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Лекарства в Грузии подешевеют благодаря решению правительства - министр
Лекарства в Грузии подешевеют благодаря решению правительства - министр
Причиной больших расходов населения на лекарства в Грузии назвали недостаточную конкуренцию на рынке и назначения с предпочтением дорогих лекарств
2022-01-19T19:30+0400
2022-01-19T19:30+0400
экономика
новости
грузия
турция
ираклий гарибашвили
ираклий леквинадзе
здравоохранение
натия турнава
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Решение об открытии фармацевтического рынка Грузии для медикаментов из Турции увеличит конкуренцию и поспособствует понижению цен в стране, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава в передаче "Тависупали хедва" (Свободное видение) на Первом канале.В ноябре 2021 года премьер Ираклий Гарибашвили признал, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства. В начале недели было подписано постановление правительства об открытии рынка. Премьер выразил надежду, что очень скоро цены на лекарства в Грузии существенно понизятся.Это, по ее словам, пример положительного социального воздействия с использованием классического экономического рычага.Сегодня многие граждане Грузии ездят за лекарствами в Турцию, так как даже с учетом трат на поездки, расходов меньше. Министр назвала нонсенсом нынешние цены на лекарства в Грузии, а решение правительства - логичным."До сих пор конкуренция искусственно ограничивалась, а искусственно ограниченная конкуренция привела к тому, что лекарства одинакового качества, наименования и воздействия стоят в три-четыре раза дешевле в соседней Турции, с которой у нас вообще либеральная, свободная торговля и многое другое, и намного дороже они стоили в Грузии, что является нонсенсом", - отметила Турнава в эфире Первого канала.Фармацевтический рынок Грузии с 17 января открыт для лекарств из Турции&gt;&gt;Турнава подчеркнула, что медикаменты являются товаром первой необходимости и исходной точкой здесь должна быть защита интересов потребителя.По ее словам, принятое правительством решение правильное с любой точки зрения и с этим решением местное производство лекарств только улучшится.Правительство Грузии уже работает над законопроектом, который призван улучшить ситуацию на фармацевтическом рынке страны как в плане регуляции цен, так и качества медикаментов. Вскоре к процессу подключатся парламентские комитеты.Премьер-министр обратился к министру здравоохранения по поводу создания рабочей группы.Причина инфляции в Грузии – ответ министра экономики&gt;&gt;Председатель Агентства конкуренции Ираклий Леквинадзе считает решение властей важным для населения. Оно будет способствовать оздоровлению фармацевтического рынка, достижению большей прозрачности и конкурентоспособности.По его словам, Агентство конкуренции в результате исследования фармацевтического рынка пришло к заключению, что основной проблемой является действующая система рецептов и назначений, недобросовестный маркетинг, выгодные сделки между рядом мелких импортеров и врачами, выписывающими рецепты или назначение.По его словам, важно, чтобы рецепты и назначения выписывали исключительно в электронном виде, чтобы у контролирующего органа была точная информация, какое лекарство назначено и кем.Ранее министр экономики сказала, что решение по стабилизации цен на медикаменты и открытию конкуренции на рынке Грузии принято в качестве одной из важных мер по борьбе с инфляцией.Годовая инфляция (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года) в Грузии составила 13,9%, при целевом показателе 3%.
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экономика, новости, грузия, турция, ираклий гарибашвили, ираклий леквинадзе, здравоохранение, натия турнава

Лекарства в Грузии подешевеют благодаря решению правительства - министр

19:30 19.01.2022
© photo: Pexels / Artem Podrezექიმი ხელში წამლის კაფსულით
ექიმი ხელში წამლის კაფსულით - Sputnik Грузия, 1920, 19.01.2022
© photo: Pexels / Artem Podrez
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Причиной больших расходов населения на лекарства в Грузии назвали недостаточную конкуренцию на рынке и врачебные назначения с предпочтением дорогих лекарств
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Решение об открытии фармацевтического рынка Грузии для медикаментов из Турции увеличит конкуренцию и поспособствует понижению цен в стране, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава в передаче "Тависупали хедва" (Свободное видение) на Первом канале.
В ноябре 2021 года премьер Ираклий Гарибашвили признал, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства. В начале недели было подписано постановление правительства об открытии рынка. Премьер выразил надежду, что очень скоро цены на лекарства в Грузии существенно понизятся.
"Теперь это решение уже привело к положительным ожиданиям, и вы увидите, что уже через короткое время конкуренция расширится. Это также урегулирует цены на медикаменты, импортируемые из других стран. Иначе и быть не может", - сказала Турнава.
Это, по ее словам, пример положительного социального воздействия с использованием классического экономического рычага.
Сегодня многие граждане Грузии ездят за лекарствами в Турцию, так как даже с учетом трат на поездки, расходов меньше. Министр назвала нонсенсом нынешние цены на лекарства в Грузии, а решение правительства - логичным.
"До сих пор конкуренция искусственно ограничивалась, а искусственно ограниченная конкуренция привела к тому, что лекарства одинакового качества, наименования и воздействия стоят в три-четыре раза дешевле в соседней Турции, с которой у нас вообще либеральная, свободная торговля и многое другое, и намного дороже они стоили в Грузии, что является нонсенсом", - отметила Турнава в эфире Первого канала.
Фармацевтический рынок Грузии с 17 января открыт для лекарств из Турции>>
Турнава подчеркнула, что медикаменты являются товаром первой необходимости и исходной точкой здесь должна быть защита интересов потребителя.
По ее словам, принятое правительством решение правильное с любой точки зрения и с этим решением местное производство лекарств только улучшится.
Правительство Грузии уже работает над законопроектом, который призван улучшить ситуацию на фармацевтическом рынке страны как в плане регуляции цен, так и качества медикаментов. Вскоре к процессу подключатся парламентские комитеты.
Премьер-министр обратился к министру здравоохранения по поводу создания рабочей группы.
Причина инфляции в Грузии – ответ министра экономики>>
Председатель Агентства конкуренции Ираклий Леквинадзе считает решение властей важным для населения. Оно будет способствовать оздоровлению фармацевтического рынка, достижению большей прозрачности и конкурентоспособности.
По его словам, Агентство конкуренции в результате исследования фармацевтического рынка пришло к заключению, что основной проблемой является действующая система рецептов и назначений, недобросовестный маркетинг, выгодные сделки между рядом мелких импортеров и врачами, выписывающими рецепты или назначение.
"Во-первых, при назначении делается упор в основном на дорогостоящие лекарства... Во-вторых, есть еще и чрезмерное потребление лекарств. Бывают случаи, когда разные виды антибиотиков назначают с одной и той же целью", - заявил Леквинадзе журналистам.
По его словам, важно, чтобы рецепты и назначения выписывали исключительно в электронном виде, чтобы у контролирующего органа была точная информация, какое лекарство назначено и кем.
Ранее министр экономики сказала, что решение по стабилизации цен на медикаменты и открытию конкуренции на рынке Грузии принято в качестве одной из важных мер по борьбе с инфляцией.
Годовая инфляция (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года) в Грузии составила 13,9%, при целевом показателе 3%.
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