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Авиарейс Кутаиси-Атырау отложили во второй раз
Авиарейс Кутаиси-Атырау отложили во второй раз
Когда именно состоятся отложенные авиарейсы - пока неизвестно 07.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-07T14:16+0400
2022-01-07T14:16+0400
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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Рейс авиакомпании FlyArystan по направлению Кутаиси-Атырау откладывается уже второй день из-за беспорядков в Казахстане, сообщили в пресс-службе Объединения аэропортов Грузии.Рейс из международного аэропорта Кутаиси в Атырау должен был выполниться еще вчера в 10:00 по местному времени. Полет был перенесен на сегодня в 12 часов, однако и он выполнен не был.Ранее несколько рейсов из Казахстана в Грузию были задержаны. Так, рейс, который должен был выполняться в среду из Тбилиси в Алма-Ату, не состоялся. Однако рейс из Кутаиси в Нур-Султан в среду все же был выполнен.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алмате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, авиасообщение, казахстан, авиасообщение в грузии, нур-султан, ситуация в казахстане

Авиарейс Кутаиси-Атырау отложили во второй раз

14:16 07.01.2022
© photo: Sputnik / Marina Listseva / Перейти в фотобанкСамолет Airbus-320 в аэропорту "Домодедово"
Самолет Airbus-320 в аэропорту Домодедово - Sputnik Грузия, 1920, 07.01.2022
© photo: Sputnik / Marina Listseva
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Когда именно состоятся отложенные авиарейсы - пока неизвестно
ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Рейс авиакомпании FlyArystan по направлению Кутаиси-Атырау откладывается уже второй день из-за беспорядков в Казахстане, сообщили в пресс-службе Объединения аэропортов Грузии.
Рейс из международного аэропорта Кутаиси в Атырау должен был выполниться еще вчера в 10:00 по местному времени. Полет был перенесен на сегодня в 12 часов, однако и он выполнен не был.
Ранее несколько рейсов из Казахстана в Грузию были задержаны. Так, рейс, который должен был выполняться в среду из Тбилиси в Алма-Ату, не состоялся. Однако рейс из Кутаиси в Нур-Султан в среду все же был выполнен.
© REUTERS / MARIYA GORDEYEVAПротесты и беспорядки в Казахстане. Военная техника и солдаты в Алма-Ате
Протесты и беспорядки в Казахстане. Военная техника и солдаты в Алма-Ате - Sputnik Грузия, 1920, 07.01.2022
Протесты и беспорядки в Казахстане. Военная техника и солдаты в Алма-Ате
© REUTERS / MARIYA GORDEYEVA
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алмате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.
По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.
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