https://sputnik-georgia.ru/20220113/saakashvili-o-vshivykh-dolzhnostyakh-i-nevrologicheskikh-problemakh-263585451.html

Саакашвили о "вшивых должностях" и неврологических проблемах

Саакашвили о "вшивых должностях" и неврологических проблемах

"Для меня вы никто!" - сказал Саакашвили, обращаясь к судье по его делу о незаконном пересечении границы

2022-01-13T14:56+0400

2022-01-13T14:56+0400

2022-01-13T14:56+0400

общество

новости

грузия

михаил саакашвили

тбилисский городской суд

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили во время своего вступительного выступления на процессе по делу о незаконном пересечении границы демонстративно отвернулся от судьи.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября, 1 октября его задержали в Тбилиси. К тому времени он уже заочно был приговорен к шести годам тюрьмы по двум уголовным делам. В ответ на замечание судьи, он заявил: "я сам буду решать, к кому обращаться. Вы такой же судья, как я астронавт. Я обращаюсь к грузинскому народу. Точка!.. Для меня вы никто!", – сказал Саакашвили.Всю свою речь он посвятил своим заслугам во время президентства и критике нынешней власти Грузии. Он много говорил об истории. Говорил о повышении цен на коммунальные услуги, на бензин, на продукты питания и лекарства после смены власти, об обесценивании пенсии.И добавил, что у него неврологические проблемы, и вина за это лежит на нынешней власти. По его словам, лечение в горийском военном госпитале было ненадлежащим.Он также немного рассказал о своей экономической программе, написанной в тюремной камере, и пообещал в случае смены власти повышение минимальной зарплаты населения до 1 тысячи долларов.Тбилгорсуд упразднил штраф Минюсту из-за кадров Саакашвили>>При этом он заявил, что ему "не нужны вшивые должности в Грузии".На призывы судьи и прокуроров говорить по существу, о фактических обстоятельствах дела, адвокаты отвечали: "мы считаем, что это фактическое обстоятельство в мотивационной части".В завершение своей почти полуторачасовой речи Саакашвили поблагодарил всех собравшихся и покинул зал заседаний.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от 3 до 5 лет тюрьмы, городской суд рассматривает еще два дела – о растрате государственных средств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.Суд оставил в заключении обвиняемых в оказании помощи Саакашвили>>При этом Саакашвили уже отбывает наказание по двум уголовным делам. В январе 2018 года он был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, михаил саакашвили, тбилисский городской суд, возвращение и арест саакашвили