Вредный пес постоянно толкает брата и выводит его из себя – смешное видео
Каждый младший брат узнает в поведении этих питомцев взаимоотношения со своим братом в семье, шутят пользователи Сети
@bentleyandfinn He grew out of it 😂 #bentleyandfinn #bulldog #englishbulldog #dogsiblings #dogbrothers #doglife #dogmom #funnydog #secondchild #dogsofttiktok ♬ Mr. Blue Sky - Electric Light Orchestra
Хозяйка двух английских бульдогов по кличке Финн и Бентли показала забавное видео из детства питомцев. По ее словам, раньше Финн постоянно толкал приятеля, чем жутко его бесил. На кадрах видно, как питомец действительно постоянно пинает Бентли сбоку, а тот, в свою очередь, начинает огрызаться и бросаться на Финна. С таким братом никаких нервов не хватит.
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