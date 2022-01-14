https://sputnik-georgia.ru/20220114/vrednyy-pes-postoyanno-tolkaet-brata-i-vyvodit-ego-iz-sebya--smeshnoe-video-263598083.html

Вредный пес постоянно толкает брата и выводит его из себя – смешное видео

Вредный пес постоянно толкает брата и выводит его из себя – смешное видео

Каждый младший брат узнает в поведении этих питомцев взаимоотношения со своим братом в семье, шутят пользователи Сети 14.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-14T10:07+0400

2022-01-14T10:07+0400

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Хозяйка двух английских бульдогов по кличке Финн и Бентли показала забавное видео из детства питомцев. По ее словам, раньше Финн постоянно толкал приятеля, чем жутко его бесил. На кадрах видно, как питомец действительно постоянно пинает Бентли сбоку, а тот, в свою очередь, начинает огрызаться и бросаться на Финна. С таким братом никаких нервов не хватит.Смотрите на видео также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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видеоклуб , собака, видео с животными, смешные видео, вирусные видео