https://sputnik-georgia.ru/20220113/kurs-lari-dollar-263573295.html

Курс лари на четверг – 3,0875 GEL/$1

Курс лари на четверг – 3,0875 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0018 лари по отношению к доллару 13.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-13T09:20+0400

2022-01-13T09:20+0400

2022-01-13T10:23+0400

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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 13 января в размере 3,0875 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0018 лари по отношению к доллару.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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