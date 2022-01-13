https://sputnik-georgia.ru/20220113/prezident-gruzii-podpisala-paket-proektov-o-rasformirovanii-sluzhby-gosinspektora-263598481.html
Президент Грузии подписала пакет проектов о расформировании Службы госинспектора
Президент Грузии подписала пакет проектов о расформировании Службы госинспектора
Глава государства приняла решение, несмотря на свое личное несогласие 13.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-13T19:10+0400
2022-01-13T19:10+0400
2022-01-13T19:23+0400
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ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала пакет законопроектов о расформировании Службы государственного инспектора, несмотря на свое личное несогласие с законопроектом.Парламент Грузии в конце декабря в ускоренном режиме утвердил поправки, согласно которым с 1 марта вместо Службы государственного инспектора в Грузии будет Служба по защите персональных данных и Специальная следственная служба. Воспользоваться правом вето на поправки просила и сама Госинспектор Грузии, и оппозиция, и неправительственные организации.По ее словам, упразднение одной службы и основание новых структур не дают ей возможности для мотивированных замечаний.При этом она отметила, что для нее остается неприемлемым принятие таких важных поправок в ускоренном режиме без консультаций и дискуссии."Для меня неприемлемо, что в стране, которая ставит своей целью укрепление демократии, не уделяется достаточно времени и пространства для обсуждения такого ключевого вопроса, как защита персональных данных", - сказала Зурабишвили.Она также назвала "плохим прецедентом" освобождение с должности главы Службы госинспектора Лонды Толорая, избранной на шесть лет, без предупреждения и аргументированных замечаний по поводу ее работы.Президент Грузии признала несправедливость устранения Толорая."Неприемлемо, что в результате законодательных поправок создалась такая несправедливая ситуация, которую я принимаю и выражаю свое негативное отношение по этому поводу. Я надеюсь, что выход будет найден и Госинспектор получит возможность продолжить свою деятельность в одной из созданных новых служб со всеми гарантиями независимости", - сказала Зурабишвили.Ранее Лонда Толорая заявила, что не согласится ни на какие предложения власти возглавить одну из служб, так как, по ее мнению, со стороны председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклия Кобахидзе прозвучала угроза, что новую службу постигнет та же участь, если та станет независимым органом.Кобахидзе назвал существование службы Госинспектора неконституционным.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, служба государственного инспектора, саломе зурабишвили
Президент Грузии подписала пакет проектов о расформировании Службы госинспектора
19:10 13.01.2022 (обновлено: 19:23 13.01.2022)
Глава государства приняла решение, несмотря на свое личное несогласие
ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала пакет законопроектов о расформировании Службы государственного инспектора, несмотря на свое личное несогласие с законопроектом.
Парламент Грузии в конце декабря в ускоренном режиме утвердил поправки, согласно которым с 1 марта вместо Службы государственного инспектора в Грузии будет Служба по защите персональных данных и Специальная следственная служба. Воспользоваться правом вето на поправки просила и сама Госинспектор Грузии, и оппозиция, и неправительственные организации.
"Сегодня я подписала поправки в закон о "О службе государственного инспектора", которые предполагают упразднение службы и формирование вместо нее новых структур. В отношении таких структурных изменений были и есть отличающиеся мнения, но это решение не несет в себе правовых противоречий категорического характера", - сказал Зурабишвили на брифинге.
По ее словам, упразднение одной службы и основание новых структур не дают ей возможности для мотивированных замечаний.
При этом она отметила, что для нее остается неприемлемым принятие таких важных поправок в ускоренном режиме без консультаций и дискуссии.
"Для меня неприемлемо, что в стране, которая ставит своей целью укрепление демократии, не уделяется достаточно времени и пространства для обсуждения такого ключевого вопроса, как защита персональных данных", - сказала Зурабишвили.
Она также назвала "плохим прецедентом" освобождение с должности главы Службы госинспектора Лонды Толорая, избранной на шесть лет, без предупреждения и аргументированных замечаний по поводу ее работы.
Президент Грузии признала несправедливость устранения Толорая.
"Неприемлемо, что в результате законодательных поправок создалась такая несправедливая ситуация, которую я принимаю и выражаю свое негативное отношение по этому поводу. Я надеюсь, что выход будет найден и Госинспектор получит возможность продолжить свою деятельность в одной из созданных новых служб со всеми гарантиями независимости", - сказала Зурабишвили.
Ранее Лонда Толорая заявила, что не согласится ни на какие предложения власти возглавить одну из служб, так как, по ее мнению, со стороны председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклия Кобахидзе прозвучала угроза, что новую службу постигнет та же участь, если та станет независимым органом.
Кобахидзе назвал существование службы Госинспектора неконституционным.
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