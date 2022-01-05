Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220105/kurs-lari-dollar-263381952.html
Курс лари на среду – 3,0883 GEL/$1
Курс лари на среду – 3,0883 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0004 лари по отношению к доллару 05.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-05T09:46+0400
2022-01-05T09:46+0400
экономика
грузия
лари
доллар
национальный банк грузии
курс лари к доллару на сегодня в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1f/263304958_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_02102599972ac41b134f3bc3a3567cce.jpg
ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 5 января в размере 3,0883 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0004 лари по отношению к доллару.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1f/263304958_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_c2c4e0ab2c7071ca269541dd61f840eb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экономика, грузия, лари, доллар, национальный банк грузии, курс лари к доллару на сегодня в грузии

Курс лари на среду – 3,0883 GEL/$1

09:46 05.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliОбменный пункт
Обменный пункт - Sputnik Грузия, 1920, 05.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0004 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 5 января в размере 3,0883 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0004 лари по отношению к доллару.
© SputnikКросс-курс основных валют на 5 января
Кросс-курс основных валют на 5 января - Sputnik Грузия, 1920, 04.01.2022
Кросс-курс основных валют на 5 января
© Sputnik
Читайте также:
Почему укрепился лари - ликбез от главы Нацбанка Грузии
Экономист назвал причины стабилизации курса грузинской валюты
Бизнес-ассоциация Грузии: у лари есть потенциал для дальнейшего укрепления
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:31В Грузии потеплеет до +18 градусов
12:04Ситуация в Алма-Ате сейчас: начались столкновения митингующих и полиции
12:01Больше, чем книги: ТОП-5 лучших литературных новинок от авторов из Грузии в 2021 году
11:34Бунтующий Казахстан: видео драк и протестов
11:27Непогода в Грузии: на дорогах введены ограничения для транспорта
11:01Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 436
10:47Беспорядки в Казахстане: столкновения жителей с полицией в Алма-Ате - фото
10:28Протесты, режим ЧП и отставка правительства - что происходит в Казахстане?
09:46Курс лари на среду – 3,0883 GEL/$1
09:15Акции в Казахстане: задержали более 200 человек
09:01Что было сделано в Тбилиси в 2021 году
00:41Каспийский тигр: как в Грузии убили последнего представителя уникального вида
00:40"Власть не падет", заявил президент охваченного митингами Казахстана
ВчераКрасота новогоднего Кутаиси: яркие праздничные огни на улицах города - фото
ВчераКогда штамм "омикрон" в Грузии достигнет своего пика?
Вчера"Грузия – лидер в регионе": эксперты подвели экономические итоги года
ВчераВице-спикер парламента Грузии заболел коронавирусом
ВчераНесмотря на клятву горцев: потребление электроэнергии в Местия не сократилось
ВчераГлава "Грузинской мечты" поддержал идею создания следственной комиссии по делу Саакашвили
ВчераМладенец скончался от коронавируса в Тбилиси