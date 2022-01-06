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https://sputnik-georgia.ru/20220106/grazhdane-gruzii-zastryalili-v-kazakhstane-chto-izvestno-na-dannyy-moment-263421933.html
Граждане Грузии застряли в Казахстане: что известно на данный момент
Граждане Грузии застряли в Казахстане: что известно на данный момент
Представительство Грузии в Казахстане позаботилось о своих гражданах 06.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-06T15:43+0400
2022-01-06T16:56+0400
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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Восемь граждан Грузии, в том числе четыре участника грузинского ансамбля "Илори", которые застряли в Казахстане из-за начавшихся там беспорядков, переведены в безопасное место, говорится в сообщении посольства Грузии в Казахстане.Отмечается, что дипмиссия работает в обычном режиме, функционирует горячая линия и граждане Грузии могут связаться по номеру: +7 (717) 224-32-58.По информации дипмиссии, четыре участника грузинского ансамбля "Илори", которые обратились за помощью в консульство Грузии в Казахстане, доставлены в безопасное место в 30 километрах от Алматы и теперь их жизни и здоровью ничего не угрожает.По словам руководителя ансамбля Бачаны Мелашвили, участники ансамбля обеспечены продуктами питания и необходимыми медикаментами.За консульской помощью обратился еще один гражданин Грузии, проживающий в Казахстане. Он был переведен в город Атырау, и его жизни также ничего не угрожает. Трое граждан Грузии, застрявших в аэропорту Актау, также переводятся в гостиницу. Ведутся переговоры с соответствующей авиакомпанией о возвращении граждан Грузии на родину в ближайшее время.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.Утром 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, казахстан, алматы, касым-жомарт токаев

Граждане Грузии застряли в Казахстане: что известно на данный момент

15:43 06.01.2022 (обновлено: 16:56 06.01.2022)
© photo: Sputnik / Alexander MiroglovЗадымленная улица в Алма-Ате. Газовые протесты в Казахстане
Задымленная улица в Алма-Ате. Газовые протесты в Казахстане - Sputnik Грузия, 1920, 06.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander Miroglov
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Представительство Грузии в Казахстане позаботилось о своих гражданах
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Восемь граждан Грузии, в том числе четыре участника грузинского ансамбля "Илори", которые застряли в Казахстане из-за начавшихся там беспорядков, переведены в безопасное место, говорится в сообщении посольства Грузии в Казахстане.
Отмечается, что дипмиссия работает в обычном режиме, функционирует горячая линия и граждане Грузии могут связаться по номеру: +7 (717) 224-32-58.

"Вместе с тем, если из-за перебоев в работе Интернета и телефонной связи в Казахстане, граждане не могут связаться по горячей линии, они могут отправлять сообщения на следующий адрес электронной почты: astana.emb@mfa.gov.ge. В настоящее время все граждане Грузии в Казахстане на консульской линии",- говорится в сообщении.

По информации дипмиссии, четыре участника грузинского ансамбля "Илори", которые обратились за помощью в консульство Грузии в Казахстане, доставлены в безопасное место в 30 километрах от Алматы и теперь их жизни и здоровью ничего не угрожает.
По словам руководителя ансамбля Бачаны Мелашвили, участники ансамбля обеспечены продуктами питания и необходимыми медикаментами.
За консульской помощью обратился еще один гражданин Грузии, проживающий в Казахстане. Он был переведен в город Атырау, и его жизни также ничего не угрожает. Трое граждан Грузии, застрявших в аэропорту Актау, также переводятся в гостиницу. Ведутся переговоры с соответствующей авиакомпанией о возвращении граждан Грузии на родину в ближайшее время.
© REUTERS / STRINGERГазовые протесты и беспорядки в Казахстане. Спецназ и военная техника на улицах Алма-Аты
Газовые протесты и беспорядки в Казахстане. Спецназ и военная техника на улицах Алма-Аты - Sputnik Грузия, 1920, 06.01.2022
Газовые протесты и беспорядки в Казахстане. Спецназ и военная техника на улицах Алма-Аты
© REUTERS / STRINGER
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.
Утром 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.
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