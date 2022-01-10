https://sputnik-georgia.ru/20220110/novymi-preparatami-protiv-koronavirusa-v-gruzii-mozhno-lechitsya-doma-263510013.html

Новыми препаратами против коронавируса в Грузии можно лечиться дома

Новыми препаратами против коронавируса в Грузии можно лечиться дома

На данном этапе в Грузии имеется всего 40 тысяч ампул "Ремедизивира", чего хватит на 7 тысяч пациентов, заявил директор больницы 10.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-10T23:44+0400

2022-01-10T23:44+0400

2022-01-10T23:53+0400

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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Пациенты, инфицированные коронавирусом, смогут принимать два препарата — "Паксловид" и "Молнупиравир", при лечении на дому, заявил руководитель Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе,Как сообщил Церцвадзе , обсуждается и применение препарата "Ремедизивир" в домашних условиях, хотя окончательно вопрос еще не решен.Что касается количества лекарств, то, как отметил глава Тбилисской инфекционной больницы, на данном этапе в Грузии имеется всего 40 тысяч ампул "Ремедизивира", чего хватит на 7 тысяч пациентов."Также министерство уже приняло меры по завозу дополнительной, очень серьезной партии "Ремедизивира", которой хватит на всех больных, даже если они заразятся омикроном. "Ремедизивир" дешевле других лекарств, мы покупаем одну коробку за 9 долларов. На одного пациента нужно 6 коробок", — сказал Церцвадзе.Грузия закупила медикаменты для лечения коронавируса >>По его словам, "Паксловид" Грузия получит через 2-3 недели, а "Молнупиравир" - в ближайшие недели. Оба препарата действенны в случае заражения штаммами дельта и омикрон.По его словам, государство будет поставлять больным таблетки - Pfizer, "Паксловид" и "Молнупиравир", потому что их нигде в мире нет в свободной продаже и они в дефиците.Эксперты утверждают, что в Грузии уже началась шестая волна распространения коронавируса. По последним данным, в стране 816 лабораторно подтвержденных случаев нового штамма "омикрон". 10% новых случаев приходится именно на него.Пока среди пациентов, зараженных "омикроном", специалисты не выявили тяжелое течение заболевания. Первые случаи инфицирования "омикроном" в Грузии зафиксировали 20 декабря.Грузия на грани эпидшторма – специалисты делают неутешительные прогнозы >>В Грузии эпидситуация остается тяжелой. За последние сутки выявлено 2 953 новых случая. С начала пандемии в стране зафиксировано более 962 тысяч случаев инфицирования, более 913 тысяч выздоровели, 14 218 скончались. Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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