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https://sputnik-georgia.ru/20211113/tyazhelobolnoy-malchik-kotoromu-pomog-morgenshtern-poluchil-dorogostoyaschiy-ukol-262015293.html
Тяжелобольной мальчик, которому помог Моргенштерн, получил дорогостоящий укол
Тяжелобольной мальчик, которому помог Моргенштерн, получил дорогостоящий укол
Благотворительность эпатажного рэпера дала свои плоды – артист спас жизнь тяжелобольного мальчика 13.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-13T07:10+0400
2021-11-13T07:10+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
моргенштерн
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Мальчик Илья Худоба, которому помог в сборе средств для лечения спинально-мышечной атрофии популярный рэпер Моргенштерн, получил укол стоимостью в 168 миллионов рублей. На своей Instagram-странице мама Ильи Худобы написала о том, что сыну сделали первый укол препаратом "Золгенсма", который помогает детям со спинально-мышечной атрофией избежать серьезных проблем со здоровьем. Женщина отметила, что теперь 11 ноября будет вторым днем рождения мальчика. "11.11 – официальный второй День Рождения Илюши! А моим вторым Днем Рождения будет 14.09 – день закрытия сбора. День, когда я наконец-то смогла сделать глубокий вдох и хоть на секундочку отпустить себя, почувствовать безудержное счастье и умиротворение одновременно", – говорится в посте.Также она отметила, что теперь их ждет работа на результат, а не гонка на выживание, как это было раньше. Сбор средств велся в течение трех месяцев. За это время рэпер и его поклонники смогли собрать 168 миллионов рублей на лечение 3-летнего Ильи Худобы с диагнозом спинальная мышечная атрофия. Когда Моргенштерн объявил о сборе денег, родителям Худобы удалось собрать 12 миллионов рублей за один день. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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моргенштерн, российский шоу-бизнес

Тяжелобольной мальчик, которому помог Моргенштерн, получил дорогостоящий укол

07:10 13.11.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкМоргенштерн на премии "Человек года – 2020" по версии журнала GQ
Моргенштерн на премии Человек года – 2020 по версии журнала GQ - Sputnik Грузия, 1920, 13.11.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Благотворительность эпатажного рэпера дала свои плоды – артист спас жизнь тяжелобольного мальчика
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Мальчик Илья Худоба, которому помог в сборе средств для лечения спинально-мышечной атрофии популярный рэпер Моргенштерн, получил укол стоимостью в 168 миллионов рублей.
На своей Instagram-странице мама Ильи Худобы написала о том, что сыну сделали первый укол препаратом "Золгенсма", который помогает детям со спинально-мышечной атрофией избежать серьезных проблем со здоровьем. Женщина отметила, что теперь 11 ноября будет вторым днем рождения мальчика.
"11.11 – официальный второй День Рождения Илюши! А моим вторым Днем Рождения будет 14.09 – день закрытия сбора. День, когда я наконец-то смогла сделать глубокий вдох и хоть на секундочку отпустить себя, почувствовать безудержное счастье и умиротворение одновременно", – говорится в посте.
Также она отметила, что теперь их ждет работа на результат, а не гонка на выживание, как это было раньше.
Сбор средств велся в течение трех месяцев. За это время рэпер и его поклонники смогли собрать 168 миллионов рублей на лечение 3-летнего Ильи Худобы с диагнозом спинальная мышечная атрофия. Когда Моргенштерн объявил о сборе денег, родителям Худобы удалось собрать 12 миллионов рублей за один день.
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