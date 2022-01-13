https://sputnik-georgia.ru/20220113/bolshaya-i-malenkaya-sobaka-obedinilis-dlya-laya-na-prokhozhikh--zabavnoe-video-263573968.html

Большая и маленькая собака объединились для лая на прохожих – забавное видео

Большая и маленькая собака объединились для лая на прохожих – забавное видео

Питомцы напоминают не очень смелых персонажей мультфильмов, которые иногда хотят казаться старше и выше 13.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-13T10:52+0400

2022-01-13T10:52+0400

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На кадрах видно, как в дверном проеме, выходящем на улицу, стоит собака породы французский бульдог, а на нем сверху, как наездник, сидит чихуахуа. Вместе они лают на всех прохожих, потому что вместе они – сила, вместе ничего не страшно. Тем более вдвоем они выглядят такими большими.Смотрите на видео также:

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видеоклуб , собака, видео с животными, смешные видео, вирусные видео