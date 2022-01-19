https://sputnik-georgia.ru/20220119/pravoslavnoe-kreschenie-2022-traditsii-obychai-i-primety-263716901.html

Православное Крещение 2022: традиции, обычаи и приметы

Православное Крещение 2022: традиции, обычаи и приметы

Крещение Господне православная церковь отмечает 19 января – это важный христианский праздник, установленный в память о крещении Спасителя в реке Иордан 19.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-19T01:16+0400

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Праздник называют Богоявлением, так как именно в день Крещения впервые миру явилась Пресвятая Троица - Бог Отец провозгласил о Сыне с небес, Сын принял Крещение в реке Иордан, и Дух Святой сошел на Сына в виде голубя.Sputnik Грузия рассказывает о традициях, обычаях и приметах православного Крещения.Традиции и обычаиВ праздник Крещения Господня, по традиции, с утра шли в церковь, где после обедни проводили водосвятие.Вернувшись из церкви всей семье садились за праздничный стол, на который, по традиции, подавали 12 различных блюд - блины, каши, запеченную свинину, холодец, колбасу и многое другое.На Руси, в некоторых местностях, по обычаю, готовили "квадратные" блины, привлекая тем самым в дом деньги.Где можно нырять в прорубь на Крещение 2022: места и правила купаний >>После трапезы вся семья, по традиции, вместе благодарила Господа за хлеб на столе и отправлялась "отпускать" рождественские праздники - в старину, по обычаю, в этот день выпускали из клетки белого голубя.По обычаю, женщины, в период от Рождества до Крещения Господня, опасаясь нечисти, хозяйничавшей на земле до крещения Спасителя, не ходили за водой и не полоскали белье в реке.Женщины, чтобы щеки были румяными, по обычаю, на Крещение опускали в сосуд со Святой водой калину или кораллы и умывались настойкой.Девушки на Крещение пытались узнать свою судьбу - с утра в праздник, по традиции, они выходили на дорогу и поджидали прохожего. Если первым встречным был здоровый хозяйственный мужчина, это означало, что они скоро встретят свою вторую половинку. Ну а если ребенок или пожилой человек - любимого в ближайшем будущем им не встретить.Святая вода на Крещение 2022: когда набирать и как использовать >>На Крещение, по обычаю, купаются в освященной проруби, которая называется иорданью - считается, что крещенская вода обладает чудодейственной силой и смывает все грехи. Однако перед тем, как окунуться в прорубь, нужно сходить в церковь и помолиться.По обычаю, хозяйки набирают Святую воду для освящения жилищ и других обрядов – крещенскую воду употребляют также в качестве лекарства от болезней."Вечорница" еще один крещенский обычай. Девушки и парни собирались на Крещение на "вечорницу", где, присматриваясь к друг к другу, выбирали пару.В Крещение молодежь, по традиции, также устраивала совместные прогулки и каталась на коньках.ПриметыЯсная и морозная ночь перед Крещением примета, указывающая, что лето будет сухим и жарким.Плохая примета, если на Крещение нет морозов и вода не замерзла в реках – это означает, что ожидаются глобальные потрясения и большие перемены мирового масштаба.Что можно и нельзя делать на Крещение 2022 православным >>Полная Луна на Крещение – к весеннему половодью. А новолуние – примета, что крещенская погода сохранится ближайший месяц.Яркие звезды на небе в ночь на праздник – явная примета, что весна рано начнется, а осень будет теплой и затяжной. Яркие звезды в ночь на Крещение также обещают, что год будет спокойным, без экономических и политических потрясений.Пасмурная и холодная погода – хорошая примета, урожай будет богатый.Лай собак на Крещение, по приметам, сулит финансовое благосостояние в наступившем году.Креститься 19 января хорошая примета – это сулит счастье на всю жизнь.Материал подготовлен на основе открытых источников

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религия , справки , календарь религиозных праздников