проблемой для регбистов из клубов чемпионата Грузии. Ведь отнюдь не все "Лелос" играют в элитных французских клубах.Кстати, что касается самого Суперкубка Европы, то "Черный лев" уверенно лидирует в группе Восточной конференции и уже оформил выход в плей-офф турнира.Олимпийские игры в Токио – лучшие для Грузии за всю историюXXXII Летние Олимпийские игры в Токио стали лучшими для независимой Грузии за всю историю. Грузинские спортсмены восемь раз поднимались на пьедестал почета и превзошли по этому показателю Игры в Лондоне (2012) и Рио-де-Жанейро (2016), на которых было завоевано по семь наград.Гимн Грузии дважды звучал в столице Японии. Олимпийскими чемпионами стали дзюдоист Лаша Бекаури и тяжелоатлет Лаша Талахадзе. Для последнего это уже второе золото Игр. Четыре года назад в Бразилии грузинский "Голиаф" также был вне конкуренции.Отдельно стоит отметить сборную Грузии по дзюдо. Из пяти серебряных медалей в Токио на их счету три. Вице-чемпионами Игр стали: Важа Маргвелашвили (-66 кг), Лаша Шавдатуашвили (-73 кг) и Гурам Тушишвили (+100 кг). Еще два серебра в копилку сборной Грузии добавили борцы – Якоб Каджая в греко-римской, а Гено Петриашвили в вольной.Лучшая Олимпиада сборной Грузии – кто завоевал медали &gt;&gt;Единственным представителем Грузии, завоевавшим бронзовую медаль, стал тяжелоатлет Антон Плесной (-96 кг). За несколько лет до ОИ он сменил гражданство Украины на грузинское и, как оказалось, не прогадал.Олимпийская бронза Плесного – это бронза, которой можно гордиться. На соревнованиях тяжелоатлет выступал с серьезной травмой колена. В толчке он не справился со второй попыткой, но в нужный момент сумел сделать невозможное и все-таки поднялся на пьедестал почета.2022 год также богат на спортивные события. Хочется надеяться, что он будет не менее удачным для грузинских спортсменов, чем год завершившийся.
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спорт, грузия, обзоры, новый год 2022

Главные спортивные события для Грузии в 2021 году

12:46 04.01.2022
© AFP / PHILIP FONGОлимпийские кольца зажжены на набережной Одайбы в Токио 20 апреля 2021 года
Олимпийские кольца зажжены на набережной Одайбы в Токио 20 апреля 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 04.01.2022
© AFP / PHILIP FONG
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Нодар Майсурадзе - Sputnik Грузия
Нодар Майсурадзе
спортивный журналист
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Охватить все спортивные события прошедшего года, в которых были задействованы грузинские спортсмены, просто невозможно. Поэтому, исходя из классики жанра, Sputnik решил составить список из семи наиболее значимых для Грузии спортивных событий.

Гран-при Тбилиси по дзюдо поменял статус на "Большой шлем"

© Sputnik / STRINGERФинал Гран-при по дзюдо. Мужчины
Финал Гран-при по дзюдо. Мужчины - Sputnik Грузия, 1920, 04.01.2022
Финал Гран-при по дзюдо. Мужчины
© Sputnik / STRINGER
На протяжении многих лет в начале весны в столице Грузии проходил Гран-при Тбилиси по дзюдо. На соревнования приезжали почти все ведущие спортсмены мира. Как правило, не было только представителей Азии. Призовой фонд турнира составлял 100 тысяч долларов США, а победитель получал 700 рейтинговых очков.
Гран-при Тбилиси отлично себя зарекомендовал, и с этого года Международная федерация дзюдо (IJF) решила повысить престиж турнира и присвоила ему статус "Большого шлема". Призовой фонд сразу возрос до 154 тысяч долларов США, а количество рейтинговых очков победителю возросло до 1 000.
Сразу два грузинских дзюдоиста стали победителями первого домашнего "Большого шлема". Темур Нозадзе выиграл соревнования в весовой категории до 60 кг, а Гела Заалишвили первенствовал среди тяжеловесов (+100 кг).

Грузия завоевала четыре лицензии в фигурном катании на ОИ в Пекине

© photo : Georgian Figure Skating Federation / FBФигуристы Мария Казакова и Георгий Ревия стали победителями сезона из серии Гран-При среди юниоров
Фигуристы Мария Казакова и Георгий Ревия стали победителями сезона из серии Гран-При среди юниоров - Sputnik Грузия, 1920, 04.01.2022
Фигуристы Мария Казакова и Георгий Ревия стали победителями сезона из серии Гран-При среди юниоров
© photo : Georgian Figure Skating Federation / FB
Важнейшее событие произошло в нехарактерном и нетипичном для Грузии виде спорта – фигурном катании. Впервые за недолгую историю этого вида спорта в нашей стране, Грузия получила четыре олимпийских лицензии и на Играх в Пекине будет представлена во всех видах программы, а также в командных соревнованиях.
Стоит также отметить и индивидуальное достижение Квителашвили, который в конце ноября выиграл Гран-при Сочи. Квителашвили стал первым в истории грузинским фигуристом-одиночником, завоевавшим золото на этапе Гран-при.

Сборная Грузии по футзалу сыграет на чемпионате Европы

© Sputnik / Alexander ImedashviliМатч между сборными Грузии и Армении по футзалу в рамках отбора к Евро-2022
Матч между сборными Грузии и Армении по футзалу в рамках отбора к Евро-2022 - Sputnik Грузия, 1920, 04.01.2022
Матч между сборными Грузии и Армении по футзалу в рамках отбора к Евро-2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В последние несколько лет футзал в Грузии развивался в геометрической прогрессии. ФФГ активно привлекала легионеров и выращивала местные кадры. Национальную сборную возглавил опытный специалист Автандил Асатиани. Все эти факторы не могли не дать результата.
В отборочной группе чемпионата Европы сборная Грузии попала в одну группу с Россией, Францией и Арменией. Россияне изначально считались фаворитами в борьбе за первое место, дающее автоматическую путевку на ЧЕ. Перед сборной Грузии была вполне конкретная цель – завоевать второе место и пробиться в шестерку лучших команд, занявших вторые места. Такой результат также давал путевку на континентальное первенство.
Сборная Грузии по футзалу узнала соперников по чемпионату Европы >>
Вполне ожидаемо сборная Грузии дважды уступила России (0:4 дома и 0:3 на выезде), но в оставшихся четырех играх подопечные Асатиани сыграли выше всяких похвал – дважды обыграли Армению (5:0 и 3:2), сыграли с Францией вничью (4:4), а в решающем матче против "трехцветных" в Тбилиси добились необходимой победы – 3:2.
Как итог – первое в истории грузинского футзала участие в чемпионате Европы, где соперниками нашей команды в группе "D" будут сборные Испании, Азербайджана и Боснии и Герцеговины.

Отборочный цикл ЧМ-2022 по футболу с новым тренером и новым лидером

© AFP / KIRILL KUDRYAVTSEVФутболист Хвича Кварацхелия
Футболист Хвича Кварацхелия - Sputnik Грузия, 1920, 04.01.2022
Футболист Хвича Кварацхелия
© AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV
Перед началом отборочного цикла ЧМ-2022 по футболу в сборной Грузии произошла смена главного тренера. На место Владимира Вайсса, проработавшего в команде почти пять лет, пришел француз Вилли Саньоль. И если послужной список Саньоля-игрока впечатлял, то Саньоля-тренера – не очень. Хотя в ФФГ все прекрасно понимали, что сборной Грузии было бы очень сложно бороться с Испанией, Швецией и Грецией за выход из отборочной группы. Прицел делался на построение новой команды с расчетом на Лигу наций УЕФА.
Если говорить коротко, то отборочный цикл сборная Грузии провела в силу своих возможностей. Не блеснула, но и не провалилась. В двух предыдущих квалификациях ЧМ грузинская команда набирала по пять очков. На этот раз удалось разжиться семью баллами. Подопечные Саньоля обыграли Косово (2:1) и Швецию (2:0), что стало настоящей сенсацией, сыграли вничью с Грецией (1:1). Как итог – четвертое место в группе.
Календарный год сборная Грузии по футболу завершает улучшением в рейтинге ФИФА >>
Стоит также отметить, что главной звездой сборной Саньоля стал Хвича Кварацхелия, забивший четыре из шести мячей команды в отборе. Плохо то, что команда стала полностью зависима от полузащитника казанского "Рубина". В весенней части отбора Кварацхелия буквально летал по полю и Грузия, несмотря на поражения от Швеции и Испании, смотрелась великолепно. В сентябре Хвича за сборную не играл и это повлекло за собой два сокрушительных поражения. Возвращение полузащитника в строй ознаменовалось победами над Косово и Швецией.
А еще, обыграв Косово, сборная Грузии прервала безвыигрышную серию в отборочных матчах ЧМ, которая составляла 23 (!) матча и длилась больше девяти лет.

"Динамо" Батуми – новый чемпион Грузии по футболу

© Facebook / FC Dinamo BatumiЧемпионат мира по футболу. Шукура (Кобулети) - Динамо (Батуми)
Чемпионат мира по футболу. Шукура (Кобулети) - Динамо (Батуми) - Sputnik Грузия, 1920, 04.01.2022
Чемпионат мира по футболу. Шукура (Кобулети) - Динамо (Батуми)
© Facebook / FC Dinamo Batumi
Историческое событие произошло в чемпионате Грузии по футболу. Впервые в истории турнира "Динамо" Батуми стало сильнейшей командой страны. В турнирной таблице черноморский клуб на пять очков опередил "Динамо" Тбилиси, оформив чемпионство за два тура до завершения Национальной лиги.
С самого начала чемпионата подопечные Гии Гегучадзе навязали борьбу динамовцам Тбилиси и не упускали соперника из вида. Национальная лига проводится в четыре круга, так вот "Динамо" Батуми набрало меньше очков чем "Динамо" Тбилиси только в первом. Более того, в четырех очных противостояниях батумцы трижды обыграли столичных футболистов, а еще одна встреча завершилась вничью. Так что чемпионство "Динамо" Батуми не вызывает никаких сомнений и является совершенно заслуженным и закономерным.

"Черный лев" – первая профессиональная грузинская франшиза по регби

© Facebook / Black LionПервая в истории грузинского регби профессиональная франшиза "Черный лев"
Первая в истории грузинского регби профессиональная франшиза Черный лев - Sputnik Грузия, 1920, 04.01.2022
Первая в истории грузинского регби профессиональная франшиза "Черный лев"
© Facebook / Black Lion
"Черный лев" – это новая страница в истории грузинского регби. Создание первой профессиональной франшизы было исполнением чуть ли не заветной мечты поклонников грузинского регби, развитие которого зашло в тупик – на втором регбийном уровне у Грузии давным-давно не осталось конкурентов. "Лелос" раз за разом выигрывают чемпионат Европы, в мировом рейтинге находятся стабильно выше Италии, входящей в мировую элиту, куда, в свою очередь, грузин принимать никто не хочет.
"Черный лев" был создан для того, чтобы принять участие в новом турнире под эгидой Rugby Europe – Суперкубке Европы. Изначально планировалось привлечь для участия в этом клубном соревновании 8 команд – по одной из восьми ведущих регбийных наций. Но Германия и Румыния от идеи отказались и их места заняли представители Израиля и второй клуб из России ("Локомотив-Пенза").
Большой успех "Черного льва" >>
В чем же суть этого Суперкубка? По замыслу Rugby Europe и соавтора начинания World Rugby, этот турнир призван повысить уровень мастерства его участников. Хотя такая постановка вопроса по отношению к "Черному льву" и "Енисею-СТМ" кажется довольно сомнительной. Полагаю, единственная польза для игроков, вошедших в состав "Черного Льва", это повышение тонуса и более качественная подготовка к матчам национальной сборной, что в последнее время было серьезной проблемой для регбистов из клубов чемпионата Грузии. Ведь отнюдь не все "Лелос" играют в элитных французских клубах.
Кстати, что касается самого Суперкубка Европы, то "Черный лев" уверенно лидирует в группе Восточной конференции и уже оформил выход в плей-офф турнира.

Олимпийские игры в Токио – лучшие для Грузии за всю историю

© REUTERS / MIKE BLAKEОлимпийские игры в Токио - грузинские олимпийцы на церемонии открытия
Олимпийские игры в Токио - грузинские олимпийцы на церемонии открытия - Sputnik Грузия, 1920, 04.01.2022
Олимпийские игры в Токио - грузинские олимпийцы на церемонии открытия
© REUTERS / MIKE BLAKE
XXXII Летние Олимпийские игры в Токио стали лучшими для независимой Грузии за всю историю. Грузинские спортсмены восемь раз поднимались на пьедестал почета и превзошли по этому показателю Игры в Лондоне (2012) и Рио-де-Жанейро (2016), на которых было завоевано по семь наград.
Гимн Грузии дважды звучал в столице Японии. Олимпийскими чемпионами стали дзюдоист Лаша Бекаури и тяжелоатлет Лаша Талахадзе. Для последнего это уже второе золото Игр. Четыре года назад в Бразилии грузинский "Голиаф" также был вне конкуренции.
Отдельно стоит отметить сборную Грузии по дзюдо. Из пяти серебряных медалей в Токио на их счету три. Вице-чемпионами Игр стали: Важа Маргвелашвили (-66 кг), Лаша Шавдатуашвили (-73 кг) и Гурам Тушишвили (+100 кг). Еще два серебра в копилку сборной Грузии добавили борцы – Якоб Каджая в греко-римской, а Гено Петриашвили в вольной.
Лучшая Олимпиада сборной Грузии – кто завоевал медали >>
Единственным представителем Грузии, завоевавшим бронзовую медаль, стал тяжелоатлет Антон Плесной (-96 кг). За несколько лет до ОИ он сменил гражданство Украины на грузинское и, как оказалось, не прогадал.
Олимпийская бронза Плесного – это бронза, которой можно гордиться. На соревнованиях тяжелоатлет выступал с серьезной травмой колена. В толчке он не справился со второй попыткой, но в нужный момент сумел сделать невозможное и все-таки поднялся на пьедестал почета.
2022 год также богат на спортивные события. Хочется надеяться, что он будет не менее удачным для грузинских спортсменов, чем год завершившийся.
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