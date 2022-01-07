https://sputnik-georgia.ru/20220107/chto-zhdet-ekonomiku-gruzii-v-2022-godu-prognozy-ekspertov-263435840.html

Что ждет экономику Грузии в 2022 году: прогнозы экспертов

Что ждет экономику Грузии в 2022 году: прогнозы экспертов

Правительство Грузии намерено сделать все возможное, чтобы 2022 год стал годом полноценного восстановления и развития экономики. 07.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-07T16:01+0400

2022-01-07T16:01+0400

2022-01-07T16:01+0400

экономика

грузия

обзоры

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После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и рост оборота предприятий. Средний показатель реального роста экономики Грузии за 11 месяцев составил 10,7%, что дало основание властям Грузии полагать, что страна закончит год с двухзначным экономическим ростом.Продолжить путь успешного развития возложено на плечи министерства экономики. Ведомство уже объявило об осуществлении ряда инициатив, которые смогут решить проблему с инфляцией, с прямыми иностранными инвестициями, а также разобраться с самым серьезным вызовом для страны – бедностью.Удастся ли экономике Грузии и в 2022 году показать внушительные успехи, Sputnik Грузия узнал у экспертов.Год борьбы с инфляциейРост инфляции остается одной из главных проблем Грузии и в 2022 году. По данным ноября 2021 года уровень инфляции составил 12,5% при целевом показателе 3%. Причиной Нацбанк называет неординарную ситуацию, вызванную пандемией.Инфляция в Грузии бьет рекорды – новая статистика >>По прогнозам Национального банка Грузии, инфляция останется выше целевого показателя в 3%, по базовому сценарию. Это обусловлено высокой зависимостью Грузии от импортированной продукции, колебаний курса лари и международных цен. Давление на цены окажут выросшие цены на нефтепродукты и транспортировку, а также перебои в цепи поставок из-за пандемии.Для борьбы с высокой инфляцией Нацбанк прогнозирует сравнительно долгосрочное сохранение жесткой монетарной политики.Национальный банк смягчал монетарную политику с апреля 2020 года после долгого периода ужесточения для нейтрализации инфляционного давления, вызванного падением обменного курса. Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти. Сегодня ставка рефинансирования увеличена 10,5%.По словам вице-президента Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов Пааты Баирахтари, в последние годы инфляция в Грузии очень редко приближалась к целевому показателю.В случае продолжения существующей монетарной политики эксперт не уверен, что удастся приблизиться к целевой инфляции в 2022 году, хотя сокращение в определенной мере все-таки ожидается."Мы должны бороться с инфляцией дешевыми деньгами, созданием большей продукции и больших услуг. Этого Нацбанк не делает. Если правительство хочет, чтобы бизнес заработал, ему нужны деньги. В это время Нацбанк эти деньги забирает. То есть идет асинхронная работа. Бизнесу нужны дешевые и долгосрочные деньги, чего в стране нет", - сказал вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия."Грузия – лидер в регионе": эксперты подвели экономические итоги года >>По словам Шенгелия, 2022 год будет годом инфляции, но после первого квартала, в апреле, показатели инфляции снизятся. Тем не менее, это не будет означать что снизятся цены."Единственное с июля возможно незначительное снижение цен. Много зависит от политической ситуации в мире. Если в мае Россия и США смогут политически договориться, то и стоимость контейнерных перевозок снизится. Падения цен на нефть мы не ждем", - отметил эксперт.Эксперт по экономическим вопросам, профессор Сосо Арчвадзе считает, что стратегия по решению проблемы с инфляцией должна заключаться в быстром росте доходов населения.Ну а единственный универсальный способ увеличить доходы граждан – создать больше рабочих мест.Именно бедность и безработицу премьер-министр Ираклий Гарибашвили назвал самыми большими вызовами страны, поэтому в текущем году планируется их решение. Первый шаг уже сделан – власти планируют трудоустроить социально незащищенных. По словам премьера, на сегодняшний день в Грузии более 600 тысяч социально незащищенных и почти половина из них трудоспособные, но не работают, боясь потерять государственное пособие.По его словам, трудоустройство этих граждан даст возможность сократить число живущих на пособия и даст возможность снизить показатели безработицы."Любая соцпомощь, каким бы развитым ни было государство, не может обеспечить частицу той выгоды дохода, который может обеспечить человек за счет своего труда", - заключил Арчвадзе.План по увеличению инвестицийНа фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом и составил 572 миллиона долларов. Это большие потери для страны. В прошлом году объем инвестиций вырос незначительно, лишь на 3,2% по сравнению с январем-сентябрем 2020 года и составил 728,4 миллиона долларов.Новые курорты и туристические центры - в Грузии определили, на что нужны инвестиции >>Чтобы исправить ситуацию, власти намерены поменять пассивную, на их взгляд, политику. В 2022 году министерство экономики планирует изменить подход на более агрессивный и не ждать, пока инвесторы сами заинтересуются Грузией. Ведомство планирует проактивный подход, который подразумевает поиск инвесторов в разных странах.Двузначного роста не будетНесмотря на внушительный рост экономики в 2021 году, повторить столь успешные цифры в 2022 году Грузия не сможет - считают эксперты.По его словам, не ожидается и девальвация лари. Исключение лишь январь. Рост спроса на доллары будет увеличен по большей части из-за путешествий жителей за границей в связи с зимними каникулами.Двузначного роста в текущем году не ждет и Арчвадзе. Тем не менее, у него самые позитивные ожидания, которые подразумевают рост ВВП минимум в 6% и создание новых рабочих мест, что означает рост доходов населения и рост их покупательной способности.Рекордный рост экономики Грузии продолжается – новая статистика >>Экономика Грузии, как и всего мира, продолжает находиться в заложниках у пандемии COVID-19. Тем не менее, эксперты полагают, что в текущем году есть надежда освободиться от нее. Главное решение проблем и возможность долгосрочного развития заключается в импортозамещении. Грузия уже многие годы упорно старается развивать собственное производства. В стране действует госпрограмма по поддержке предпринимательства "Производи в Грузии".В рамках программы софинансированием государством кредита для предприятий и гостиниц воспользовались уже 735 компаний. В течение года было профинансировано более тысячи проектов и осуществлены инвестиции на сумму в два миллиарда лари, что позволило создать 26 тысяч рабочих мест. В рамках программы помощи сельского хозяйства число наемных работников увеличилось на 20 тысяч человек и превысило уже 40 тысяч.Ну а пока что импорт только растет. За 11 месяцев 2021 года он составил 24,5%. Грузия, издревле известная как страна аграриев, завозит даже такие продукты, как пшеница, лук, фасоль и многое другое.Как уверяют специалисты, работа по преодолению этого вызова ведется активно, но ждать быстрых результатов не стоит, так как в экономике все развивается эволюционно.

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Лиза Шелия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23771/95/237719529_0:0:626:625_100x100_80_0_0_dbe9092be8fa6c0479725c2576b835f5.jpg

Лиза Шелия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23771/95/237719529_0:0:626:625_100x100_80_0_0_dbe9092be8fa6c0479725c2576b835f5.jpg

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экономика, грузия, обзоры