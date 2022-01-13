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Большая и маленькая собака объединились для лая на прохожих – забавное видео
Большая и маленькая собака объединились для лая на прохожих – забавное видео
Питомцы напоминают не очень смелых персонажей мультфильмов, которые иногда хотят казаться старше и выше 13.01.2022, Sputnik Грузия
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На кадрах видно, как в дверном проеме, выходящем на улицу, стоит собака породы французский бульдог, а на нем сверху, как наездник, сидит чихуахуа. Вместе они лают на всех прохожих, потому что вместе они – сила, вместе ничего не страшно. Тем более вдвоем они выглядят такими большими.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , собака, видео с животными, смешные видео, вирусные видео

Большая и маленькая собака объединились для лая на прохожих – забавное видео

10:52 13.01.2022 (обновлено: 11:04 13.01.2022)
© TikTok / w0rld_wide_webБольшая и маленькая собака объединились для лая на прохожих – забавное видео
Большая и маленькая собака объединились для лая на прохожих – забавное видео - Sputnik Грузия, 1920, 13.01.2022
© TikTok / w0rld_wide_web
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Питомцы напоминают не очень смелых персонажей мультфильмов, которые иногда хотят казаться старше и выше
 
На кадрах видно, как в дверном проеме, выходящем на улицу, стоит собака породы французский бульдог, а на нем сверху, как наездник, сидит чихуахуа. Вместе они лают на всех прохожих, потому что вместе они – сила, вместе ничего не страшно. Тем более вдвоем они выглядят такими большими.
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