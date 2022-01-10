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Выдача новых проездных в Тбилиси прекращена из-за опечатки
Выдача новых проездных в Тбилиси прекращена из-за опечатки
Выдача проездных приостановлена из-за ошибки, которую допустила дочерняя компания Банка Грузии 10.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-10T01:10+0400
2022-01-10T01:10+0400
2022-01-10T02:14+0400
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"банк грузии"
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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Приостановлена выдача новых проездных на транспорт в Тбилиси, процесс реализации возобновится в понедельник, 10 января, говорится в заявлении Банка Грузия.Абонементная система оплаты проезда в общественном транспорте в Тбилиси будет задействована с 1 февраля. Новые абонементы не будут персонализированными, при этом проездным смогут пользоваться все члены семьи. Приобрести новые проездные жители Тбилиси могут с 5 января в кассах метрополитена, а уже с 6 января в экспресс-филиалах Банка Грузия.Как отмечают в банке, выдача проездных приостановлена из-за ошибки, которую допустила дочерняя компания Банка Грузии - "MS+".Что касается самой неточности, то вместо слова "сабагиро" (канатка) в новых проездных было напечатано "сабагаро", что и стало причиной приостановки реализации тиража.Стоимость безлимитных абонементов следующая: 1 день - 3 лари; неделя - 20 лари; месяц - 40 лари; три месяца - 100 лари; шесть месяцев - 150 лари, год - 250 лари. Также неограниченное количество раз можно будет пользоваться общественным транспортом в течение 90 минут за 1 лари. Сегодня это обходится в 0,5 лари.Где можно будет приобрести проездные в Тбилиси >>При использовании абонемента необходимо соблюдать интервал не менее 15 минут. При этом проездная карта должна будет быть зафиксирована посредством валидатора в начале каждой последующей поездки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, тбилиси, "банк грузии", общественный транспорт в грузии
Выдача новых проездных в Тбилиси прекращена из-за опечатки
01:10 10.01.2022 (обновлено: 02:14 10.01.2022)
Выдача проездных приостановлена из-за ошибки, которую допустила дочерняя компания Банка Грузии
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Приостановлена выдача новых проездных на транспорт в Тбилиси, процесс реализации возобновится в понедельник, 10 января, говорится в заявлении Банка Грузия.
Абонементная система оплаты проезда в общественном транспорте в Тбилиси будет задействована с 1 февраля. Новые абонементы не будут персонализированными, при этом проездным смогут пользоваться все члены семьи. Приобрести новые проездные жители Тбилиси могут с 5 января в кассах метрополитена, а уже с 6 января в экспресс-филиалах Банка Грузия.
Как отмечают в банке, выдача проездных приостановлена из-за ошибки, которую допустила дочерняя компания Банка Грузии - "MS+".
"Системой оплаты общественного транспорта управляет Банк Грузии, а изготовлением и реализацией абонементов занимается дочерняя компания Банка Грузии "MS+". К сожалению, упомянутая компания допустила небольшую неточность. 9 января, на один день, выдача абонементов будет прекращена", - говорится в заявлении.
Что касается самой неточности, то вместо слова "сабагиро" (канатка) в новых проездных было напечатано "сабагаро", что и стало причиной приостановки реализации тиража.
Стоимость безлимитных абонементов следующая: 1 день - 3 лари; неделя - 20 лари; месяц - 40 лари; три месяца - 100 лари; шесть месяцев - 150 лари, год - 250 лари. Также неограниченное количество раз можно будет пользоваться общественным транспортом в течение 90 минут за 1 лари. Сегодня это обходится в 0,5 лари.
При использовании абонемента необходимо соблюдать интервал не менее 15 минут. При этом проездная карта должна будет быть зафиксирована посредством валидатора в начале каждой последующей поездки.
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