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"Майнинг криптовалюты против туризма" - заявление министра
"Майнинг криптовалюты против туризма" - заявление министра
Министр пока не видит необходимости в привлечении правоохранительных органов для решения проблемы майнинга криптовалюты в Сванети 10.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-10T18:26+0400
2022-01-10T18:26+0400
2022-01-10T18:42+0400
экономика
новости
грузия
сванети
energo-pro georgia
криптовалюта
мир криптовалют: как делать деньги из воздуха
натия турнава
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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Правительство Грузии, вместе с электрораспределительной компанией Energo-pro Georgia, занимается решением вопроса незаконного потребления электроэнергии в регионе Сванети, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава на брифинге.С прошлого года в Грузии остро встал вопрос рекордного потребления электроэнергии майнинговыми фермами в Местия. Район привлекает майнеров из-за низких тарифов на электроэнергию, установленных для работающих в высокогорном регионе предпринимателей. А для населения электричество бесплатное.По словам министра, жители региона прекрасно осознают, что основной перспективой и одним из основных путей развития Сванетии является туризм, в том числе зимний туризм, и поэтому они ничего не сделают, чтобы поставить под вопрос туристический сезон."Я не вижу необходимости в привлечении правоохранительных органов на данном этапе, потому что население абсолютно осознает этот вопрос, и все знают, что самое главное, чтобы туристическая инфраструктура работала исправно. Это прежде всего в интересах населения Сванетии. Поэтому этот вопрос будет решаться путем совместной координации", - отметила Турнава.Майнинг в СванетиДо конца декабря жители Сванети получали электроэнергию по графику. Причина – перегруженность и повреждение сетей из-за рекордного потребления электроэнергии майнинговыми фермами.Местные жители проводили акции протеста в Местия, требуя закрыть майнинговые фермы и возобновить нормальную подачу электроэнергии. Они обвиняли местные власти в бездействии и покровительстве майнерам. Проблемы с электричеством создали неудобства не только горцам, но и сократили поток туристов в высокогорную Сванети.Грузинские горцы решили бороться с майнингом криптовалют древними традициями >>Из-за майнеров электрораспределительная компания Energo-pro Georgia пригрозила региону повышением тарифов на электроэнергию.На Новый год местные жители поклялись на иконе отключить все действующие в регионе майнинги криптовалют. Ритуал клятвоприношения состоялся в церкви Святого Георгия. Согласно традициям гор, нарушивший клятву на иконе, опозорит себя, души и память своих предков. Несмотря на это, потребление электроэнергии в высокогорном районе Местия пока не уменьшилось.Почему цена на биткоин снизилась из-за событий в Казахстане >>Майнинг криптовалют в последние годы считается в Грузии популярной деятельностью. По результатам исследования Кембриджского центра альтернативных финансов (CCAF), опубликованного в 2018 году, Грузия, по объему электроэнергии, израсходованной на майнинг криптовалюты, была на втором месте в мире. А на добывание виртуальной валюты в стране расходовалось 60 мегаватт электроэнергии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, сванети, energo-pro georgia, криптовалюта, мир криптовалют: как делать деньги из воздуха, натия турнава
"Майнинг криптовалюты против туризма" - заявление министра
18:26 10.01.2022 (обновлено: 18:42 10.01.2022)
Министр пока не видит необходимости в привлечении правоохранительных органов для решения проблемы майнинга криптовалюты в Сванети
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Правительство Грузии, вместе с электрораспределительной компанией Energo-pro Georgia, занимается решением вопроса незаконного потребления электроэнергии в регионе Сванети, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава на брифинге.
С прошлого года в Грузии остро встал вопрос рекордного потребления электроэнергии майнинговыми фермами в Местия. Район привлекает майнеров из-за низких тарифов на электроэнергию, установленных для работающих в высокогорном регионе предпринимателей. А для населения электричество бесплатное.
Безусловно, недопустимо незаконное потребление электроэнергии, особенно т.н. проблемы с бытовым майнингом, которые мы знаем, что там существуют. Мы работаем с местным самоуправлением, а также с Energo-pro Georgia, которая поставляет электроэнергию в Сванетию, чтобы поэтапно решить этот вопрос.
Натия Турнава
министр экономики и устойчивого развития Грузия
По словам министра, жители региона прекрасно осознают, что основной перспективой и одним из основных путей развития Сванетии является туризм, в том числе зимний туризм, и поэтому они ничего не сделают, чтобы поставить под вопрос туристический сезон.
"Я не вижу необходимости в привлечении правоохранительных органов на данном этапе, потому что население абсолютно осознает этот вопрос, и все знают, что самое главное, чтобы туристическая инфраструктура работала исправно. Это прежде всего в интересах населения Сванетии. Поэтому этот вопрос будет решаться путем совместной координации", - отметила Турнава.
Майнинг в Сванети
До конца декабря жители Сванети получали электроэнергию по графику. Причина – перегруженность и повреждение сетей из-за рекордного потребления электроэнергии майнинговыми фермами.
Местные жители проводили акции протеста в Местия, требуя закрыть майнинговые фермы и возобновить нормальную подачу электроэнергии. Они обвиняли местные власти в бездействии и покровительстве майнерам. Проблемы с электричеством создали неудобства не только горцам, но и сократили поток туристов в высокогорную Сванети.
Из-за майнеров электрораспределительная компания Energo-pro Georgia пригрозила региону повышением тарифов на электроэнергию.
На Новый год местные жители поклялись на иконе отключить все действующие в регионе майнинги криптовалют. Ритуал клятвоприношения состоялся в церкви Святого Георгия. Согласно традициям гор, нарушивший клятву на иконе, опозорит себя, души и память своих предков. Несмотря на это, потребление электроэнергии в высокогорном районе Местия пока не уменьшилось.
Майнинг криптовалют в последние годы считается в Грузии популярной деятельностью. По результатам исследования Кембриджского центра альтернативных финансов (CCAF), опубликованного в 2018 году, Грузия, по объему электроэнергии, израсходованной на майнинг криптовалюты, была на втором месте в мире. А на добывание виртуальной валюты в стране расходовалось 60 мегаватт электроэнергии.
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