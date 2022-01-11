https://sputnik-georgia.ru/20220111/tsennye-bumagi-kompaniy-gruzii-na-londonskoy-birzhe-itogi-torgov-za-nedelyu-263501477.html

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизились в стоимости 11.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-11T07:01+0400

2022-01-11T07:01+0400

2022-01-11T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизилась на 0,3% и составила 99,5 доллара с доходностью 2,88%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.Торги корпоративными облигациямиСогласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю повысилась на 0,04%, торги закрылись с доходностью 2,06% по цене 105,95 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 102,3 пункта с доходностью 4,99%, за неделю цена повысилась на 0,04%.Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю понизилась на 0,24% до 100,16 пункта, доходность составила 3,97%.Облигации с ипотечным покрытием смогут размещать банки в Грузии >>Торги акциямиЦена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю понизилась на 3,24% и составила 16,14 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 200 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 16,08-16,56 фунта за акцию.Кодекс корпоративного управления эмитентов утвержден в Грузии >>Цена на акции компании Georgia Capital за неделю понизилась на 4,35% и составила 6,82 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 500 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 6,75-7,42 фунта.Акции TBC Bank понизились в цене за неделю на 2,42% до 16,1 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 94 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 16,0-16,7 фунта за акцию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, "банк грузии", грузинская железная дорога, еврооблигации, tbc bank