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Курс лари на четверг – 3,0875 GEL/$1
Курс лари на четверг – 3,0875 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0018 лари по отношению к доллару 13.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-13T09:20+0400
2022-01-13T09:20+0400
2022-01-13T10:23+0400
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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 13 января в размере 3,0875 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0018 лари по отношению к доллару.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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экономика, новости, грузия, национальный банк, лари, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии, рубль
Курс лари на четверг – 3,0875 GEL/$1
09:20 13.01.2022 (обновлено: 10:23 13.01.2022)
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0018 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 13 января в размере 3,0875 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0018 лари по отношению к доллару.
Почему укрепился лари
- ликбез от главы Нацбанка Грузии
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