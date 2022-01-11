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Похож на Платона? Дмитрий Шепелев впервые показал лицо маленького сына
Похож на Платона? Дмитрий Шепелев впервые показал лицо маленького сына
Бывший гражданский муж Жанны Фриске во всю наслаждается отцовством и показывает редкие фотографии малыша Тихона
2022-01-11T14:41+0400
2022-01-11T14:41+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
российский шоу-бизнес
жанна фриске
дмитрий шепелев
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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Российский ведущий Дмитрий Шепелев порадовал поклонников – бывший возлюбленный Жанны Фриске впервые показал лицо младшего сына от дизайнера Екатерины Тулуповой. Шепелев и его новая возлюбленная не так давно стали родителями. У пары родился сын, которого назвали Тихоном. Сначала ведущий не хотел показывать лицо своего младшего наследника, но теперь сменил гнев на милость и перестал скрывать малыша. На своей странице в Инстаграм ведущий опубликовал новую фотографию ребенка, на которой отчетливо видно его лицо. На ярком снимке, сделанном отцом с улицы, видно, как мальчик стоит на подоконнике и внимательно наблюдает за происходящим на улице. "Сын. Январь. Кролик", – коротко подписал фото Шепелев и вызвал шквал восторженных комментариев своих фанатов. Поклонники сразу же начали гадать, на кого же похож маленький Тихон, и большинство сошлось во мнении, что кроха – копия своего брата, сына Фриске Платона. "Вылитый Платон в детстве", "Оба в папку", "Новогодняя открытка", "Похож на старшего брата", "Невероятно, как мальчики ваши похожи", – прокомментировали снимок поклонники. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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российский шоу-бизнес, жанна фриске, дмитрий шепелев

Похож на Платона? Дмитрий Шепелев впервые показал лицо маленького сына

14:41 11.01.2022
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкТелеведущий Дмитрий Шепелев
Телеведущий Дмитрий Шепелев - Sputnik Грузия, 1920, 11.01.2022
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Бывший гражданский муж Жанны Фриске во всю наслаждается отцовством и показывает редкие фотографии малыша Тихона
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Российский ведущий Дмитрий Шепелев порадовал поклонников – бывший возлюбленный Жанны Фриске впервые показал лицо младшего сына от дизайнера Екатерины Тулуповой.
Шепелев и его новая возлюбленная не так давно стали родителями. У пары родился сын, которого назвали Тихоном. Сначала ведущий не хотел показывать лицо своего младшего наследника, но теперь сменил гнев на милость и перестал скрывать малыша.
На своей странице в Инстаграм ведущий опубликовал новую фотографию ребенка, на которой отчетливо видно его лицо.
На ярком снимке, сделанном отцом с улицы, видно, как мальчик стоит на подоконнике и внимательно наблюдает за происходящим на улице. "Сын. Январь. Кролик", – коротко подписал фото Шепелев и вызвал шквал восторженных комментариев своих фанатов.
Поклонники сразу же начали гадать, на кого же похож маленький Тихон, и большинство сошлось во мнении, что кроха – копия своего брата, сына Фриске Платона.
"Вылитый Платон в детстве", "Оба в папку", "Новогодняя открытка", "Похож на старшего брата", "Невероятно, как мальчики ваши похожи", – прокомментировали снимок поклонники.
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