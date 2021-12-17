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https://sputnik-georgia.ru/20211217/skolko-kristina-asmus-ozvuchila-svoyu-zarplatu-v-teatre-262932728.html
Сколько?! Кристина Асмус озвучила свою зарплату в театре
Сколько?! Кристина Асмус озвучила свою зарплату в театре
Сумма, которую получает знаменитая экс-супруга Гарика Харламова, шокировала всех поклонников
2021-12-17T11:24+0400
2021-12-17T11:57+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
гарик харламов
театр
кристина асмус
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Российская актриса Кристиан Асмус удивила поклонников – звезда фильма "Текст" озвучила зарплату, которую получает в театре. Асмус – настоящий трудоголик. В последнее время актриса стала больше откровенничать с фанатами и жаловаться на свою "нелегкую жизнь". Актриса занята в нескольких проектах и не успевает заняться собой и своим здоровьем. Но ноябрь внес свои коррективы в планы звезды и ей даже пришлось обратиться в больницу, после чего Кристина призвала подписчиков не закрывать глаза на проблемы со здоровьем. Во время общения с поклонниками в сторис Асмус нечаянно озвучила сумму, которую получает на основном месте работы, в театре имени Ермоловой и удивила всех. Актриса заявила, что здоровье должно быть в приоритете, особенно с "зарплатой в 21 700 рублей в месяц". Такая небольшая сумма ввела поклонников в ступор. Некоторые предположили, что Асмус недоговаривает и часть денег получает "в конверте". Некоторые заявили, что театральные актеры никогда не зарабатывали большие суммы, а Кристине пора перестать жаловаться, ведь она знала, на что шла. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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гарик харламов, театр, кристина асмус, российский шоу-бизнес

Сколько?! Кристина Асмус озвучила свою зарплату в театре

11:24 17.12.2021 (обновлено: 11:57 17.12.2021)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАктриса Кристина Асмус
Актриса Кристина Асмус - Sputnik Грузия, 1920, 17.12.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Сумма, которую получает знаменитая экс-супруга Гарика Харламова, шокировала всех поклонников
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Российская актриса Кристиан Асмус удивила поклонников – звезда фильма "Текст" озвучила зарплату, которую получает в театре.
Асмус – настоящий трудоголик. В последнее время актриса стала больше откровенничать с фанатами и жаловаться на свою "нелегкую жизнь". Актриса занята в нескольких проектах и не успевает заняться собой и своим здоровьем. Но ноябрь внес свои коррективы в планы звезды и ей даже пришлось обратиться в больницу, после чего Кристина призвала подписчиков не закрывать глаза на проблемы со здоровьем.
Во время общения с поклонниками в сторис Асмус нечаянно озвучила сумму, которую получает на основном месте работы, в театре имени Ермоловой и удивила всех.
Актриса заявила, что здоровье должно быть в приоритете, особенно с "зарплатой в 21 700 рублей в месяц".
Такая небольшая сумма ввела поклонников в ступор. Некоторые предположили, что Асмус недоговаривает и часть денег получает "в конверте". Некоторые заявили, что театральные актеры никогда не зарабатывали большие суммы, а Кристине пора перестать жаловаться, ведь она знала, на что шла.
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