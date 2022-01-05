https://sputnik-georgia.ru/20220105/iz-za-futbolista-rayan-reynolds-i-ego-zhena-rasstalis-s-krupnoy-summoy-deneg--263394109.html

Из-за футболиста: Райан Рейнолдс и его жена расстались с крупной суммой денег

Из-за футболиста: Райан Рейнолдс и его жена расстались с крупной суммой денег

Знаменитые супруги прониклись историей одного спортсмена и удивили всех своих поклонников

2022-01-05T16:51+0400

2022-01-05T16:51+0400

2022-01-05T16:51+0400

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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Американский актер Райан Рейнолдс и его жена Блейк Лавли пожертвовали крупную сумму денег: звездная семья прониклась историей одного футболиста. 45-летний Рейнолдс и его 34-летняя возлюбленная воспитывают трех детей и прекрасно осознают радости родительской жизни. Также они понимают, что рождение ребенка может сопровождаться трагедией. Яркий пример тому - история футболиста из клуба Wrexham Джордана Дэвиса. Полузащитник и его избранница с нетерпением ожидали рождения ребенка, но судьба решила иначе: они потеряли малыша. Событие настолько перевернуло их жизнь, что пара решила собрать деньги для молодых семей, столкнувшихся с такой же трагедией. Джордан и Келси даже не подозревали, что их поддержат голливудские звезды: Рейнолдс и его жена расстались с большой суммой денег ради помощи фонду и привлекли внимание всей общественности. Как сообщили СМИ, они пожертвовали больше миллиона долларов. Все это произвело фурор среди поклонников пары, а в бюджет фонда уже поступило около 200 донатов от небезразличных людей.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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благотворительность, шоу-бизнес, зарубежные звезды