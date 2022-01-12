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https://sputnik-georgia.ru/20220112/nedovolny-khot-i-na-svobode---osnovateli-tvs-bank-obzhaluyut-prigovor-263553058.html
Недовольны, хоть и на свободе - основатели ТВС Bank обжалуют приговор
Недовольны, хоть и на свободе - основатели ТВС Bank обжалуют приговор
Спустя три года суд переквалифицировал обвинения Хазарадзе, Джапаридзе и Церетели
2022-01-12T12:58+0400
2022-01-12T12:58+0400
новости
грузия
тбилисский городской суд
мамука хазарадзе
tbc bank
лело для грузии
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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Основатели TBC Bank Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, а также бизнесмен Автандил Церетели намерены обжаловать решение Тбилисского городского суда, который признал их виновными в мошенничестве, но оставил на свободе.Суд переквалифицировал обвинение с отмывания денег на мошенничество – Хазарадзе и Джапаридзе признал виновными в мошенничестве по предварительному сговору группой лиц в крупном размере, а Церетели – в соучастии. Все они были приговорены к 7 годам лишения свободы, но освобождены от наказания, так как истек срок давности уголовного преследования за совершенное преступление.По его словам, они были вынуждены в 2008 году совершить банковские операции ради спасения TBC Bank."Это была борьба за спасение важнейшего финансового института нашей страны, который мы спасли, сделали примером успеха нашей страны, и мы достигнем того же результата и в политике", - подчеркнул Джапаридзе.Речь идет о транзакциях на сумму около 16,8 миллиона долларов."Хочу поблагодарить всех, в том числе СМИ и тех друзей, которые сейчас здесь находятся. Это доказательство солидарности, когда борьба за правду объединяет. Обещаю, что буду стоять рядом со всеми, если увижу, что государство решит несправедливо притеснять их. Это будет главным вопросом моей будущей деятельности", - отметил Хазарадзе.Решение судьи он назвал нонсенсом.Хазарадзе и Джапаридзе останутся на свободе – приговор по делу основателей TBC Bank&gt;&gt;Что касается Церетели, то бизнесмен обвинил прокуратуру в предвзятости."Прокуратура является политически предвзятой… Безусловно, мы будем бороться до конца за нашу правду. Это не значит, что что-то закончилось. Мы будем до конца бороться за репутацию нашей семьи", - заявил Церетели.Во время оглашения приговора основатели оппозиционной партии "Лело для Грузии" Хазарадзе и Джапаридзе, а также Церетели находились в офисе партии. Там же в знак солидарности собрались другие оппозиционеры.Детали делаДело Хазарадзе, Джапаридзе и Церетели было одним из самых громких за последнее время. Все три года, которые велось расследование, обвиняемые настаивали на том, что отмывания денег не было и их преследуют по политическим мотивам.Омбудсмен: вина основателей TBC Bank в отмывании денег не доказана&gt;&gt;Согласно материалам дела, в апреле-мае 2008 года TBC Bank предоставил кредит примерно в 16 754 000 долларов компаниям "Самгори трейд" и "Самгори М", которые основал Церетели. В тот же день эти деньги были перечислены на счета Хазарадзе и Джапаридзе, несмотря на то, что кредит был запрошен якобы для оборота бизнеса.В октябре-ноябре 2008 года срок погашения кредита для компаний "Самгори М" и "Самгори трейд" увеличился на год, при том, что они и не начинали его погашать. А уже 31 декабря 2008 года, также до начала погашения долга, TBC Bank присвоил кредиту безнадежную классификацию, а затем необоснованно списал и перенес на внешний баланс.Ответственность за возвращение миллионов взяла на себя компания, зарегистрированная (за месяц до выдачи банком кредита) в офшорной зоне, у которой не было никакого финансового актива в Грузии. Эта компания получила право требовать деньги с Хазарадзе и Джапаридзе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Недовольны, хоть и на свободе - основатели ТВС Bank обжалуют приговор

12:58 12.01.2022
© photo: Sputnik / StringerМамука Хазарадзе
Мамука Хазарадзе - Sputnik Грузия, 1920, 12.01.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Суд переквалифицировал обвинение Хазарадзе, Джапаридзе и Церетели и признал их виновными
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Основатели TBC Bank Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, а также бизнесмен Автандил Церетели намерены обжаловать решение Тбилисского городского суда, который признал их виновными в мошенничестве, но оставил на свободе.
Суд переквалифицировал обвинение с отмывания денег на мошенничество – Хазарадзе и Джапаридзе признал виновными в мошенничестве по предварительному сговору группой лиц в крупном размере, а Церетели – в соучастии. Все они были приговорены к 7 годам лишения свободы, но освобождены от наказания, так как истек срок давности уголовного преследования за совершенное преступление.

"Мы обжалуем данное решение, поскольку не согласны с ним, никакого преступления не было. Нет никаких признаков преступления", - заявил Джапаридзе.

По его словам, они были вынуждены в 2008 году совершить банковские операции ради спасения TBC Bank.
"Это была борьба за спасение важнейшего финансового института нашей страны, который мы спасли, сделали примером успеха нашей страны, и мы достигнем того же результата и в политике", - подчеркнул Джапаридзе.
Речь идет о транзакциях на сумму около 16,8 миллиона долларов.
"Хочу поблагодарить всех, в том числе СМИ и тех друзей, которые сейчас здесь находятся. Это доказательство солидарности, когда борьба за правду объединяет. Обещаю, что буду стоять рядом со всеми, если увижу, что государство решит несправедливо притеснять их. Это будет главным вопросом моей будущей деятельности", - отметил Хазарадзе.
Решение судьи он назвал нонсенсом.
Хазарадзе и Джапаридзе останутся на свободе – приговор по делу основателей TBC Bank>>
Что касается Церетели, то бизнесмен обвинил прокуратуру в предвзятости.
"Прокуратура является политически предвзятой… Безусловно, мы будем бороться до конца за нашу правду. Это не значит, что что-то закончилось. Мы будем до конца бороться за репутацию нашей семьи", - заявил Церетели.
Во время оглашения приговора основатели оппозиционной партии "Лело для Грузии" Хазарадзе и Джапаридзе, а также Церетели находились в офисе партии. Там же в знак солидарности собрались другие оппозиционеры.

Детали дела

Дело Хазарадзе, Джапаридзе и Церетели было одним из самых громких за последнее время. Все три года, которые велось расследование, обвиняемые настаивали на том, что отмывания денег не было и их преследуют по политическим мотивам.
Омбудсмен: вина основателей TBC Bank в отмывании денег не доказана>>
Согласно материалам дела, в апреле-мае 2008 года TBC Bank предоставил кредит примерно в 16 754 000 долларов компаниям "Самгори трейд" и "Самгори М", которые основал Церетели. В тот же день эти деньги были перечислены на счета Хазарадзе и Джапаридзе, несмотря на то, что кредит был запрошен якобы для оборота бизнеса.
В октябре-ноябре 2008 года срок погашения кредита для компаний "Самгори М" и "Самгори трейд" увеличился на год, при том, что они и не начинали его погашать. А уже 31 декабря 2008 года, также до начала погашения долга, TBC Bank присвоил кредиту безнадежную классификацию, а затем необоснованно списал и перенес на внешний баланс.
Ответственность за возвращение миллионов взяла на себя компания, зарегистрированная (за месяц до выдачи банком кредита) в офшорной зоне, у которой не было никакого финансового актива в Грузии. Эта компания получила право требовать деньги с Хазарадзе и Джапаридзе.
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