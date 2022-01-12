https://sputnik-georgia.ru/20220112/farmatsevticheskiy-rynok-gruzii-vse-chto-nado-znat-263543944.html

Фармацевтический рынок Грузии: все что надо знать

Фармацевтический рынок Грузии: все что надо знать

Общая стоимость импортированных медикаментов возросла с 2016 по 2020 год на 41% 12.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-12T09:01+0400

2022-01-12T09:01+0400

2022-01-12T09:01+0400

экономика

новости

грузия

исследование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/14/249027427_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_8b38db94591f038a513740fd396c3bf0.jpg

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Трем фармацевтическим гигантам на рынке медикаментов в Грузии принадлежит треть всех аптек, остальными владеют частные лица или мелкие компании, таковы данные исследования Агентства конкуренции фармацевтического рынка Грузии.Согласно исследованию, на 2021 год в Грузии было 3 213 аптек, из которых 927 принадлежали трем крупным компаниям, а 1 712 – отдельным предпринимателям,Аптеки в Грузии продают 10 450 наименований медикаментов, разделенных на три группы. При этом только медикаменты третьей группы продаются без рецепта.Медикаменты в Грузии к обычным гражданам попадают по схеме: от производителей или импортеров, сначала на оптовый рынок, а после уже через аптеки, клиники, врачей или страховые системы к потребителю.Агентство конкуренции не увидело монополии в импорте медикаментов. По их данным, в период с 2016 по 2020 год импортом медикаментов в Грузию занимались от 156 до 180 компаний. Однако в тоже время агентство указывает, что доля трех самых крупных компаний: "Гефа", "ПСП Фарма" и "Аверси-Фарма" остается высокой – от 56,6 до 70,1% в зависимости от года.Грузия откроет свой фармацевтический рынок для Турции – премьер >>В исследовании отмечается, что общая стоимость импортированных медикаментов возросла с 2016 по 2020 год на 41%. Такой высокий рост себестоимости импортированных лекарств агентство объясняет обесцениванием национальной валюты – лари. Инфляция себестоимости медикаментов в долларах составила 7%.При этом Агентство конкуренции отмечает, что анализ показал, что компании в основном продают свои импортированные или произведенные медикаменты, что, возможно, может представлять несовместимость интересов или являться признаком холдинговой структуры рынка.Выборочное исследованиеАгентство провел выборочное исследование по поводу шести определенных групп медикаментов и выявил ряд определенных тенденций, применимых и к другим группам лекарств.В частности, Агентство установило, что если бы пациенты могли сами принимать решение при существующих аналогах в рамках выбранных групп медикаментов, они бы сэкономили в среднем за пять лет 16 миллионов лари.Бизнес-ассоциация Грузии приветствует открытие фармацевтического рынка для Турции >>Общая же экономия потребителей в этих условиях на все группы медикаментов составила бы 250 миллионов лари.Что еще показал анализАнализ фармацевтического рынка, по данным агентства, показал недостаточное число регуляций, в том числе контроля качества медикаментов.Кроме того, агентство отмечает, что рецептурная политика вредит интересам пациентов, так как предполагает покупку медикамента в определенной аптеке, что не дает возможность доступа к аналогам. Кроме того, регулятор отмечает отсутствие системы эффективного контроля рынка.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, новости, грузия, исследование