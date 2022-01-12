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Фармацевтический рынок Грузии: все что надо знать
Фармацевтический рынок Грузии: все что надо знать
Общая стоимость импортированных медикаментов возросла с 2016 по 2020 год на 41% 12.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-12T09:01+0400
2022-01-12T09:01+0400
2022-01-12T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Трем фармацевтическим гигантам на рынке медикаментов в Грузии принадлежит треть всех аптек, остальными владеют частные лица или мелкие компании, таковы данные исследования Агентства конкуренции фармацевтического рынка Грузии.Согласно исследованию, на 2021 год в Грузии было 3 213 аптек, из которых 927 принадлежали трем крупным компаниям, а 1 712 – отдельным предпринимателям,Аптеки в Грузии продают 10 450 наименований медикаментов, разделенных на три группы. При этом только медикаменты третьей группы продаются без рецепта.Медикаменты в Грузии к обычным гражданам попадают по схеме: от производителей или импортеров, сначала на оптовый рынок, а после уже через аптеки, клиники, врачей или страховые системы к потребителю.Агентство конкуренции не увидело монополии в импорте медикаментов. По их данным, в период с 2016 по 2020 год импортом медикаментов в Грузию занимались от 156 до 180 компаний. Однако в тоже время агентство указывает, что доля трех самых крупных компаний: "Гефа", "ПСП Фарма" и "Аверси-Фарма" остается высокой – от 56,6 до 70,1% в зависимости от года.Грузия откроет свой фармацевтический рынок для Турции – премьер >>В исследовании отмечается, что общая стоимость импортированных медикаментов возросла с 2016 по 2020 год на 41%. Такой высокий рост себестоимости импортированных лекарств агентство объясняет обесцениванием национальной валюты – лари. Инфляция себестоимости медикаментов в долларах составила 7%.При этом Агентство конкуренции отмечает, что анализ показал, что компании в основном продают свои импортированные или произведенные медикаменты, что, возможно, может представлять несовместимость интересов или являться признаком холдинговой структуры рынка.Выборочное исследованиеАгентство провел выборочное исследование по поводу шести определенных групп медикаментов и выявил ряд определенных тенденций, применимых и к другим группам лекарств.В частности, Агентство установило, что если бы пациенты могли сами принимать решение при существующих аналогах в рамках выбранных групп медикаментов, они бы сэкономили в среднем за пять лет 16 миллионов лари.Бизнес-ассоциация Грузии приветствует открытие фармацевтического рынка для Турции >>Общая же экономия потребителей в этих условиях на все группы медикаментов составила бы 250 миллионов лари.Что еще показал анализАнализ фармацевтического рынка, по данным агентства, показал недостаточное число регуляций, в том числе контроля качества медикаментов.Кроме того, агентство отмечает, что рецептурная политика вредит интересам пациентов, так как предполагает покупку медикамента в определенной аптеке, что не дает возможность доступа к аналогам. Кроме того, регулятор отмечает отсутствие системы эффективного контроля рынка.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, исследование
Фармацевтический рынок Грузии: все что надо знать
Общая стоимость импортированных медикаментов возросла с 2016 по 2020 год на 41%
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Трем фармацевтическим гигантам на рынке медикаментов в Грузии принадлежит треть всех аптек, остальными владеют частные лица или мелкие компании, таковы данные исследования Агентства конкуренции фармацевтического рынка Грузии.
Согласно исследованию, на 2021 год в Грузии было 3 213 аптек, из которых 927 принадлежали трем крупным компаниям, а 1 712 – отдельным предпринимателям,
Аптеки в Грузии продают 10 450 наименований медикаментов, разделенных на три группы. При этом только медикаменты третьей группы продаются без рецепта.
Медикаменты в Грузии к обычным гражданам попадают по схеме: от производителей или импортеров, сначала на оптовый рынок, а после уже через аптеки, клиники, врачей или страховые системы к потребителю.
Агентство конкуренции не увидело монополии в импорте медикаментов. По их данным, в период с 2016 по 2020 год импортом медикаментов в Грузию занимались от 156 до 180 компаний. Однако в тоже время агентство указывает, что доля трех самых крупных компаний: "Гефа", "ПСП Фарма" и "Аверси-Фарма" остается высокой – от 56,6 до 70,1% в зависимости от года.
В исследовании
отмечается, что общая стоимость импортированных медикаментов возросла с 2016 по 2020 год на 41%. Такой высокий рост себестоимости импортированных лекарств агентство объясняет обесцениванием национальной валюты – лари. Инфляция себестоимости медикаментов в долларах составила 7%.
При этом Агентство конкуренции отмечает, что анализ показал, что компании в основном продают свои импортированные или произведенные медикаменты, что, возможно, может представлять несовместимость интересов или являться признаком холдинговой структуры рынка.
Выборочное исследование
Агентство провел выборочное исследование по поводу шести определенных групп медикаментов и выявил ряд определенных тенденций, применимых и к другим группам лекарств.
В частности, Агентство установило, что если бы пациенты могли сами принимать решение при существующих аналогах в рамках выбранных групп медикаментов, они бы сэкономили в среднем за пять лет 16 миллионов лари.
Общая же экономия потребителей в этих условиях на все группы медикаментов составила бы 250 миллионов лари.
Что еще показал анализ
Анализ фармацевтического рынка, по данным агентства, показал недостаточное число регуляций, в том числе контроля качества медикаментов.
Также агентство считает недостаточными те санкции в отношении недобросовестного медицинского персонала, которые существуют на сегодня.
Кроме того, агентство отмечает, что рецептурная политика вредит интересам пациентов, так как предполагает покупку медикамента в определенной аптеке, что не дает возможность доступа к аналогам. Кроме того, регулятор отмечает отсутствие системы эффективного контроля рынка.
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