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https://sputnik-georgia.ru/20220115/pochemu-posle-skandala-s-sobchak-blinovskaya-ushla-iz-marafona-zhelaniy-263529721.html
Почему после скандала с Собчак Блиновская ушла из "Марафона желаний"
Почему после скандала с Собчак Блиновская ушла из "Марафона желаний"
Вот и ожидаемое эхо скандального интервью Елены Блиновской в передаче "Осторожно: Собчак"
2022-01-15T10:10+0400
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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Блогер, создатель марафона личностного роста Елена Блиновская заявила об уходе из данной сферы, отметив, что будет искать себя в другом месте.Интервью Елены Блиновской на канале у Ксении Собчак произвело настоящий фурор. Собчак представила Блиновскую не совсем в выгодном свете, однако, несмотря на это, блогера все же поддерживают, говоря, что она правильно отстаивала личные границы.Несмотря на поддержку, Блиновская объявила об уходе из "Марафона желаний", написав об этом на своей странице."Друзья, поскольку я уже давно слышу свою душу, могу говорить это громко. Я ухожу! Да-да. Похоже, достаточно. Я на пике и мой курс сейчас не собирается сворачивать обороты. Но я уже чувствую, что эта миссия меня отпускает и в течение следующего года все, что я делаю трансформируется как минимум в то, что я в этом не буду присутствовать. Как будет еще точнее, не знаю", – пишет блогер.Блиновская отметила, что ей пора идти дальше, однако, что ее ждет впереди – она пока не знает. "Я пока только разглядываю этот новый путь", – говорит Елена.Большинство подписчиков в комментариях под постом все же решили, что это очередной пиар-ход и никакого ухода не будет."Опять какой то пиар ход, бабосиков срубануть", "Когда все вскрылось можно и уйти!", "Я ухожу, но я остаюсь", "Цирк", – пишут фолловеры Блиновской.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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ксения собчак

Почему после скандала с Собчак Блиновская ушла из "Марафона желаний"

10:10 15.01.2022
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМодель, блогер Елена Блиновская
Модель, блогер Елена Блиновская - Sputnik Грузия, 1920, 15.01.2022
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Вот и ожидаемое эхо скандального интервью Елены Блиновской в передаче "Осторожно: Собчак"
ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Блогер, создатель марафона личностного роста Елена Блиновская заявила об уходе из данной сферы, отметив, что будет искать себя в другом месте.
Интервью Елены Блиновской на канале у Ксении Собчак произвело настоящий фурор. Собчак представила Блиновскую не совсем в выгодном свете, однако, несмотря на это, блогера все же поддерживают, говоря, что она правильно отстаивала личные границы.
Несмотря на поддержку, Блиновская объявила об уходе из "Марафона желаний", написав об этом на своей странице.
"Друзья, поскольку я уже давно слышу свою душу, могу говорить это громко. Я ухожу! Да-да. Похоже, достаточно. Я на пике и мой курс сейчас не собирается сворачивать обороты. Но я уже чувствую, что эта миссия меня отпускает и в течение следующего года все, что я делаю трансформируется как минимум в то, что я в этом не буду присутствовать. Как будет еще точнее, не знаю", – пишет блогер.
Блиновская отметила, что ей пора идти дальше, однако, что ее ждет впереди – она пока не знает. "Я пока только разглядываю этот новый путь", – говорит Елена.
Большинство подписчиков в комментариях под постом все же решили, что это очередной пиар-ход и никакого ухода не будет.
"Опять какой то пиар ход, бабосиков срубануть", "Когда все вскрылось можно и уйти!", "Я ухожу, но я остаюсь", "Цирк", – пишут фолловеры Блиновской.
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