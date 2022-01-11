https://sputnik-georgia.ru/20220111/pokhozh-na-platona-dmitriy-shepelev-vpervye-pokazal-litso-malenkogo-syna--263524847.html

Похож на Платона? Дмитрий Шепелев впервые показал лицо маленького сына

Похож на Платона? Дмитрий Шепелев впервые показал лицо маленького сына

Бывший гражданский муж Жанны Фриске во всю наслаждается отцовством и показывает редкие фотографии малыша Тихона

2022-01-11T14:41+0400

2022-01-11T14:41+0400

2022-01-11T14:41+0400

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российский шоу-бизнес

жанна фриске

дмитрий шепелев

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Российский ведущий Дмитрий Шепелев порадовал поклонников – бывший возлюбленный Жанны Фриске впервые показал лицо младшего сына от дизайнера Екатерины Тулуповой. Шепелев и его новая возлюбленная не так давно стали родителями. У пары родился сын, которого назвали Тихоном. Сначала ведущий не хотел показывать лицо своего младшего наследника, но теперь сменил гнев на милость и перестал скрывать малыша. На своей странице в Инстаграм ведущий опубликовал новую фотографию ребенка, на которой отчетливо видно его лицо. На ярком снимке, сделанном отцом с улицы, видно, как мальчик стоит на подоконнике и внимательно наблюдает за происходящим на улице. "Сын. Январь. Кролик", – коротко подписал фото Шепелев и вызвал шквал восторженных комментариев своих фанатов. Поклонники сразу же начали гадать, на кого же похож маленький Тихон, и большинство сошлось во мнении, что кроха – копия своего брата, сына Фриске Платона. "Вылитый Платон в детстве", "Оба в папку", "Новогодняя открытка", "Похож на старшего брата", "Невероятно, как мальчики ваши похожи", – прокомментировали снимок поклонники. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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