https://sputnik-georgia.ru/20220119/lekarstva-v-gruzii-podesheveyut-blagodarya-resheniyu-pravitelstva---ministr-263742130.html

Лекарства в Грузии подешевеют благодаря решению правительства - министр

Лекарства в Грузии подешевеют благодаря решению правительства - министр

Причиной больших расходов населения на лекарства в Грузии назвали недостаточную конкуренцию на рынке и назначения с предпочтением дорогих лекарств

2022-01-19T19:30+0400

2022-01-19T19:30+0400

2022-01-19T19:30+0400

экономика

новости

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ираклий гарибашвили

ираклий леквинадзе

здравоохранение

натия турнава

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Решение об открытии фармацевтического рынка Грузии для медикаментов из Турции увеличит конкуренцию и поспособствует понижению цен в стране, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава в передаче "Тависупали хедва" (Свободное видение) на Первом канале.В ноябре 2021 года премьер Ираклий Гарибашвили признал, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства. В начале недели было подписано постановление правительства об открытии рынка. Премьер выразил надежду, что очень скоро цены на лекарства в Грузии существенно понизятся.Это, по ее словам, пример положительного социального воздействия с использованием классического экономического рычага.Сегодня многие граждане Грузии ездят за лекарствами в Турцию, так как даже с учетом трат на поездки, расходов меньше. Министр назвала нонсенсом нынешние цены на лекарства в Грузии, а решение правительства - логичным."До сих пор конкуренция искусственно ограничивалась, а искусственно ограниченная конкуренция привела к тому, что лекарства одинакового качества, наименования и воздействия стоят в три-четыре раза дешевле в соседней Турции, с которой у нас вообще либеральная, свободная торговля и многое другое, и намного дороже они стоили в Грузии, что является нонсенсом", - отметила Турнава в эфире Первого канала.Фармацевтический рынок Грузии с 17 января открыт для лекарств из Турции>>Турнава подчеркнула, что медикаменты являются товаром первой необходимости и исходной точкой здесь должна быть защита интересов потребителя.По ее словам, принятое правительством решение правильное с любой точки зрения и с этим решением местное производство лекарств только улучшится.Правительство Грузии уже работает над законопроектом, который призван улучшить ситуацию на фармацевтическом рынке страны как в плане регуляции цен, так и качества медикаментов. Вскоре к процессу подключатся парламентские комитеты.Премьер-министр обратился к министру здравоохранения по поводу создания рабочей группы.Причина инфляции в Грузии – ответ министра экономики>>Председатель Агентства конкуренции Ираклий Леквинадзе считает решение властей важным для населения. Оно будет способствовать оздоровлению фармацевтического рынка, достижению большей прозрачности и конкурентоспособности.По его словам, Агентство конкуренции в результате исследования фармацевтического рынка пришло к заключению, что основной проблемой является действующая система рецептов и назначений, недобросовестный маркетинг, выгодные сделки между рядом мелких импортеров и врачами, выписывающими рецепты или назначение.По его словам, важно, чтобы рецепты и назначения выписывали исключительно в электронном виде, чтобы у контролирующего органа была точная информация, какое лекарство назначено и кем.Ранее министр экономики сказала, что решение по стабилизации цен на медикаменты и открытию конкуренции на рынке Грузии принято в качестве одной из важных мер по борьбе с инфляцией.Годовая инфляция (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года) в Грузии составила 13,9%, при целевом показателе 3%.

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экономика, новости, грузия, турция, ираклий гарибашвили, ираклий леквинадзе, здравоохранение, натия турнава