https://sputnik-georgia.ru/20220104/glavnye-sportivnye-sobytiya-dlya-gruzii-v-2021-godu-263359240.html

Главные спортивные события для Грузии в 2021 году

Главные спортивные события для Грузии в 2021 году

Охватить все спортивные события прошедшего года, в которых были задействованы грузинские спортсмены, просто невозможно. Поэтому, исходя из классики жанра... 04.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-04T12:46+0400

2022-01-04T12:46+0400

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Гран-при Тбилиси по дзюдо поменял статус на "Большой шлем"На протяжении многих лет в начале весны в столице Грузии проходил Гран-при Тбилиси по дзюдо. На соревнования приезжали почти все ведущие спортсмены мира. Как правило, не было только представителей Азии. Призовой фонд турнира составлял 100 тысяч долларов США, а победитель получал 700 рейтинговых очков.Гран-при Тбилиси отлично себя зарекомендовал, и с этого года Международная федерация дзюдо (IJF) решила повысить престиж турнира и присвоила ему статус "Большого шлема". Призовой фонд сразу возрос до 154 тысяч долларов США, а количество рейтинговых очков победителю возросло до 1 000.Сразу два грузинских дзюдоиста стали победителями первого домашнего "Большого шлема". Темур Нозадзе выиграл соревнования в весовой категории до 60 кг, а Гела Заалишвили первенствовал среди тяжеловесов (+100 кг).Грузия завоевала четыре лицензии в фигурном катании на ОИ в ПекинеВажнейшее событие произошло в нехарактерном и нетипичном для Грузии виде спорта – фигурном катании. Впервые за недолгую историю этого вида спорта в нашей стране, Грузия получила четыре олимпийских лицензии и на Играх в Пекине будет представлена во всех видах программы, а также в командных соревнованиях.Стоит также отметить и индивидуальное достижение Квителашвили, который в конце ноября выиграл Гран-при Сочи. Квителашвили стал первым в истории грузинским фигуристом-одиночником, завоевавшим золото на этапе Гран-при.Сборная Грузии по футзалу сыграет на чемпионате ЕвропыВ последние несколько лет футзал в Грузии развивался в геометрической прогрессии. ФФГ активно привлекала легионеров и выращивала местные кадры. Национальную сборную возглавил опытный специалист Автандил Асатиани. Все эти факторы не могли не дать результата.В отборочной группе чемпионата Европы сборная Грузии попала в одну группу с Россией, Францией и Арменией. Россияне изначально считались фаворитами в борьбе за первое место, дающее автоматическую путевку на ЧЕ. Перед сборной Грузии была вполне конкретная цель – завоевать второе место и пробиться в шестерку лучших команд, занявших вторые места. Такой результат также давал путевку на континентальное первенство.Сборная Грузии по футзалу узнала соперников по чемпионату Европы >>Вполне ожидаемо сборная Грузии дважды уступила России (0:4 дома и 0:3 на выезде), но в оставшихся четырех играх подопечные Асатиани сыграли выше всяких похвал – дважды обыграли Армению (5:0 и 3:2), сыграли с Францией вничью (4:4), а в решающем матче против "трехцветных" в Тбилиси добились необходимой победы – 3:2.Как итог – первое в истории грузинского футзала участие в чемпионате Европы, где соперниками нашей команды в группе "D" будут сборные Испании, Азербайджана и Боснии и Герцеговины.Отборочный цикл ЧМ-2022 по футболу с новым тренером и новым лидеромПеред началом отборочного цикла ЧМ-2022 по футболу в сборной Грузии произошла смена главного тренера. На место Владимира Вайсса, проработавшего в команде почти пять лет, пришел француз Вилли Саньоль. И если послужной список Саньоля-игрока впечатлял, то Саньоля-тренера – не очень. Хотя в ФФГ все прекрасно понимали, что сборной Грузии было бы очень сложно бороться с Испанией, Швецией и Грецией за выход из отборочной группы. Прицел делался на построение новой команды с расчетом на Лигу наций УЕФА.Если говорить коротко, то отборочный цикл сборная Грузии провела в силу своих возможностей. Не блеснула, но и не провалилась. В двух предыдущих квалификациях ЧМ грузинская команда набирала по пять очков. На этот раз удалось разжиться семью баллами. Подопечные Саньоля обыграли Косово (2:1) и Швецию (2:0), что стало настоящей сенсацией, сыграли вничью с Грецией (1:1). Как итог – четвертое место в группе.Календарный год сборная Грузии по футболу завершает улучшением в рейтинге ФИФА >>Стоит также отметить, что главной звездой сборной Саньоля стал Хвича Кварацхелия, забивший четыре из шести мячей команды в отборе. Плохо то, что команда стала полностью зависима от полузащитника казанского "Рубина". В весенней части отбора Кварацхелия буквально летал по полю и Грузия, несмотря на поражения от Швеции и Испании, смотрелась великолепно. В сентябре Хвича за сборную не играл и это повлекло за собой два сокрушительных поражения. Возвращение полузащитника в строй ознаменовалось победами над Косово и Швецией.А еще, обыграв Косово, сборная Грузии прервала безвыигрышную серию в отборочных матчах ЧМ, которая составляла 23 (!) матча и длилась больше девяти лет."Динамо" Батуми – новый чемпион Грузии по футболуИсторическое событие произошло в чемпионате Грузии по футболу. Впервые в истории турнира "Динамо" Батуми стало сильнейшей командой страны. В турнирной таблице черноморский клуб на пять очков опередил "Динамо" Тбилиси, оформив чемпионство за два тура до завершения Национальной лиги.С самого начала чемпионата подопечные Гии Гегучадзе навязали борьбу динамовцам Тбилиси и не упускали соперника из вида. Национальная лига проводится в четыре круга, так вот "Динамо" Батуми набрало меньше очков чем "Динамо" Тбилиси только в первом. Более того, в четырех очных противостояниях батумцы трижды обыграли столичных футболистов, а еще одна встреча завершилась вничью. Так что чемпионство "Динамо" Батуми не вызывает никаких сомнений и является совершенно заслуженным и закономерным."Черный лев" – первая профессиональная грузинская франшиза по регби"Черный лев" – это новая страница в истории грузинского регби. Создание первой профессиональной франшизы было исполнением чуть ли не заветной мечты поклонников грузинского регби, развитие которого зашло в тупик – на втором регбийном уровне у Грузии давным-давно не осталось конкурентов. "Лелос" раз за разом выигрывают чемпионат Европы, в мировом рейтинге находятся стабильно выше Италии, входящей в мировую элиту, куда, в свою очередь, грузин принимать никто не хочет."Черный лев" был создан для того, чтобы принять участие в новом турнире под эгидой Rugby Europe – Суперкубке Европы. Изначально планировалось привлечь для участия в этом клубном соревновании 8 команд – по одной из восьми ведущих регбийных наций. Но Германия и Румыния от идеи отказались и их места заняли представители Израиля и второй клуб из России ("Локомотив-Пенза").Большой успех "Черного льва" >>В чем же суть этого Суперкубка? По замыслу Rugby Europe и соавтора начинания World Rugby, этот турнир призван повысить уровень мастерства его участников. Хотя такая постановка вопроса по отношению к "Черному льву" и "Енисею-СТМ" кажется довольно сомнительной. Полагаю, единственная польза для игроков, вошедших в состав "Черного Льва", это повышение тонуса и более качественная подготовка к матчам национальной сборной, что в последнее время было серьезной проблемой для регбистов из клубов чемпионата Грузии. Ведь отнюдь не все "Лелос" играют в элитных французских клубах.Кстати, что касается самого Суперкубка Европы, то "Черный лев" уверенно лидирует в группе Восточной конференции и уже оформил выход в плей-офф турнира.Олимпийские игры в Токио – лучшие для Грузии за всю историюXXXII Летние Олимпийские игры в Токио стали лучшими для независимой Грузии за всю историю. Грузинские спортсмены восемь раз поднимались на пьедестал почета и превзошли по этому показателю Игры в Лондоне (2012) и Рио-де-Жанейро (2016), на которых было завоевано по семь наград.Гимн Грузии дважды звучал в столице Японии. Олимпийскими чемпионами стали дзюдоист Лаша Бекаури и тяжелоатлет Лаша Талахадзе. Для последнего это уже второе золото Игр. Четыре года назад в Бразилии грузинский "Голиаф" также был вне конкуренции.Отдельно стоит отметить сборную Грузии по дзюдо. Из пяти серебряных медалей в Токио на их счету три. Вице-чемпионами Игр стали: Важа Маргвелашвили (-66 кг), Лаша Шавдатуашвили (-73 кг) и Гурам Тушишвили (+100 кг). Еще два серебра в копилку сборной Грузии добавили борцы – Якоб Каджая в греко-римской, а Гено Петриашвили в вольной.Лучшая Олимпиада сборной Грузии – кто завоевал медали >>Единственным представителем Грузии, завоевавшим бронзовую медаль, стал тяжелоатлет Антон Плесной (-96 кг). За несколько лет до ОИ он сменил гражданство Украины на грузинское и, как оказалось, не прогадал.Олимпийская бронза Плесного – это бронза, которой можно гордиться. На соревнованиях тяжелоатлет выступал с серьезной травмой колена. В толчке он не справился со второй попыткой, но в нужный момент сумел сделать невозможное и все-таки поднялся на пьедестал почета.2022 год также богат на спортивные события. Хочется надеяться, что он будет не менее удачным для грузинских спортсменов, чем год завершившийся.

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2022

Нодар Майсурадзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg

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спорт, грузия, обзоры, новый год 2022