Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220111/kurs-lari-dollar-263511837.html
Курс лари на вторник – 3,09 GEL/$1
Курс лари на вторник – 3,09 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,001 лари по отношению к доллару 11.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-11T09:20+0400
2022-01-11T09:48+0400
экономика
грузия
лари
доллар
национальный банк грузии
курс лари к доллару на сегодня в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/02/259257936_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_5b9503dfe27babc259819b30c5a7a06f.jpg
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 11 января в размере 3,09 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,001 лари по отношению к доллару.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/02/259257936_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_3d9ae0160d76d1741eacc8d10fe95ed5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экономика, грузия, лари, доллар, национальный банк грузии, курс лари к доллару на сегодня в грузии

Курс лари на вторник – 3,09 GEL/$1

09:20 11.01.2022 (обновлено: 09:48 11.01.2022)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliОбменный пункт
Обменный пункт - Sputnik Грузия, 1920, 11.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,001 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 11 января в размере 3,09 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,001 лари по отношению к доллару.
© SputnikКросс-курс основных валют на 11 января
Кросс-курс основных валют на 11 января - Sputnik Грузия, 1920, 11.01.2022
Кросс-курс основных валют на 11 января
© Sputnik
Читайте также:
Почему укрепился лари - ликбез от главы Нацбанка Грузии
Экономист назвал причины стабилизации курса грузинской валюты
Бизнес-ассоциация Грузии: у лари есть потенциал для дальнейшего укрепления
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:26Во Франции убили 25-летнего гражданина Грузии
10:07Грузинский Королевский национальный балет едет покорять Баку
09:36Бизнес-ассоциация Грузии приветствует открытие фармацевтического рынка для Турции
09:20Курс лари на вторник – 3,09 GEL/$1
09:01Валютные резервы Нацбанка Грузии достигли исторического максимума
07:32Экспорт фундука принес Грузии более 80 млн долларов
07:01Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
01:21Грузия на грани эпидшторма – специалисты делают неутешительные прогнозы
ВчераВ Грузию завезут лекарства для лечения от коронавируса на дому
ВчераТурецкой авиакомпании разрешили летать в Ереван
ВчераПартия должна меняться - Мелия о перестановках в "Едином нацдвижении" Грузии
ВчераГлавные вопросы остаются в подвешенном состоянии - замглавы МИД РФ о переговорах с США
ВчераМир ждет еще несколько волн коронавируса - заявление ВОЗ
ВчераПосольство Казахстана в Грузии делает все возможное для помощи своим гражданам
ВчераСуд оставил в заключении обвиняемых в оказании помощи Саакашвили
ВчераМинистр финансов Грузии: госбюджет на 2021 год выполнен на 100%
ВчераВерхний Ларс сегодня: дорога из Грузии в Россию закрыта для большегрузов
Вчера"Ему стало хуже" - мать Саакашвили рассказала о состоянии экс-президента
Вчера"Майнинг криптовалюты против туризма" - заявление министра
ВчераNational Geographic о красотах и культуре Грузии