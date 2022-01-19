https://sputnik-georgia.ru/20220119/prichina-inflyatsii-v-gruzii--otvet-ministra-ekonomiki-263725756.html

Причина инфляции в Грузии – ответ министра экономики

Причина инфляции в Грузии – ответ министра экономики

Министр экономики рассказала, что делают власти Грузии для снижения инфляции и сокращения зависимости от импорта 19.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-19T13:40+0400

2022-01-19T13:40+0400

2022-01-19T14:07+0400

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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Инфляция в Грузии стала следствием пандемии, и является глобальной проблемой, но и этот эпизод будет преодолен, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава в передаче "Тависупали хедва" (Свободное видение) на Первом канале.Годовая инфляция (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года) в стране составила 13,9%, при целевом показателе 3%. По ее словам, Грузия развивает экспортные производства, но импорт все же важен по ряду позиций.Министр подчеркнула, что многие годы правительству удавалось контролировать инфляцию.Как отметила министр экономики, цены на нефтепродукты в мире выросли на 80%, а цены на природный газ достигают абсолютно рекордных показателей. Увеличились транспортные расходы компаний-импортеров, что также отразилось на ценах.По ее словам, для замедления инфляции был принят ряд правильных решений, в том числе ужесточение Национальным банком Грузии монетарной политики, что больше касается денежной массы. С начала 2021 года ставка рефинансирования была повышена с 8% до 10,5%.Кроме того, благодаря успешной политике министерства финансов был сокращен дефицит бюджета. Как заявил ранее премьер-министр Ираклий Гарибашвили, в 2021 году дефицит консолидированного бюджета был снижен до 6,1% ВВП вместо первоначально запланированных 7,6%."Прогнозы оправдались" - премьер Грузии о росте экономики в 2021 году>>По ее словам, сегодня Грузия уделяет больше внимания собственному производству. Это касается и продовольствия, и электроэнергии. По ее словам, у страны должны быть собственные энергоресурсы.Как отметила Турнава, приоритетом правительства "Грузинской мечты" всегда были село и крестьяне, эффективная обработка земли, создание садов или теплиц."У нас хорошие позиции в этом отношении, и мы многих опередили. У нас очень высокий рост экспорта, и у нас очень высокие темпы экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции", – сказала министр.По словам министра экономики, в этом направлении правительство планирует предпринять еще больше шагов и обеспечить продовольственную безопасность, чтобы Грузия меньше зависела от импорта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, цены, fao, натия турнава