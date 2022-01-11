https://sputnik-georgia.ru/20220111/prigovor-po-delu-osnovateley-tbc-bank-budet-vynesen-v-sredu-263531836.html

Приговор по делу основателей TBC Bank будет вынесен в среду

Приговор по делу основателей TBC Bank будет вынесен в среду

Последнее судебное заседание по делу Хазарадзе и Джапаридзе прошло в напряженной обстановке

2022-01-11T16:06+0400

2022-01-11T16:06+0400

2022-01-11T16:25+0400

происшествия

новости

грузия

мамука хазарадзе

tbc bank

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Судебное разбирательство по делу основателей TBC Bank Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе и бизнесмена Автандила Церетели, обвиняемых в отмывании около 17 миллионов долларов, завершилось - приговор будет озвучен в среду.Судья Георгий Аревадзе заявил, что огласит свое решение в 11:00 по тбилисскому времени.Последнее судебное заседание во вторник проходило в напряженной обстановке.Решением судьи Хазарадзе был удален из зала суда в сопровождении приставов. Этому предшествовала словесная перепалка между Хазарадзе и прокурорами. Хазарадзе обвинял их во лжи.Прокурор Арчил Ткешелашвили полагает, что судья вынесет обвинительный приговор. По его словам, в деле есть много доказательств вины подсудимых.Все подсудимые настаивают на том, что отмывания денег не было и их преследуют по политическим мотивам. Хазарадзе и Джапаридзе возглавляют оппозиционную партию "Лело для Грузии", а Автандил Церетели является отцом Вато Церетели, основателем и гендиректором оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели"."Я действительно стою на верном пути. Мне все равно, какое решение он (судья - ред.) примет завтра. Я не сумасшедший и не рад идти в камеру, но свобода - не в стенах, свобода - это внутри тебя. Поэтому я свободный человек", - сказал Хазарадзе журналистам."Мы никого не обманывали" - основатель TBC Bank Хазарадзе дал показания в суде>>Бывший банкир утверждает, что ему предлагали "покончить с этим делом", но он не захотел быть ни у кого в долгу. О деталях Хазарадзе не стал говорить.Хазарадзе настаивает на том, что никакого отмывания денег не было, так как оспариваемая сумма не покидала банковскую систему.По словам Джапаридзе, в тот год, когда были произведены спорные транзакции, больше всего пострадали именно он и Хазарадзе.По его словам, подобные уголовные преследования должны прекратиться, чтобы "у страны появилось будущее".По данным за третий квартал 2021 года, доля Хазарадзе и Джапаридзе в TBC Bank составляет 14%. Они являются учредителями банка. Если судья признает их виновными в отмывании денег группой лиц с получением дохода в особо крупном размере, приговор составит от 9 до 12 лет.Согласно материалам дела, в апреле-мае 2008 года TBC Bank предоставил кредит примерно в 16 754 000 долларов компаниям "Самгори трейд" и "Самгори М", которые основал Церетели. В тот же день эти деньги были перечислены на счета Хазарадзе и Джапаридзе, несмотря на то, что кредит был запрошен якобы для оборота бизнеса.Омбудсмен: вина основателей TBC Bank в отмывании денег не доказана>>В октябре-ноябре 2008 года срок погашения кредита для компаний "Самгори М" и "Самгори трейд" увеличился на год, при том, что они и не начинали его погашать. А уже 31 декабря 2008 года, также до начала погашения долга, TBC Bank присвоил кредиту безнадежную классификацию, а затем необоснованно списал и перенес на внешний баланс.Ответственность за возвращение миллионов взяла на себя компания, зарегистрированная (за месяц до выдачи банком кредита) в офшорной зоне, у которой не было никакого финансового актива в Грузии. Эта компания получила право требовать деньги с Хазарадзе и Джапаридзе.Сами компании "Самгори М" и "Самгори трейд" до сих пор кредит не вернули.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, грузия, мамука хазарадзе, tbc bank