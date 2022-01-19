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Причина инфляции в Грузии – ответ министра экономики
Причина инфляции в Грузии – ответ министра экономики
Министр экономики рассказала, что делают власти Грузии для снижения инфляции и сокращения зависимости от импорта 19.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-19T13:40+0400
2022-01-19T14:07+0400
экономика
новости
грузия
ираклий гарибашвили
цены
fao
натия турнава
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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Инфляция в Грузии стала следствием пандемии, и является глобальной проблемой, но и этот эпизод будет преодолен, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава в передаче "Тависупали хедва" (Свободное видение) на Первом канале.Годовая инфляция (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года) в стране составила 13,9%, при целевом показателе 3%. По ее словам, Грузия развивает экспортные производства, но импорт все же важен по ряду позиций.Министр подчеркнула, что многие годы правительству удавалось контролировать инфляцию.Как отметила министр экономики, цены на нефтепродукты в мире выросли на 80%, а цены на природный газ достигают абсолютно рекордных показателей. Увеличились транспортные расходы компаний-импортеров, что также отразилось на ценах.По ее словам, для замедления инфляции был принят ряд правильных решений, в том числе ужесточение Национальным банком Грузии монетарной политики, что больше касается денежной массы. С начала 2021 года ставка рефинансирования была повышена с 8% до 10,5%.Кроме того, благодаря успешной политике министерства финансов был сокращен дефицит бюджета. Как заявил ранее премьер-министр Ираклий Гарибашвили, в 2021 году дефицит консолидированного бюджета был снижен до 6,1% ВВП вместо первоначально запланированных 7,6%."Прогнозы оправдались" - премьер Грузии о росте экономики в 2021 году&gt;&gt;По ее словам, сегодня Грузия уделяет больше внимания собственному производству. Это касается и продовольствия, и электроэнергии. По ее словам, у страны должны быть собственные энергоресурсы.Как отметила Турнава, приоритетом правительства "Грузинской мечты" всегда были село и крестьяне, эффективная обработка земли, создание садов или теплиц."У нас хорошие позиции в этом отношении, и мы многих опередили. У нас очень высокий рост экспорта, и у нас очень высокие темпы экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции", – сказала министр.По словам министра экономики, в этом направлении правительство планирует предпринять еще больше шагов и обеспечить продовольственную безопасность, чтобы Грузия меньше зависела от импорта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, цены, fao, натия турнава

Причина инфляции в Грузии – ответ министра экономики

13:40 19.01.2022 (обновлено: 14:07 19.01.2022)
© Sputnik / Alexander ImedashviliПродуктовый магазин
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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Министр экономики рассказала, что делают власти Грузии для снижения инфляции и сокращения зависимости от импорта
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Инфляция в Грузии стала следствием пандемии, и является глобальной проблемой, но и этот эпизод будет преодолен, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава в передаче "Тависупали хедва" (Свободное видение) на Первом канале.
Годовая инфляция (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года) в стране составила 13,9%, при целевом показателе 3%.

"Если мы посмотрим на мировую экономику, то везде есть инфляционные процессы, особенно это отразилось на продуктах питания. По данным FAO, цены на продукты питания в мире выросли на 27%, что оказывает непосредственное влияние на нас", – сказала Турнава.

По ее словам, Грузия развивает экспортные производства, но импорт все же важен по ряду позиций.
Министр подчеркнула, что многие годы правительству удавалось контролировать инфляцию.

"На протяжении многих лет инфляция составляла 3-4 процента, и если бы мы спросили наше население, что является проблемой номер один, никто бы не назвал инфляцию. Да, эпизодически цены на разные товары могли колебаться, но это не было глобальной проблемой", – заявила Турнава в эфире Первого канала.

Как отметила министр экономики, цены на нефтепродукты в мире выросли на 80%, а цены на природный газ достигают абсолютно рекордных показателей. Увеличились транспортные расходы компаний-импортеров, что также отразилось на ценах.
По ее словам, для замедления инфляции был принят ряд правильных решений, в том числе ужесточение Национальным банком Грузии монетарной политики, что больше касается денежной массы. С начала 2021 года ставка рефинансирования была повышена с 8% до 10,5%.
Кроме того, благодаря успешной политике министерства финансов был сокращен дефицит бюджета. Как заявил ранее премьер-министр Ираклий Гарибашвили, в 2021 году дефицит консолидированного бюджета был снижен до 6,1% ВВП вместо первоначально запланированных 7,6%.
"Прогнозы оправдались" - премьер Грузии о росте экономики в 2021 году>>

"В среднесрочной перспективе то, что мы делаем для развития наших экспортных компаний, занимающихся импортозамещением, делает нас менее уязвимыми и более независимыми от импорта, таким образом, подорожание на внешних рынках меньшее отражается на нас", – сказала Турнава.

По ее словам, сегодня Грузия уделяет больше внимания собственному производству. Это касается и продовольствия, и электроэнергии. По ее словам, у страны должны быть собственные энергоресурсы.
Как отметила Турнава, приоритетом правительства "Грузинской мечты" всегда были село и крестьяне, эффективная обработка земли, создание садов или теплиц.
"У нас хорошие позиции в этом отношении, и мы многих опередили. У нас очень высокий рост экспорта, и у нас очень высокие темпы экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции", – сказала министр.
По словам министра экономики, в этом направлении правительство планирует предпринять еще больше шагов и обеспечить продовольственную безопасность, чтобы Грузия меньше зависела от импорта.
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