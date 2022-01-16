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Что произошло? Леонардо Ди Каприо обвинили во лжи и лицемерии - ФОТО
Что произошло? Леонардо Ди Каприо обвинили во лжи и лицемерии - ФОТО
Легендарный Лео никак не ответил на обвинения поклонников и эко-активистов
2022-01-16T15:01+0400
2022-01-16T15:01+0400
2022-01-16T15:01+0400
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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Всемирно известный киноактер Леонардо Ди Каприо, известный борец за охрану окружающей среды, подвергся критике после того, как был замечен на экологически неблагоприятной яхте.Голливудский актер отдыхал в компании своей возлюбленной Камилы Морроне на острове Сен-Барт. И журналисты выяснили, что яхта, на которой отдыхала пара, принадлежит швейцарскому миллиардеру Эрнесто Бертарелли.СМИ пишут интересную деталь о том, что двигатель судна выделяет столько же углерода, сколько средний автомобиль в год.Аудитория актера была удивлена, ведь Ди Каприо постоянно выступает против загрязнения атмосферы выбросами. Пока Лео никак не ответил на обвинения поклонников и эко-активистов.К слову, Ди Каприо и раньше подвергался критике из-за того, что пользуется частными самолетами.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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леонардо ди каприо, шоу-бизнес, зарубежные звезды
Что произошло? Леонардо Ди Каприо обвинили во лжи и лицемерии - ФОТО
Легендарный Лео никак не ответил на обвинения поклонников и эко-активистов
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Всемирно известный киноактер Леонардо Ди Каприо, известный борец за охрану окружающей среды, подвергся критике после того, как был замечен на экологически неблагоприятной яхте.
Голливудский актер отдыхал в компании своей возлюбленной Камилы Морроне на острове Сен-Барт. И журналисты выяснили, что яхта, на которой отдыхала пара, принадлежит швейцарскому миллиардеру Эрнесто Бертарелли.
СМИ пишут интересную деталь о том, что двигатель судна выделяет столько же углерода, сколько средний автомобиль в год.
Аудитория актера была удивлена, ведь Ди Каприо постоянно выступает против загрязнения атмосферы выбросами. Пока Лео никак не ответил на обвинения поклонников и эко-активистов.
К слову, Ди Каприо и раньше подвергался критике из-за того, что пользуется частными самолетами.
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