Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20220104/na-chto-kianu-rivz-pozhertvoval-bolshuyu-chast-gonorara-ot-pervoy-matritsy--263378464.html
На что Киану Ривз пожертвовал большую часть гонорара от первой "Матрицы"?
На что Киану Ривз пожертвовал большую часть гонорара от первой "Матрицы"?
Актер пошел на большие жертвы ради своей любимой младшей сестры и шокировал всех поклонников 04.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-04T22:31+0400
2022-01-04T22:31+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
киану ривз
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23716/39/237163919_0:17:1329:765_1920x0_80_0_0_66c81337c417228b89c3b9efa0999025.jpg
ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Американский актер Киану Ривз пожертвовал большую часть своего гонорара за первую часть фильма "Матрица" на очень благородное дело – об этом рассказали американские СМИ. Первая "Матрица" вышла на экраны в 1999 году и быстро завоевала любовь зрителей. Исполнитель главной роли Нео – Ривз получил за свою работу огромную сумму – 35 миллионов долларов. Интересно, что с большей частью этих денег он расстался добровольно и сразу же. Ривз пожертвовал 70% гонорара за "Матрицу" на исследование лейкемии. На такой щедрый жест актера вдохновила младшая сестра Ким, у которой обнаружили рак в 1991 году. Киану взял на себя роль опекуна родственницы и всячески помогал ей бороться с серьезным заболеванием. К счастью, спустя 10 лет болезнь отступила. Актер безумно любит свою семью и ради Ким даже продал свой особняк и переехал жить к сестре. К тому же он потратил не лечение младшей Ривз около пяти миллионов долларов. Также звезда "Матрицы" основал свой фонд по борьбе с онкологией. Он существует уже около 20 лет и спонсирует многочисленные исследования, а также детские центры.Читайте также:Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут &gt;&gt;&gt;Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23716/39/237163919_0:0:1329:998_1920x0_80_0_0_fdf084901b794fa959430dc38d95a56d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
киану ривз, шоу-бизнес

На что Киану Ривз пожертвовал большую часть гонорара от первой "Матрицы"?

22:31 04.01.2022
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкВизит в Москву звезды Голливуда Киану Ривза
Визит в Москву звезды Голливуда Киану Ривза - Sputnik Грузия, 1920, 04.01.2022
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Актер пошел на большие жертвы ради своей любимой младшей сестры и шокировал всех поклонников
ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Американский актер Киану Ривз пожертвовал большую часть своего гонорара за первую часть фильма "Матрица" на очень благородное дело – об этом рассказали американские СМИ.
Первая "Матрица" вышла на экраны в 1999 году и быстро завоевала любовь зрителей. Исполнитель главной роли Нео – Ривз получил за свою работу огромную сумму – 35 миллионов долларов. Интересно, что с большей частью этих денег он расстался добровольно и сразу же.
© AP Photo / Chris PizzelloКиану Ривз
Киану Ривз - Sputnik Грузия, 1920, 04.01.2022
Киану Ривз
© AP Photo / Chris Pizzello
Ривз пожертвовал 70% гонорара за "Матрицу" на исследование лейкемии. На такой щедрый жест актера вдохновила младшая сестра Ким, у которой обнаружили рак в 1991 году. Киану взял на себя роль опекуна родственницы и всячески помогал ей бороться с серьезным заболеванием. К счастью, спустя 10 лет болезнь отступила.
Актер безумно любит свою семью и ради Ким даже продал свой особняк и переехал жить к сестре. К тому же он потратил не лечение младшей Ривз около пяти миллионов долларов.

"Она всегда находилась рядом со мной, а я буду рядом с ней", – отметил актер в своем интервью.

Также звезда "Матрицы" основал свой фонд по борьбе с онкологией. Он существует уже около 20 лет и спонсирует многочисленные исследования, а также детские центры.
Читайте также:
"Перед Богом": Киану Ривз заявил, что уже давно женат на своей коллеге по фильму
Вышел первый трейлер "Матрица: Воскрешение" – видео
"Все слухи об актере — правда" - каскадер Киану Ривза разоткровенничался
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
00:41Каспийский тигр: как в Грузии убили последнего представителя уникального вида
00:40"Власть не падет", заявил президент охваченного митингами Казахстана
ВчераКрасота новогоднего Кутаиси: яркие праздничные огни на улицах города - фото
ВчераКогда штамм "омикрон" в Грузии достигнет своего пика?
Вчера"Грузия – лидер в регионе": эксперты подвели экономические итоги года
ВчераВице-спикер парламента Грузии заболел коронавирусом
ВчераНесмотря на клятву горцев: потребление электроэнергии в Местия не сократилось
ВчераГлава "Грузинской мечты" поддержал идею создания следственной комиссии по делу Саакашвили
ВчераМладенец скончался от коронавируса в Тбилиси
ВчераИ смех, и грех! ТОП-5 самых ярких карикатур Sputnik Грузия в 2021 году
ВчераНовогоднее шоу на самом высоком в мире небоскребе Бурдж-Халифа – видео
ВчераТысячи жителей Тбилиси остались без газа
ВчераПатриарху Грузии исполнилось 89 лет
Вчера"Грузинская мечта": заявление посольства США подрывает доверие к западным партнерам
ВчераВерхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией свободно
Вчера"Омикрон" в Грузии: число инфицированных растет
ВчераВсе самое главное, или Как жила Грузия в 2021 году
ВчераСнегопад создал проблемы в высокогорной Аджарии
ВчераКоличество жертв коронавируса в Грузии превысило 14 тысяч
ВчераПамяти Виктора Санеева: три прыжка в вечность…