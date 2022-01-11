https://sputnik-georgia.ru/20220111/borba-za-kreslo-prodolzhaetsya-sakrebulo-tsalendzhikha-vnov-ostalos-bez-predsedatelya-263531126.html

Борьба за кресло продолжается: сакребуло Цаленджиха вновь осталось без председателя

Борьба за кресло продолжается: сакребуло Цаленджиха вновь осталось без председателя

Совещательный орган, в котором ни одна партия не смогла заполучить большинство, остается без председателя 11.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-11T17:22+0400

2022-01-11T17:22+0400

2022-01-11T17:22+0400

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. В новоизбранном сакребуло района Цаленджиха (Западная Грузия) с четвертой попытки вновь не смогли избрать председателя совещательного органа.Партия экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" выдвинула кандидатуру Корнели Салия, однако вопрос даже не дошел до процедуры голосования.Заседание проходило на фоне споров и противостояния. Депутаты рассмотрели несколько моделей распределения должностей, однако достичь соглашения так и не удалось.Для оппозиционной партии "Единое национальное движение" оказалось неприемлемым предложение партии Гахария, согласно которому четыре из девяти политических должностей должны были достаться правящей партии "Грузинская мечта". В этом случае "Грузинская мечта" была согласна поддержать оппозицию.В итоге представители оппозиционной партии "Лело" выдвинули новое предложение, согласно которому из девяти политических должностей оппозиционные депутаты должны были занять шесть мест, а "Грузинская мечта" - три.По словам члена партии "Лело" Гоги Дарсалия, должности должны быть распределены следующим образом: председатель сакребуло от партии Гахария, а его заместители от ЕНД, "Лело" и "Грузинской мечты". Кроме того, три комиссии должны возглавить представители ЕНД, а две - "Грузинской мечты".В итоге депутаты сакребуло договорились, что рассмотрят данное предложение "Лело" с руководством партий.Заседание перенесли на 20 января.Партия Гахария показала третий результат на местных выборах по пропорциональной системе, уступив "Грузинской мечте" и "Единому национальному движению". Теперь голоса депутатов от партии Гахария в сакребуло будут решающими в тех городах и районах, где разница между депутатским составом "Мечты" и ЕНД минимальная. Одним из таких является район Цаленджиха.Цаленджиха – единственный район в Грузии, где мэром стал оппозиционер. Более того, представителям оппозиционных партий досталось большинство мест в сакребуло. В районное собрание, в котором 27 мест, прошли 11 представителей "Грузинской мечты", 11 - "Единого национального движения", трое – партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии", один - "Лело для Грузии", и один независимый депутат.Цаленджихский муниципалитет входит в состав региона Самегрело - Земо Сванети. Находится на северо-западе Грузии, население - 23,3 тысячи человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211217/popytka-3-sakrebulo-zugdidi-i-tsalendzhikha-vnov-ostalis-bez-predsedatelya-262948810.html

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