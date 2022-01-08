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Курс лари на субботу – 3,089 GEL/$1
Курс лари на субботу – 3,089 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0074 лари по отношению к доллару 08.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-08T09:36+0400
2022-01-08T09:36+0400
экономика
грузия
лари
доллар
национальный банк грузии
курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 8 января в размере 3,089 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0074 лари по отношению к доллару.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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экономика, грузия, лари, доллар, национальный банк грузии, курс лари к доллару на сегодня в грузии

Курс лари на субботу – 3,089 GEL/$1

09:36 08.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliОбменный пункт
Обменный пункт - Sputnik Грузия, 1920, 08.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0074 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 8 января в размере 3,089 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0074 лари по отношению к доллару.
© SputnikКросс-курс основных валют на 8 января
Кросс-курс основных валют на 8 января - Sputnik Грузия, 1920, 06.01.2022
Кросс-курс основных валют на 8 января
© Sputnik
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