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Гордость Грузии – лучшие спортсмены страны по итогам года
Гордость Грузии – лучшие спортсмены страны по итогам года
Sputnik Грузия представляет лучших спортсменов из Грузии, которые успешно выступили в прошедшем 2021 году 05.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-05T17:27+0400
2022-01-05T17:27+0400
спорт
грузия
аналитика
лаша талахадзе
джаба канкава
николоз басилашвили
гено петриашвили
торнике шенгелия
хвича кварацхелия
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Традиционно по окончании каждого года отмечают тех грузинских спортсменов, которые оставили наиболее яркий след. Это не означает, что те, кто не попал в топ-10, заслуживают меньшего внимания и уважения.Каждый, абсолютно каждый атлет выкладывается на все 100 процентов, чтобы победить, завоевать медаль, заставить аплодировать болельщиков. Просто кому-то в прошедшем сезоне это удалось сделать чуть лучше, а у кого-то еще все впереди.Лаша Талахадзе – тяжелая атлетикаЕлена Исинбаева, Сергей Бубка, Александр Карелин, Усейн Болт, Месси, Роналду, Федерер, Надаль, Джокович. При чем все эти звезды мировой величины, спросите вы? Ответ очень прост – не повезло тем спортсменам, которые выступали (или выступают) в одну эпоху с этими Богами спортивного Олимпа. Приведенный выше список далеко не полный, но в нем точно найдется место Лаше Талахадзе.Уже на протяжении шести лет Талахадзе не знает конкуренции в категории свыше 109 кг. За это время грузин выиграл абсолютно все крупные турниры – по пять раз чемпионаты мира и Европы и дважды Олимпийские игры.Нынешний сезон не стал исключением. Талахадзе "разогрелся" в Москве, где стал победителем континентального первенства, добавил золото Олимпиады в Токио и завершил календарный год убедительной победой на чемпионате мира в Ташкенте.При этом Талахадзе не устает соревноваться с самим собой, постоянно обновляя свои же мировые рекорды. Вот и в столице Узбекистана грузин установил три мировых рекорда: в рывке 225 кг, в толчке 267 кг и по сумме двоеборья 492 кг. В общей сложности в прошедшем сезоне установил восемь (!) мировых рекордов, а с 2016 года – 21.Николоз Басилашвили – теннисНет никаких сомнений в том, что прошедший год для 29-летнего Николоза Басилашвили сложился крайне удачно. Можно смело сказать – это был чуть ли не лучший сезон в карьере грузинского теннисиста.Особенно удачной для Басилашвили получилась весенняя часть сезона, когда он выиграл два турнира. В марте он победил в Дохе (АТР-250), обыграв в финале испанца Роберто Баутиста Агута (7:6, 6:2), а в конце апреля взял титул в Мюнхене, также на турнире из серии АТР-250. В решающей встрече Басилашвили взял верх над хозяином корт – Ян-Леннард Штруффом (6:4, 7:6).Сильнейший теннисист Грузии досрочно завершил сезон &gt;&gt;Вишенкой на торте для Басилашвили мог стать титул на турнире из серии "Мастерс" в Индиан Уэллсе, но не получилось. На пути к финалу грузин обыграл Карена Хачанова, Стефаноса Циципаса, Тейлоа Фрица, но в решающем матче не справился с британцем Камероном Норри (6:3, 4:6, 1:6). Но даже выход в финал – это историческое достижение. Еще ни одному грузинскому теннисисту до Басилашвили не удавалось пройти так далеко на "Мастерсе".Сезон Басилашвили начал на 40 позиции в рейтинге АТР, а благодаря показанным результатам завершил на 22 строчке. Да и заработал грузин неплохо. По итогам года Басилашвили пополнил свой банковский счет на один миллион 600 тысяч долларов США.Морис Квителашвили – фигурное катаниеМорис Квителашвили выступает под флагом Грузии с 2016 года, но прошедший сезон стал для фигуриста лучшим в карьере.Поступательное движение Квителашвили начал весной на чемпионате мира в Стокгольме. Грузин пробился в финал, где занял итоговое 14 место, которое позволило Морису завоевать олимпийскую лицензию на Игры в Пекине.В октябре Квителашвили занял шестое место на Гран-при Канады, а уже в ноябре победил на Гран-при Сочи. По сумме двоеборья грузин набрал 266,63 балла и опередил россиянина Михаила Коляду и японца Кадзуки Томоно. Квителашвили стал первым в истории грузинским фигуристом, завоевавшим золотую медаль на этапах Гран-при.Торнике Шенгелия - баскетболЗа последний год капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия стал незаменимой частью московского ЦСКА. Вместе с "армейцами" форвард пробился в "Финал четырех" Евролиги, но там московский клуб ждало разочарование. В полуфинале ЦСКА проиграл "Анадолу Эфес", а в матче за третье место "Олимпии Милан".В текущем розыгрыше Евролиги Шенгелия уже дважды признавался самым ценным игроком недели. Титул MVP грузинский форвард получил во втором и третьем турах. Кстати, в матче против "Зенита" в третьем туре Шенгелия установил личный рекорд результативности в матчах Евролиги, набрав 33 очка. Что касается средних показателей за матч, то грузин набирает 14.2 очка, совершает 4.9 подбора и отдает 2.4 результативных передачи.Торнике Шенгелия восстановился после травмы и вернулся на паркет &gt;&gt;Не менее успешно Шенгелия действует и в составе национальной сборной Грузии. В домашнем отборочном матче ЧМ-2023 против Украины капитан оформил дабл-дабл – набрал 16 очков и совершил 13 подборов, а сборная Грузии победила 88:83. Во время игры Шенгелия получил повреждение и не смог помочь своей команде в матче против Испании, который состоялся через несколько дней. Без своего лидера Грузия потерпела чувствительное поражение 61:89.Сложно переоценить роль Шенгелия в современном грузинском баскетболе.Хвича Кварацхелия – футболДля полузащитника сборной Грузии и казанского "Рубина" - Хвичи Кварацхелия прошедший год получился раздробленным. В нем было несколько фаз, как удачных, так и не очень.Весеннюю часть (до конца апреля) атакующий полузащитник провел на одном дыхании. В семи матчах РПЛ Кварацхелия забил два гола и отдал три результативные передачи. Проявил себя грузин и в играх за национальную сборную в отборочном цикле ЧМ-2023 – забил Греции (1:1) и Испании (1:2).После этого Кварацхелия получил травму, но трансферные слухи уже было не остановить. Летом полузащитника сватали в "Аякс", "Рому", "Милан", "Ювентус", "Севилью", "Боруссию" (Дортмунд), "Лидс". Трансферная цена хавбека взлетела до немыслимых для грузинского футбола 18 миллионов евро – он стал самым дорогим футболистом в истории Грузии. Но слухи так и остались слухами. Летом Кварацхелия никуда не ушел и остался в "Рубине".Начало сезона для Квары не задалось. Потеря формы, небольшая травма привели к тому, что в девяти матчах за "Рубин" футболист отметился только одним забитым голом и одной результативной передачей. Руководство и тренерский штаб "Рубина" явно рассчитывали на другие показатели. Не сыграл в сентябре Кварацхелия и за сборную. Как итог – три сокрушительных поражения от Косово, Испании и Болгарии в товарищеском матче.Но к ноябрю Хвича набрал почти оптимальные кондиции и фактически лишил сборную Швеции прямой путевки на ЧМ, оформив дубль (2:0) в домашней игре против Ибрагимовича и компании. Правда, в "Рубине" грузин пока не вышел на прежний уровень – только на подходе.Тем не менее в преддверии зимнего трансферного окна в СМИ снова поползли трансферные слухи. На этот раз речь идет о клубах английской премьер-лиги – "Эвертоне", "Вест Хэме" и "Саутгемптоне". Что ж, посмотрим, что будет на этот раз.Мужская сборная Грузии по дзюдоВ 2021 году грузинские дзюдоисты выступали настолько хорошо, что очень сложно выделить только одного спортсмена. Это было бы несправедливо по отношению к другим дзюдоистам.Выше всяких похвал мужская сборная выступила на Олимпиаде в Токио. Лаша Бекаури (-90 кг) завоевал золото, а сразу три грузина стали вице-чемпионами Игр: Важа Маргвелашвили (-66 кг), Лаша Шавдатуашвили (-73 кг) и Гурам Тушишвили (+100 кг).Серебро ОИ Шавдатуашвили добавил к золотой медали чемпионата мира в Венгрии. На мировом первенстве грузины завоевали еще три медали – одно серебро и две бронзы. Нет ничего удивительного в том, что именно Шавдатуашвили был признан Международной федерацией дзюдо (IJF) лучшим дзюдоистом 2021 года.Нельзя обойти стороной и первую в истории победу сборной Грузии на командном чемпионате Европы, состоявшемся в Уфе. В финале грузинские дзюдоисты победили сборную Нидерландов со счетом 4:3, а героем встречи стал Саба Инанеишвили, который в решающем поединке победил своего соперника иппоном.В общей сложности, на всех турнирах под эгидой IJF, включая "Мастерсы", "Большой шлем" и этапы Гран-при, дзюдоисты сборной Грузии в 2021 году завоевали 49 медалей: 12 золотых, 14 серебряных и 23 бронзовых.Необходимо также отметить, что Лаша Шавдатуашвили и Лаша Бекаури завершили сезон лидерами мирового рейтинга в своих весовых категориях, а Важа Маргвелашвили и Тато Григалашвили (-81 кг) – на вторых позициях.Нино Салуквадзе – стрельба из пистолетаВ прошедшем году Нино Салуквадзе не показала каких-то запоминающихся спортивных результатов. И все же выдающаяся грузинская спортсменка, да и не только грузинская, заслуживает места в нашем списке.Все дело в том, что Олимпиада в Токио стала для Салуквадзе девятой (!) в карьере. Она не вышла в финал ни в одной из стрелковых дисциплин (10 метров из пневматики и 25 метров из спортивного пистолета), но стала первой женщиной в истории, выступившей на девяти Олимпиадах.Салуквадзе, вместе с Лашей Шавдатуашвили – единственные грузинские спортсмены, завоевавшие на ОИ медали всех достоинств.ПаралимпийцыОтдельного упоминания заслуживают грузинские паралимпийцы, завоевавшие в Токио три серебряные медали.Первую награду в копилку сборной Грузии принесла Нино Тибилашвили, которая заняла второе место в соревнованиях саблисток. Вслед за Тибилашвили на пьедестал почета поднялась дзюдоистка Ина Калдани. Третьим грузинским призером на паралимпиаде в Токио стал дзюдоист Реваз Чикоидзе, выступавший в соревнованиях в весовой категории свыше 100 кг.На паралимпиаде в Токио Грузию представляли 13 спортсменов в шести видах спорта.Джаба Канкава - футболНельзя сказать, что для бессменного капитана сборной Грузии по футболу Джабы Канкава прошедший сезон сложился как-то особенно. Нет, ничего такого – все в рабочем режиме. Если бы не одно "но".9 октября, в отборочном матче ЧМ-2022 против Греции, Канкава повторил рекорд Левана Кобиашвили (нынешнего президента ФФГ) по количеству матчей за национальную сборную. Для Канкава эта игра стала 100 в карьере. В связи с этим достижением УЕФА подготовило для Канкава специальный подарок как для "центуриона".Стоит отметить, что 60 из этих 100 матчей Канкава провел в качестве капитана и сумел забить 10 голов, что является очень неплохим показателем для опорного полузащитника.Побить рекорд Кобиашвили Канкава мог уже в этом году. Но, к сожалению, этого не произошло. На отборочный матч против Косово и товарищескую игру против Узбекистана Канкава не был вызван в сборную, а во встрече против Швеции, которая, кстати, состоялась в Батуми, на поле так и не вышел. Хотя, это было бы очень символично.Гено Петриашвили – вольная борьбаДля того чтобы охарактеризовать прошедший год для борца вольного стиля Гено Петриашвили (-125 кг), подходит одно единственное слово – обидный. Грузинский тяжеловес попал на пьедестал почета на всех крупных турнирах, но золота так и не завоевал.Бронзу на чемпионате Европы в Варшаве можно отнести к рабочим моментам. Уже много лет Петриашвили конкурирует с Таха Акгюлем из Турции, и чаша весов попеременно склоняется то в одну, то в другую сторону. На этот раз удача была на стороне турецкого спортсмена.Реванш Петриашвили взял на чемпионате мира в Осло, где завоевал серебро, проиграв в финале иранцу Амиру Заре, а Акгюль довольствовался бронзовой медалью. И все же для Петриашвили проигрыш в финале стал обидным, ведь он мог в четвертый раз подряд выиграть мировое первенство.Но самым большим разочарованием для Петриашвили стали Олимпийские игры. И если в Рио-де-Жанейро (2016) грузин радовался бронзе, то, завоевав серебро в Токио, еле сдерживал слезы, стоя на пьедестале почета. И было от чего. Дело не в том, что Петриашвили проиграл, в конце концов это финал, а в том – как.Мое личное мнение, финал между Петриашвили и американцем Гейбл Стивенсоном – самый драматичный финал на Олимпиаде в Токио, в котором все решили десятые секунды. И это не забег на 100 метров.К перерыву Ственсон вел в счете 4:0, но во второй части поединка грузин перевернул ход встречи и за 58 секунд до ее окончания уже выигрывал 8:5.Отыграть два очка американец сумел за 9.8 секунды до финальной сирены, а последнюю атаку начал, когда на секундомере оставалось 6.5 секунды.Казалось бы – трехкратный и действующий (на тот момент) чемпион мира Петриашвили должен был сделать все возможное, чтобы эти мгновения провести в глухой обороне. Что такое 6.5 секунды для таких тяжеловесов? Но он не сумел этого сделать. Последний прием Стивенсон провел за 0.2 (!) секунды до окончания финала. Заработал два очка и стал олимпийским чемпионом, "украв" золото у Петриашвили.Вот таким Sputnik Грузия увидел прошедший 2021 год в мире спорта.
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спорт, грузия, аналитика, лаша талахадзе, джаба канкава, николоз басилашвили, гено петриашвили, торнике шенгелия, хвича кварацхелия

Гордость Грузии – лучшие спортсмены страны по итогам года

17:27 05.01.2022
© photo : press-service of the Government of GeorgiaОлимпийская сборная Грузии
Олимпийская сборная Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 05.01.2022
© photo : press-service of the Government of Georgia
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Нодар Майсурадзе - Sputnik Грузия
Нодар Майсурадзе
спортивный журналист
Все материалы
Sputnik Грузия представляет лучших спортсменов из Грузии, которые успешно выступили в прошедшем 2021 году
Традиционно по окончании каждого года отмечают тех грузинских спортсменов, которые оставили наиболее яркий след. Это не означает, что те, кто не попал в топ-10, заслуживают меньшего внимания и уважения.
Каждый, абсолютно каждый атлет выкладывается на все 100 процентов, чтобы победить, завоевать медаль, заставить аплодировать болельщиков. Просто кому-то в прошедшем сезоне это удалось сделать чуть лучше, а у кого-то еще все впереди.

Лаша Талахадзе – тяжелая атлетика

© AFP / ALEXANDER NEMENOVТяжелоатлет Лаша Талахадзе
Тяжелоатлет Лаша Талахадзе - Sputnik Грузия, 1920, 05.01.2022
Тяжелоатлет Лаша Талахадзе
© AFP / ALEXANDER NEMENOV
Елена Исинбаева, Сергей Бубка, Александр Карелин, Усейн Болт, Месси, Роналду, Федерер, Надаль, Джокович. При чем все эти звезды мировой величины, спросите вы? Ответ очень прост – не повезло тем спортсменам, которые выступали (или выступают) в одну эпоху с этими Богами спортивного Олимпа. Приведенный выше список далеко не полный, но в нем точно найдется место Лаше Талахадзе.
Уже на протяжении шести лет Талахадзе не знает конкуренции в категории свыше 109 кг. За это время грузин выиграл абсолютно все крупные турниры – по пять раз чемпионаты мира и Европы и дважды Олимпийские игры.
Нынешний сезон не стал исключением. Талахадзе "разогрелся" в Москве, где стал победителем континентального первенства, добавил золото Олимпиады в Токио и завершил календарный год убедительной победой на чемпионате мира в Ташкенте.
При этом Талахадзе не устает соревноваться с самим собой, постоянно обновляя свои же мировые рекорды. Вот и в столице Узбекистана грузин установил три мировых рекорда: в рывке 225 кг, в толчке 267 кг и по сумме двоеборья 492 кг. В общей сложности в прошедшем сезоне установил восемь (!) мировых рекордов, а с 2016 года – 21.

Николоз Басилашвили – теннис

© photo : Georgian National Olympic CommitteeНиколоз Басилашвили
Николоз Басилашвили - Sputnik Грузия, 1920, 05.01.2022
Николоз Басилашвили
© photo : Georgian National Olympic Committee
Нет никаких сомнений в том, что прошедший год для 29-летнего Николоза Басилашвили сложился крайне удачно. Можно смело сказать – это был чуть ли не лучший сезон в карьере грузинского теннисиста.
Особенно удачной для Басилашвили получилась весенняя часть сезона, когда он выиграл два турнира. В марте он победил в Дохе (АТР-250), обыграв в финале испанца Роберто Баутиста Агута (7:6, 6:2), а в конце апреля взял титул в Мюнхене, также на турнире из серии АТР-250. В решающей встрече Басилашвили взял верх над хозяином корт – Ян-Леннард Штруффом (6:4, 7:6).
Сильнейший теннисист Грузии досрочно завершил сезон >>
Вишенкой на торте для Басилашвили мог стать титул на турнире из серии "Мастерс" в Индиан Уэллсе, но не получилось. На пути к финалу грузин обыграл Карена Хачанова, Стефаноса Циципаса, Тейлоа Фрица, но в решающем матче не справился с британцем Камероном Норри (6:3, 4:6, 1:6). Но даже выход в финал – это историческое достижение. Еще ни одному грузинскому теннисисту до Басилашвили не удавалось пройти так далеко на "Мастерсе".
Сезон Басилашвили начал на 40 позиции в рейтинге АТР, а благодаря показанным результатам завершил на 22 строчке. Да и заработал грузин неплохо. По итогам года Басилашвили пополнил свой банковский счет на один миллион 600 тысяч долларов США.

Морис Квителашвили – фигурное катание

© photo: Sputnik / Alexander Wilf / Перейти в фотобанкМорис Квителашвили выступает в произвольной программе мужского одиночного катания на V этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.
Морис Квителашвили выступает в произвольной программе мужского одиночного катания на V этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве. - Sputnik Грузия, 1920, 05.01.2022
Морис Квителашвили выступает в произвольной программе мужского одиночного катания на V этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.
© photo: Sputnik / Alexander Wilf
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Морис Квителашвили выступает под флагом Грузии с 2016 года, но прошедший сезон стал для фигуриста лучшим в карьере.
Поступательное движение Квителашвили начал весной на чемпионате мира в Стокгольме. Грузин пробился в финал, где занял итоговое 14 место, которое позволило Морису завоевать олимпийскую лицензию на Игры в Пекине.
В октябре Квителашвили занял шестое место на Гран-при Канады, а уже в ноябре победил на Гран-при Сочи. По сумме двоеборья грузин набрал 266,63 балла и опередил россиянина Михаила Коляду и японца Кадзуки Томоно. Квителашвили стал первым в истории грузинским фигуристом, завоевавшим золотую медаль на этапах Гран-при.

Торнике Шенгелия - баскетбол

© Facebook / Georgian Basketball FederationГрузинский баскетболист Торнике Шенгелия
Грузинский баскетболист Торнике Шенгелия - Sputnik Грузия, 1920, 05.01.2022
Грузинский баскетболист Торнике Шенгелия
© Facebook / Georgian Basketball Federation
За последний год капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия стал незаменимой частью московского ЦСКА. Вместе с "армейцами" форвард пробился в "Финал четырех" Евролиги, но там московский клуб ждало разочарование. В полуфинале ЦСКА проиграл "Анадолу Эфес", а в матче за третье место "Олимпии Милан".
В текущем розыгрыше Евролиги Шенгелия уже дважды признавался самым ценным игроком недели. Титул MVP грузинский форвард получил во втором и третьем турах. Кстати, в матче против "Зенита" в третьем туре Шенгелия установил личный рекорд результативности в матчах Евролиги, набрав 33 очка. Что касается средних показателей за матч, то грузин набирает 14.2 очка, совершает 4.9 подбора и отдает 2.4 результативных передачи.
Торнике Шенгелия восстановился после травмы и вернулся на паркет >>
Не менее успешно Шенгелия действует и в составе национальной сборной Грузии. В домашнем отборочном матче ЧМ-2023 против Украины капитан оформил дабл-дабл – набрал 16 очков и совершил 13 подборов, а сборная Грузии победила 88:83. Во время игры Шенгелия получил повреждение и не смог помочь своей команде в матче против Испании, который состоялся через несколько дней. Без своего лидера Грузия потерпела чувствительное поражение 61:89.
Сложно переоценить роль Шенгелия в современном грузинском баскетболе.

Хвича Кварацхелия – футбол

© AFP / KIRILL KUDRYAVTSEVФутболист Хвича Кварацхелия
Футболист Хвича Кварацхелия - Sputnik Грузия, 1920, 05.01.2022
Футболист Хвича Кварацхелия
© AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV
Для полузащитника сборной Грузии и казанского "Рубина" - Хвичи Кварацхелия прошедший год получился раздробленным. В нем было несколько фаз, как удачных, так и не очень.
Весеннюю часть (до конца апреля) атакующий полузащитник провел на одном дыхании. В семи матчах РПЛ Кварацхелия забил два гола и отдал три результативные передачи. Проявил себя грузин и в играх за национальную сборную в отборочном цикле ЧМ-2023 – забил Греции (1:1) и Испании (1:2).
После этого Кварацхелия получил травму, но трансферные слухи уже было не остановить. Летом полузащитника сватали в "Аякс", "Рому", "Милан", "Ювентус", "Севилью", "Боруссию" (Дортмунд), "Лидс". Трансферная цена хавбека взлетела до немыслимых для грузинского футбола 18 миллионов евро – он стал самым дорогим футболистом в истории Грузии. Но слухи так и остались слухами. Летом Кварацхелия никуда не ушел и остался в "Рубине".
Начало сезона для Квары не задалось. Потеря формы, небольшая травма привели к тому, что в девяти матчах за "Рубин" футболист отметился только одним забитым голом и одной результативной передачей. Руководство и тренерский штаб "Рубина" явно рассчитывали на другие показатели. Не сыграл в сентябре Кварацхелия и за сборную. Как итог – три сокрушительных поражения от Косово, Испании и Болгарии в товарищеском матче.
© photo: Sputnik / Sergey Pivovarov / Перейти в фотобанкИгрок ФК "Рубин" Хвича Кварацхелия
Игрок ФК Рубин Хвича Кварацхелия - Sputnik Грузия, 1920, 05.01.2022
Игрок ФК "Рубин" Хвича Кварацхелия
© photo: Sputnik / Sergey Pivovarov
/
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Но к ноябрю Хвича набрал почти оптимальные кондиции и фактически лишил сборную Швеции прямой путевки на ЧМ, оформив дубль (2:0) в домашней игре против Ибрагимовича и компании. Правда, в "Рубине" грузин пока не вышел на прежний уровень – только на подходе.
Тем не менее в преддверии зимнего трансферного окна в СМИ снова поползли трансферные слухи. На этот раз речь идет о клубах английской премьер-лиги – "Эвертоне", "Вест Хэме" и "Саутгемптоне". Что ж, посмотрим, что будет на этот раз.

Мужская сборная Грузии по дзюдо

© photo: Sputnik / Denis AslanovОлимпийская сборная Грузии по дзюдо (в синем): Варлам Липартелиани, Авто Чрикишвили, Бека Гвиниашвили, Адам Окруашвили (стоят), Важа Маргвелашвили и Амиран Папинашвили (сидят) - и тренерский состав сборной (в белом)
Олимпийская сборная Грузии по дзюдо (в синем): Варлам Липартелиани, Авто Чрикишвили, Бека Гвиниашвили, Адам Окруашвили (стоят), Важа Маргвелашвили и Амиран Папинашвили (сидят) - и тренерский состав сборной (в белом) - Sputnik Грузия, 1920, 05.01.2022
Олимпийская сборная Грузии по дзюдо (в синем): Варлам Липартелиани, Авто Чрикишвили, Бека Гвиниашвили, Адам Окруашвили (стоят), Важа Маргвелашвили и Амиран Папинашвили (сидят) - и тренерский состав сборной (в белом)
© photo: Sputnik / Denis Aslanov
В 2021 году грузинские дзюдоисты выступали настолько хорошо, что очень сложно выделить только одного спортсмена. Это было бы несправедливо по отношению к другим дзюдоистам.
Выше всяких похвал мужская сборная выступила на Олимпиаде в Токио. Лаша Бекаури (-90 кг) завоевал золото, а сразу три грузина стали вице-чемпионами Игр: Важа Маргвелашвили (-66 кг), Лаша Шавдатуашвили (-73 кг) и Гурам Тушишвили (+100 кг).
Серебро ОИ Шавдатуашвили добавил к золотой медали чемпионата мира в Венгрии. На мировом первенстве грузины завоевали еще три медали – одно серебро и две бронзы. Нет ничего удивительного в том, что именно Шавдатуашвили был признан Международной федерацией дзюдо (IJF) лучшим дзюдоистом 2021 года.
Нельзя обойти стороной и первую в истории победу сборной Грузии на командном чемпионате Европы, состоявшемся в Уфе. В финале грузинские дзюдоисты победили сборную Нидерландов со счетом 4:3, а героем встречи стал Саба Инанеишвили, который в решающем поединке победил своего соперника иппоном.
В общей сложности, на всех турнирах под эгидой IJF, включая "Мастерсы", "Большой шлем" и этапы Гран-при, дзюдоисты сборной Грузии в 2021 году завоевали 49 медалей: 12 золотых, 14 серебряных и 23 бронзовых.
Необходимо также отметить, что Лаша Шавдатуашвили и Лаша Бекаури завершили сезон лидерами мирового рейтинга в своих весовых категориях, а Важа Маргвелашвили и Тато Григалашвили (-81 кг) – на вторых позициях.

Нино Салуквадзе – стрельба из пистолета

© photo : Georgian National Olympic Committee / FBНино Салуквадзе на Олимпиаде в Токио
Нино Салуквадзе на Олимпиаде в Токио - Sputnik Грузия, 1920, 05.01.2022
Нино Салуквадзе на Олимпиаде в Токио
© photo : Georgian National Olympic Committee / FB
В прошедшем году Нино Салуквадзе не показала каких-то запоминающихся спортивных результатов. И все же выдающаяся грузинская спортсменка, да и не только грузинская, заслуживает места в нашем списке.
Все дело в том, что Олимпиада в Токио стала для Салуквадзе девятой (!) в карьере. Она не вышла в финал ни в одной из стрелковых дисциплин (10 метров из пневматики и 25 метров из спортивного пистолета), но стала первой женщиной в истории, выступившей на девяти Олимпиадах.
Салуквадзе, вместе с Лашей Шавдатуашвили – единственные грузинские спортсмены, завоевавшие на ОИ медали всех достоинств.

Паралимпийцы

© photo: Fencing Federation Of Georgia / FBЖенская сборная Грузии по фехтованию на колясках
Женская сборная Грузии по фехтованию на колясках - Sputnik Грузия, 1920, 05.01.2022
Женская сборная Грузии по фехтованию на колясках
© photo: Fencing Federation Of Georgia / FB
Отдельного упоминания заслуживают грузинские паралимпийцы, завоевавшие в Токио три серебряные медали.
Первую награду в копилку сборной Грузии принесла Нино Тибилашвили, которая заняла второе место в соревнованиях саблисток. Вслед за Тибилашвили на пьедестал почета поднялась дзюдоистка Ина Калдани. Третьим грузинским призером на паралимпиаде в Токио стал дзюдоист Реваз Чикоидзе, выступавший в соревнованиях в весовой категории свыше 100 кг.
На паралимпиаде в Токио Грузию представляли 13 спортсменов в шести видах спорта.

Джаба Канкава - футбол

© Sputnik / Levan AvlabreliПолузащитник сборной Грузии по футболу Джаба Канкава
Полузащитник сборной Грузии по футболу Джаба Канкава - Sputnik Грузия, 1920, 05.01.2022
Полузащитник сборной Грузии по футболу Джаба Канкава
© Sputnik / Levan Avlabreli
Нельзя сказать, что для бессменного капитана сборной Грузии по футболу Джабы Канкава прошедший сезон сложился как-то особенно. Нет, ничего такого – все в рабочем режиме. Если бы не одно "но".
9 октября, в отборочном матче ЧМ-2022 против Греции, Канкава повторил рекорд Левана Кобиашвили (нынешнего президента ФФГ) по количеству матчей за национальную сборную. Для Канкава эта игра стала 100 в карьере. В связи с этим достижением УЕФА подготовило для Канкава специальный подарок как для "центуриона".
Стоит отметить, что 60 из этих 100 матчей Канкава провел в качестве капитана и сумел забить 10 голов, что является очень неплохим показателем для опорного полузащитника.
Побить рекорд Кобиашвили Канкава мог уже в этом году. Но, к сожалению, этого не произошло. На отборочный матч против Косово и товарищескую игру против Узбекистана Канкава не был вызван в сборную, а во встрече против Швеции, которая, кстати, состоялась в Батуми, на поле так и не вышел. Хотя, это было бы очень символично.

Гено Петриашвили – вольная борьба

© AP Photo / Anvar IlyasovБорец Гено Петриашвили
Борец Гено Петриашвили - Sputnik Грузия, 1920, 05.01.2022
Борец Гено Петриашвили
© AP Photo / Anvar Ilyasov
Для того чтобы охарактеризовать прошедший год для борца вольного стиля Гено Петриашвили (-125 кг), подходит одно единственное слово – обидный. Грузинский тяжеловес попал на пьедестал почета на всех крупных турнирах, но золота так и не завоевал.
Бронзу на чемпионате Европы в Варшаве можно отнести к рабочим моментам. Уже много лет Петриашвили конкурирует с Таха Акгюлем из Турции, и чаша весов попеременно склоняется то в одну, то в другую сторону. На этот раз удача была на стороне турецкого спортсмена.
Реванш Петриашвили взял на чемпионате мира в Осло, где завоевал серебро, проиграв в финале иранцу Амиру Заре, а Акгюль довольствовался бронзовой медалью. И все же для Петриашвили проигрыш в финале стал обидным, ведь он мог в четвертый раз подряд выиграть мировое первенство.
© AP Photo / Aaron FavilaБорец Гено Петриашвили
Борец Гено Петриашвили - Sputnik Грузия, 1920, 05.01.2022
Борец Гено Петриашвили
© AP Photo / Aaron Favila
Но самым большим разочарованием для Петриашвили стали Олимпийские игры. И если в Рио-де-Жанейро (2016) грузин радовался бронзе, то, завоевав серебро в Токио, еле сдерживал слезы, стоя на пьедестале почета. И было от чего. Дело не в том, что Петриашвили проиграл, в конце концов это финал, а в том – как.
Мое личное мнение, финал между Петриашвили и американцем Гейбл Стивенсоном – самый драматичный финал на Олимпиаде в Токио, в котором все решили десятые секунды. И это не забег на 100 метров.
К перерыву Ственсон вел в счете 4:0, но во второй части поединка грузин перевернул ход встречи и за 58 секунд до ее окончания уже выигрывал 8:5.
Отыграть два очка американец сумел за 9.8 секунды до финальной сирены, а последнюю атаку начал, когда на секундомере оставалось 6.5 секунды.
Казалось бы – трехкратный и действующий (на тот момент) чемпион мира Петриашвили должен был сделать все возможное, чтобы эти мгновения провести в глухой обороне. Что такое 6.5 секунды для таких тяжеловесов? Но он не сумел этого сделать. Последний прием Стивенсон провел за 0.2 (!) секунды до окончания финала. Заработал два очка и стал олимпийским чемпионом, "украв" золото у Петриашвили.
Вот таким Sputnik Грузия увидел прошедший 2021 год в мире спорта.
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