https://sputnik-georgia.ru/20211217/skolko-kristina-asmus-ozvuchila-svoyu-zarplatu-v-teatre-262932728.html

Сколько?! Кристина Асмус озвучила свою зарплату в театре

Сколько?! Кристина Асмус озвучила свою зарплату в театре

Сумма, которую получает знаменитая экс-супруга Гарика Харламова, шокировала всех поклонников

2021-12-17T11:24+0400

2021-12-17T11:24+0400

2021-12-17T11:57+0400

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гарик харламов

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кристина асмус

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Российская актриса Кристиан Асмус удивила поклонников – звезда фильма "Текст" озвучила зарплату, которую получает в театре. Асмус – настоящий трудоголик. В последнее время актриса стала больше откровенничать с фанатами и жаловаться на свою "нелегкую жизнь". Актриса занята в нескольких проектах и не успевает заняться собой и своим здоровьем. Но ноябрь внес свои коррективы в планы звезды и ей даже пришлось обратиться в больницу, после чего Кристина призвала подписчиков не закрывать глаза на проблемы со здоровьем. Во время общения с поклонниками в сторис Асмус нечаянно озвучила сумму, которую получает на основном месте работы, в театре имени Ермоловой и удивила всех. Актриса заявила, что здоровье должно быть в приоритете, особенно с "зарплатой в 21 700 рублей в месяц". Такая небольшая сумма ввела поклонников в ступор. Некоторые предположили, что Асмус недоговаривает и часть денег получает "в конверте". Некоторые заявили, что театральные актеры никогда не зарабатывали большие суммы, а Кристине пора перестать жаловаться, ведь она знала, на что шла. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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гарик харламов, театр, кристина асмус, российский шоу-бизнес