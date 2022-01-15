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"Не приносят удовольствия" – Иван Янковский об интимных сценах с Кристиной Асмус

"Не приносят удовольствия" – Иван Янковский об интимных сценах с Кристиной Асмус

Скандальная интимная сцена с участием в фильме "Текст" Янковского и Асмус до сих пор будоражит фантазии зрителей

2022-01-15T11:33+0400

2022-01-15T11:33+0400

2022-01-15T11:33+0400

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иван янковский

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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Российский актер Иван Янковский рассказал, как снималась скандальная постельная сцена в фильме "Текст" с участием Кристины Асмус.Несмотря на то, что фильм Клима Шепинко "Текст" вышел еще в 2019 году, интимная сцена Янковского и Асмус до сих пор будоражит зрителей.Сцена выглядела настолько натурально, что многие сомневались – была ли это хорошая игра или все произошло на самом деле. Ходили слухи, что именно этот момент в фильме послужил толчком к разводу Кристины с ее мужем Гариком Харламовым.В интервью на YouTube-канале "Стрелец-молодец" журналист задала вопрос, оправдана ли эта сцена в фильме."Это все было написано в книге, поэтому – да, сцена оправдана. Но мы не думали, что так бомбанет. И Кристина не заслужила травлю в свою сторону за то, что она профессиональная актриса. Для нас это тоже был стресс – снимать такую сцену. Это не веселье и не праздник. Такие сцены не приносят удовольствия и счастья. Ты же показываешь интимные, личные вещи, а это сложно", – признался артист.Сейчас же наследник звездной династии Янковских – по-настоящему восходящая звезда отечественного кинематографа. На данный момент актер получает комплименты и восторженные отзывы от картины "Чемпион мира", где сыграл великого шахматиста Анатолия Карпова.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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кристина асмус, российский шоу-бизнес, иван янковский