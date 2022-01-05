Гордость Грузии – лучшие спортсмены страны по итогам года
© photo : press-service of the Government of GeorgiaОлимпийская сборная Грузии
© photo : press-service of the Government of Georgia
Sputnik Грузия представляет лучших спортсменов из Грузии, которые успешно выступили в прошедшем 2021 году
Традиционно по окончании каждого года отмечают тех грузинских спортсменов, которые оставили наиболее яркий след. Это не означает, что те, кто не попал в топ-10, заслуживают меньшего внимания и уважения.
Каждый, абсолютно каждый атлет выкладывается на все 100 процентов, чтобы победить, завоевать медаль, заставить аплодировать болельщиков. Просто кому-то в прошедшем сезоне это удалось сделать чуть лучше, а у кого-то еще все впереди.
Лаша Талахадзе – тяжелая атлетика
© AFP / ALEXANDER NEMENOVТяжелоатлет Лаша Талахадзе
Тяжелоатлет Лаша Талахадзе
© AFP / ALEXANDER NEMENOV
Елена Исинбаева, Сергей Бубка, Александр Карелин, Усейн Болт, Месси, Роналду, Федерер, Надаль, Джокович. При чем все эти звезды мировой величины, спросите вы? Ответ очень прост – не повезло тем спортсменам, которые выступали (или выступают) в одну эпоху с этими Богами спортивного Олимпа. Приведенный выше список далеко не полный, но в нем точно найдется место Лаше Талахадзе.
Уже на протяжении шести лет Талахадзе не знает конкуренции в категории свыше 109 кг. За это время грузин выиграл абсолютно все крупные турниры – по пять раз чемпионаты мира и Европы и дважды Олимпийские игры.
Нынешний сезон не стал исключением. Талахадзе "разогрелся" в Москве, где стал победителем континентального первенства, добавил золото Олимпиады в Токио и завершил календарный год убедительной победой на чемпионате мира в Ташкенте.
При этом Талахадзе не устает соревноваться с самим собой, постоянно обновляя свои же мировые рекорды. Вот и в столице Узбекистана грузин установил три мировых рекорда: в рывке 225 кг, в толчке 267 кг и по сумме двоеборья 492 кг. В общей сложности в прошедшем сезоне установил восемь (!) мировых рекордов, а с 2016 года – 21.
Николоз Басилашвили – теннис
© photo : Georgian National Olympic CommitteeНиколоз Басилашвили
Николоз Басилашвили
© photo : Georgian National Olympic Committee
Нет никаких сомнений в том, что прошедший год для 29-летнего Николоза Басилашвили сложился крайне удачно. Можно смело сказать – это был чуть ли не лучший сезон в карьере грузинского теннисиста.
Особенно удачной для Басилашвили получилась весенняя часть сезона, когда он выиграл два турнира. В марте он победил в Дохе (АТР-250), обыграв в финале испанца Роберто Баутиста Агута (7:6, 6:2), а в конце апреля взял титул в Мюнхене, также на турнире из серии АТР-250. В решающей встрече Басилашвили взял верх над хозяином корт – Ян-Леннард Штруффом (6:4, 7:6).
Вишенкой на торте для Басилашвили мог стать титул на турнире из серии "Мастерс" в Индиан Уэллсе, но не получилось. На пути к финалу грузин обыграл Карена Хачанова, Стефаноса Циципаса, Тейлоа Фрица, но в решающем матче не справился с британцем Камероном Норри (6:3, 4:6, 1:6). Но даже выход в финал – это историческое достижение. Еще ни одному грузинскому теннисисту до Басилашвили не удавалось пройти так далеко на "Мастерсе".
Сезон Басилашвили начал на 40 позиции в рейтинге АТР, а благодаря показанным результатам завершил на 22 строчке. Да и заработал грузин неплохо. По итогам года Басилашвили пополнил свой банковский счет на один миллион 600 тысяч долларов США.
Морис Квителашвили – фигурное катание
© photo: Sputnik / Alexander Wilf / Перейти в фотобанкМорис Квителашвили выступает в произвольной программе мужского одиночного катания на V этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.
Морис Квителашвили выступает в произвольной программе мужского одиночного катания на V этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.
© photo: Sputnik / Alexander Wilf/
Морис Квителашвили выступает под флагом Грузии с 2016 года, но прошедший сезон стал для фигуриста лучшим в карьере.
Поступательное движение Квителашвили начал весной на чемпионате мира в Стокгольме. Грузин пробился в финал, где занял итоговое 14 место, которое позволило Морису завоевать олимпийскую лицензию на Игры в Пекине.
В октябре Квителашвили занял шестое место на Гран-при Канады, а уже в ноябре победил на Гран-при Сочи. По сумме двоеборья грузин набрал 266,63 балла и опередил россиянина Михаила Коляду и японца Кадзуки Томоно. Квителашвили стал первым в истории грузинским фигуристом, завоевавшим золотую медаль на этапах Гран-при.
Торнике Шенгелия - баскетбол
Грузинский баскетболист Торнике Шенгелия
За последний год капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия стал незаменимой частью московского ЦСКА. Вместе с "армейцами" форвард пробился в "Финал четырех" Евролиги, но там московский клуб ждало разочарование. В полуфинале ЦСКА проиграл "Анадолу Эфес", а в матче за третье место "Олимпии Милан".
В текущем розыгрыше Евролиги Шенгелия уже дважды признавался самым ценным игроком недели. Титул MVP грузинский форвард получил во втором и третьем турах. Кстати, в матче против "Зенита" в третьем туре Шенгелия установил личный рекорд результативности в матчах Евролиги, набрав 33 очка. Что касается средних показателей за матч, то грузин набирает 14.2 очка, совершает 4.9 подбора и отдает 2.4 результативных передачи.
Не менее успешно Шенгелия действует и в составе национальной сборной Грузии. В домашнем отборочном матче ЧМ-2023 против Украины капитан оформил дабл-дабл – набрал 16 очков и совершил 13 подборов, а сборная Грузии победила 88:83. Во время игры Шенгелия получил повреждение и не смог помочь своей команде в матче против Испании, который состоялся через несколько дней. Без своего лидера Грузия потерпела чувствительное поражение 61:89.
Сложно переоценить роль Шенгелия в современном грузинском баскетболе.
Хвича Кварацхелия – футбол
© AFP / KIRILL KUDRYAVTSEVФутболист Хвича Кварацхелия
Футболист Хвича Кварацхелия
© AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV
Для полузащитника сборной Грузии и казанского "Рубина" - Хвичи Кварацхелия прошедший год получился раздробленным. В нем было несколько фаз, как удачных, так и не очень.
Весеннюю часть (до конца апреля) атакующий полузащитник провел на одном дыхании. В семи матчах РПЛ Кварацхелия забил два гола и отдал три результативные передачи. Проявил себя грузин и в играх за национальную сборную в отборочном цикле ЧМ-2023 – забил Греции (1:1) и Испании (1:2).
После этого Кварацхелия получил травму, но трансферные слухи уже было не остановить. Летом полузащитника сватали в "Аякс", "Рому", "Милан", "Ювентус", "Севилью", "Боруссию" (Дортмунд), "Лидс". Трансферная цена хавбека взлетела до немыслимых для грузинского футбола 18 миллионов евро – он стал самым дорогим футболистом в истории Грузии. Но слухи так и остались слухами. Летом Кварацхелия никуда не ушел и остался в "Рубине".
Начало сезона для Квары не задалось. Потеря формы, небольшая травма привели к тому, что в девяти матчах за "Рубин" футболист отметился только одним забитым голом и одной результативной передачей. Руководство и тренерский штаб "Рубина" явно рассчитывали на другие показатели. Не сыграл в сентябре Кварацхелия и за сборную. Как итог – три сокрушительных поражения от Косово, Испании и Болгарии в товарищеском матче.
Игрок ФК "Рубин" Хвича Кварацхелия
© photo: Sputnik / Sergey Pivovarov/
Но к ноябрю Хвича набрал почти оптимальные кондиции и фактически лишил сборную Швеции прямой путевки на ЧМ, оформив дубль (2:0) в домашней игре против Ибрагимовича и компании. Правда, в "Рубине" грузин пока не вышел на прежний уровень – только на подходе.
Тем не менее в преддверии зимнего трансферного окна в СМИ снова поползли трансферные слухи. На этот раз речь идет о клубах английской премьер-лиги – "Эвертоне", "Вест Хэме" и "Саутгемптоне". Что ж, посмотрим, что будет на этот раз.
Мужская сборная Грузии по дзюдо
© photo: Sputnik / Denis AslanovОлимпийская сборная Грузии по дзюдо (в синем): Варлам Липартелиани, Авто Чрикишвили, Бека Гвиниашвили, Адам Окруашвили (стоят), Важа Маргвелашвили и Амиран Папинашвили (сидят) - и тренерский состав сборной (в белом)
Олимпийская сборная Грузии по дзюдо (в синем): Варлам Липартелиани, Авто Чрикишвили, Бека Гвиниашвили, Адам Окруашвили (стоят), Важа Маргвелашвили и Амиран Папинашвили (сидят) - и тренерский состав сборной (в белом)
© photo: Sputnik / Denis Aslanov
В 2021 году грузинские дзюдоисты выступали настолько хорошо, что очень сложно выделить только одного спортсмена. Это было бы несправедливо по отношению к другим дзюдоистам.
Выше всяких похвал мужская сборная выступила на Олимпиаде в Токио. Лаша Бекаури (-90 кг) завоевал золото, а сразу три грузина стали вице-чемпионами Игр: Важа Маргвелашвили (-66 кг), Лаша Шавдатуашвили (-73 кг) и Гурам Тушишвили (+100 кг).
Серебро ОИ Шавдатуашвили добавил к золотой медали чемпионата мира в Венгрии. На мировом первенстве грузины завоевали еще три медали – одно серебро и две бронзы. Нет ничего удивительного в том, что именно Шавдатуашвили был признан Международной федерацией дзюдо (IJF) лучшим дзюдоистом 2021 года.
Нельзя обойти стороной и первую в истории победу сборной Грузии на командном чемпионате Европы, состоявшемся в Уфе. В финале грузинские дзюдоисты победили сборную Нидерландов со счетом 4:3, а героем встречи стал Саба Инанеишвили, который в решающем поединке победил своего соперника иппоном.
В общей сложности, на всех турнирах под эгидой IJF, включая "Мастерсы", "Большой шлем" и этапы Гран-при, дзюдоисты сборной Грузии в 2021 году завоевали 49 медалей: 12 золотых, 14 серебряных и 23 бронзовых.
Необходимо также отметить, что Лаша Шавдатуашвили и Лаша Бекаури завершили сезон лидерами мирового рейтинга в своих весовых категориях, а Важа Маргвелашвили и Тато Григалашвили (-81 кг) – на вторых позициях.
Нино Салуквадзе – стрельба из пистолета
Нино Салуквадзе на Олимпиаде в Токио
В прошедшем году Нино Салуквадзе не показала каких-то запоминающихся спортивных результатов. И все же выдающаяся грузинская спортсменка, да и не только грузинская, заслуживает места в нашем списке.
Все дело в том, что Олимпиада в Токио стала для Салуквадзе девятой (!) в карьере. Она не вышла в финал ни в одной из стрелковых дисциплин (10 метров из пневматики и 25 метров из спортивного пистолета), но стала первой женщиной в истории, выступившей на девяти Олимпиадах.
Салуквадзе, вместе с Лашей Шавдатуашвили – единственные грузинские спортсмены, завоевавшие на ОИ медали всех достоинств.
Паралимпийцы
Женская сборная Грузии по фехтованию на колясках
Отдельного упоминания заслуживают грузинские паралимпийцы, завоевавшие в Токио три серебряные медали.
Первую награду в копилку сборной Грузии принесла Нино Тибилашвили, которая заняла второе место в соревнованиях саблисток. Вслед за Тибилашвили на пьедестал почета поднялась дзюдоистка Ина Калдани. Третьим грузинским призером на паралимпиаде в Токио стал дзюдоист Реваз Чикоидзе, выступавший в соревнованиях в весовой категории свыше 100 кг.
На паралимпиаде в Токио Грузию представляли 13 спортсменов в шести видах спорта.
Джаба Канкава - футбол
© Sputnik / Levan AvlabreliПолузащитник сборной Грузии по футболу Джаба Канкава
Полузащитник сборной Грузии по футболу Джаба Канкава
© Sputnik / Levan Avlabreli
Нельзя сказать, что для бессменного капитана сборной Грузии по футболу Джабы Канкава прошедший сезон сложился как-то особенно. Нет, ничего такого – все в рабочем режиме. Если бы не одно "но".
9 октября, в отборочном матче ЧМ-2022 против Греции, Канкава повторил рекорд Левана Кобиашвили (нынешнего президента ФФГ) по количеству матчей за национальную сборную. Для Канкава эта игра стала 100 в карьере. В связи с этим достижением УЕФА подготовило для Канкава специальный подарок как для "центуриона".
Стоит отметить, что 60 из этих 100 матчей Канкава провел в качестве капитана и сумел забить 10 голов, что является очень неплохим показателем для опорного полузащитника.
Побить рекорд Кобиашвили Канкава мог уже в этом году. Но, к сожалению, этого не произошло. На отборочный матч против Косово и товарищескую игру против Узбекистана Канкава не был вызван в сборную, а во встрече против Швеции, которая, кстати, состоялась в Батуми, на поле так и не вышел. Хотя, это было бы очень символично.
Гено Петриашвили – вольная борьба
© AP Photo / Anvar IlyasovБорец Гено Петриашвили
Борец Гено Петриашвили
© AP Photo / Anvar Ilyasov
Для того чтобы охарактеризовать прошедший год для борца вольного стиля Гено Петриашвили (-125 кг), подходит одно единственное слово – обидный. Грузинский тяжеловес попал на пьедестал почета на всех крупных турнирах, но золота так и не завоевал.
Бронзу на чемпионате Европы в Варшаве можно отнести к рабочим моментам. Уже много лет Петриашвили конкурирует с Таха Акгюлем из Турции, и чаша весов попеременно склоняется то в одну, то в другую сторону. На этот раз удача была на стороне турецкого спортсмена.
Реванш Петриашвили взял на чемпионате мира в Осло, где завоевал серебро, проиграв в финале иранцу Амиру Заре, а Акгюль довольствовался бронзовой медалью. И все же для Петриашвили проигрыш в финале стал обидным, ведь он мог в четвертый раз подряд выиграть мировое первенство.
© AP Photo / Aaron FavilaБорец Гено Петриашвили
Борец Гено Петриашвили
© AP Photo / Aaron Favila
Но самым большим разочарованием для Петриашвили стали Олимпийские игры. И если в Рио-де-Жанейро (2016) грузин радовался бронзе, то, завоевав серебро в Токио, еле сдерживал слезы, стоя на пьедестале почета. И было от чего. Дело не в том, что Петриашвили проиграл, в конце концов это финал, а в том – как.
Мое личное мнение, финал между Петриашвили и американцем Гейбл Стивенсоном – самый драматичный финал на Олимпиаде в Токио, в котором все решили десятые секунды. И это не забег на 100 метров.
К перерыву Ственсон вел в счете 4:0, но во второй части поединка грузин перевернул ход встречи и за 58 секунд до ее окончания уже выигрывал 8:5.
Отыграть два очка американец сумел за 9.8 секунды до финальной сирены, а последнюю атаку начал, когда на секундомере оставалось 6.5 секунды.
Казалось бы – трехкратный и действующий (на тот момент) чемпион мира Петриашвили должен был сделать все возможное, чтобы эти мгновения провести в глухой обороне. Что такое 6.5 секунды для таких тяжеловесов? Но он не сумел этого сделать. Последний прием Стивенсон провел за 0.2 (!) секунды до окончания финала. Заработал два очка и стал олимпийским чемпионом, "украв" золото у Петриашвили.
Вот таким Sputnik Грузия увидел прошедший 2021 год в мире спорта.