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На что Киану Ривз пожертвовал большую часть гонорара от первой "Матрицы"?
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкВизит в Москву звезды Голливуда Киану Ривза
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Актер пошел на большие жертвы ради своей любимой младшей сестры и шокировал всех поклонников
ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Американский актер Киану Ривз пожертвовал большую часть своего гонорара за первую часть фильма "Матрица" на очень благородное дело – об этом рассказали американские СМИ.
Первая "Матрица" вышла на экраны в 1999 году и быстро завоевала любовь зрителей. Исполнитель главной роли Нео – Ривз получил за свою работу огромную сумму – 35 миллионов долларов. Интересно, что с большей частью этих денег он расстался добровольно и сразу же.
© AP Photo / Chris PizzelloКиану Ривз
Киану Ривз
© AP Photo / Chris Pizzello
Ривз пожертвовал 70% гонорара за "Матрицу" на исследование лейкемии. На такой щедрый жест актера вдохновила младшая сестра Ким, у которой обнаружили рак в 1991 году. Киану взял на себя роль опекуна родственницы и всячески помогал ей бороться с серьезным заболеванием. К счастью, спустя 10 лет болезнь отступила.
Актер безумно любит свою семью и ради Ким даже продал свой особняк и переехал жить к сестре. К тому же он потратил не лечение младшей Ривз около пяти миллионов долларов.
"Она всегда находилась рядом со мной, а я буду рядом с ней", – отметил актер в своем интервью.
Также звезда "Матрицы" основал свой фонд по борьбе с онкологией. Он существует уже около 20 лет и спонсирует многочисленные исследования, а также детские центры.
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