Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20220116/chto-proizoshlo-leonardo-di-kaprio-obvinili-vo-lzhi-i-litsemerii---foto-263537602.html
Что произошло? Леонардо Ди Каприо обвинили во лжи и лицемерии - ФОТО
Что произошло? Леонардо Ди Каприо обвинили во лжи и лицемерии - ФОТО
Легендарный Лео никак не ответил на обвинения поклонников и эко-активистов
2022-01-16T15:01+0400
2022-01-16T15:01+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
леонардо ди каприо
шоу-бизнес
зарубежные звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22980/83/229808326_0:251:2801:1827_1920x0_80_0_0_2fd0ca2b017e96283824be85f2036baf.jpg
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Всемирно известный киноактер Леонардо Ди Каприо, известный борец за охрану окружающей среды, подвергся критике после того, как был замечен на экологически неблагоприятной яхте.Голливудский актер отдыхал в компании своей возлюбленной Камилы Морроне на острове Сен-Барт. И журналисты выяснили, что яхта, на которой отдыхала пара, принадлежит швейцарскому миллиардеру Эрнесто Бертарелли.СМИ пишут интересную деталь о том, что двигатель судна выделяет столько же углерода, сколько средний автомобиль в год.Аудитория актера была удивлена, ведь Ди Каприо постоянно выступает против загрязнения атмосферы выбросами. Пока Лео никак не ответил на обвинения поклонников и эко-активистов.К слову, Ди Каприо и раньше подвергался критике из-за того, что пользуется частными самолетами.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22980/83/229808326_137:223:2570:2048_1920x0_80_0_0_33fcf5366a0af1b2b0d2ba75f4f10170.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
леонардо ди каприо, шоу-бизнес, зарубежные звезды

Что произошло? Леонардо Ди Каприо обвинили во лжи и лицемерии - ФОТО

15:01 16.01.2022
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАктер Леонардо Ди Каприо
Актер Леонардо Ди Каприо - Sputnik Грузия, 1920, 16.01.2022
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Легендарный Лео никак не ответил на обвинения поклонников и эко-активистов
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Всемирно известный киноактер Леонардо Ди Каприо, известный борец за охрану окружающей среды, подвергся критике после того, как был замечен на экологически неблагоприятной яхте.
Голливудский актер отдыхал в компании своей возлюбленной Камилы Морроне на острове Сен-Барт. И журналисты выяснили, что яхта, на которой отдыхала пара, принадлежит швейцарскому миллиардеру Эрнесто Бертарелли.
СМИ пишут интересную деталь о том, что двигатель судна выделяет столько же углерода, сколько средний автомобиль в год.
Аудитория актера была удивлена, ведь Ди Каприо постоянно выступает против загрязнения атмосферы выбросами. Пока Лео никак не ответил на обвинения поклонников и эко-активистов.
К слову, Ди Каприо и раньше подвергался критике из-за того, что пользуется частными самолетами.
Читайте также:
Возлюбленная миллиардера Джеффа Безоса пофлиртовала с Ди Каприо на глазах мужа – ВИДЕО
Кейт Уинслет впала в истерику, увидев Ди Каприо впервые за три года
Ди Каприо - поджигатель. Опасности большой политики для звезд
Основатель Amazon вновь стал самым богатым человеком в мире
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:30Ситуация на дорогах Грузии: на каких участках продолжают действовать ограничения
16:01Съемки кино в Тбилиси, или Смотреть на часы - себя не уважать
15:51Сильный снегопад в горах Грузии: как расчищают дороги от снега - видео
15:31Грузинский боец потерпел первое поражение на турнире UFC
15:01Что произошло? Леонардо Ди Каприо обвинили во лжи и лицемерии - ФОТО
14:28Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией закрыто для большегрузов
13:57Медведь Яша помогает своему бывшему дрессировщику передвигаться по Москве - видео
13:32Ковид-статистика в Грузии: главное о коронавирусе за сутки
12:00Мощный шторм повредил Батумский бульвар
11:24Российское судно у берегов Батуми смогло встать на якорь
11:02Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса составило 5 504
10:32На центральной автомагистрали Грузии введены ограничения из-за снегопада
09:01Положение в грузинских тюрьмах: последние данные
ВчераВниманию автомобилистов: на дорогах в Тбилиси вводятся ограничения
ВчераГлава Минэкономики Грузии рассказала, как власти будут бороться с ростом цен
ВчераШторм у берегов Грузии: российское судно чуть не выбросило на берег
ВчераПрезиденту Грузии представили список кандидатов на пост главы ЦИК Грузии
ВчераСнег создал проблемы в Зугдидском районе
ВчераНовые лица и структуры: главная оппозиционная партия Грузии готовится к переменам
ВчераОграничения на дорогах Грузии: полный список закрытых дорог