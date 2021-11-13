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Тяжелобольной мальчик, которому помог Моргенштерн, получил дорогостоящий укол
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкМоргенштерн на премии "Человек года – 2020" по версии журнала GQ
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Благотворительность эпатажного рэпера дала свои плоды – артист спас жизнь тяжелобольного мальчика
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Мальчик Илья Худоба, которому помог в сборе средств для лечения спинально-мышечной атрофии популярный рэпер Моргенштерн, получил укол стоимостью в 168 миллионов рублей.
На своей Instagram-странице мама Ильи Худобы написала о том, что сыну сделали первый укол препаратом "Золгенсма", который помогает детям со спинально-мышечной атрофией избежать серьезных проблем со здоровьем. Женщина отметила, что теперь 11 ноября будет вторым днем рождения мальчика.
"11.11 – официальный второй День Рождения Илюши! А моим вторым Днем Рождения будет 14.09 – день закрытия сбора. День, когда я наконец-то смогла сделать глубокий вдох и хоть на секундочку отпустить себя, почувствовать безудержное счастье и умиротворение одновременно", – говорится в посте.
Также она отметила, что теперь их ждет работа на результат, а не гонка на выживание, как это было раньше.
Сбор средств велся в течение трех месяцев. За это время рэпер и его поклонники смогли собрать 168 миллионов рублей на лечение 3-летнего Ильи Худобы с диагнозом спинальная мышечная атрофия. Когда Моргенштерн объявил о сборе денег, родителям Худобы удалось собрать 12 миллионов рублей за один день.
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