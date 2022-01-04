https://sputnik-georgia.ru/20220104/na-chto-kianu-rivz-pozhertvoval-bolshuyu-chast-gonorara-ot-pervoy-matritsy--263378464.html

На что Киану Ривз пожертвовал большую часть гонорара от первой "Матрицы"?

На что Киану Ривз пожертвовал большую часть гонорара от первой "Матрицы"?

Актер пошел на большие жертвы ради своей любимой младшей сестры и шокировал всех поклонников 04.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-04T22:31+0400

2022-01-04T22:31+0400

2022-01-04T22:31+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

киану ривз

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23716/39/237163919_0:17:1329:765_1920x0_80_0_0_66c81337c417228b89c3b9efa0999025.jpg

ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Американский актер Киану Ривз пожертвовал большую часть своего гонорара за первую часть фильма "Матрица" на очень благородное дело – об этом рассказали американские СМИ. Первая "Матрица" вышла на экраны в 1999 году и быстро завоевала любовь зрителей. Исполнитель главной роли Нео – Ривз получил за свою работу огромную сумму – 35 миллионов долларов. Интересно, что с большей частью этих денег он расстался добровольно и сразу же. Ривз пожертвовал 70% гонорара за "Матрицу" на исследование лейкемии. На такой щедрый жест актера вдохновила младшая сестра Ким, у которой обнаружили рак в 1991 году. Киану взял на себя роль опекуна родственницы и всячески помогал ей бороться с серьезным заболеванием. К счастью, спустя 10 лет болезнь отступила. Актер безумно любит свою семью и ради Ким даже продал свой особняк и переехал жить к сестре. К тому же он потратил не лечение младшей Ривз около пяти миллионов долларов. Также звезда "Матрицы" основал свой фонд по борьбе с онкологией. Он существует уже около 20 лет и спонсирует многочисленные исследования, а также детские центры.Читайте также:Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

киану ривз, шоу-бизнес