https://sputnik-georgia.ru/20220106/vyzovy-ostalis---situatsiya-v-energetike-gruzii-po-itogam-2021-goda-263408502.html

"Вызовы остались" - ситуация в энергетике Грузии по итогам 2021 года

"Вызовы остались" - ситуация в энергетике Грузии по итогам 2021 года

Вопрос энергобезопасности и энергонезависимости Грузии остается важным вызовом для страны. Работа по покрытию растущего из года в год потребления... 06.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-06T14:01+0400

2022-01-06T14:01+0400

2022-01-06T14:01+0400

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энергетика грузии

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Специалисты полагают, что к 2030 году Грузия может столкнуться с серьезным энергодефицитом. По прогнозам экспертов, к тому времени потребление электроэнергии достигнет 26 миллиардов киловатт-часов, тогда как сегодня оно находится на уровне 13 миллиардов в год.Для энергетического сектора Грузии 2021 год был неоднозначным: были и успехи, и крупные провалы.Самым большим провалом стало приостановление крупнейшего проекта строительства Намахвани ГЭС в регионе Имерети. Уход турецкого инвестора лишил Грузию инвестиций в размере 830 миллионов долларов и возможности увеличения годового производства электроэнергии на 15%. В случае осуществления проекта каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони у Грузии были бы сразу две новые гидроэлектростанции мощностью в 333 МВт и 100 МВт."Приостановление проекта строительства Намахвани ГЭС стало очень сильным ударом по грузинской энергетике и по энергонезависимости страны. Разговоры о причинах случившегося далеко нас поведут. Есть множество версий, почему строительство станции приостановлено. В этой части мы можем винить правительство лишь в одном – недостаточной коммуникации с жителями, хотя я сомневаюсь, что это было проблемой", - сказал Цинцадзе."Возможно, виновно правительство" - премьер Грузии о сложностях с Намахвани ГЭС >>Более десяти месяцев в Грузии проводились перманентные акции противников строительства Намахвани ГЭС. Протестующие требовали аннулировать договор между правительством Грузии и турецкой строительной компанией ENKA, который, по их словам, составлен на невыгодных для Грузии условиях.Из-за многочисленных препятствий и форс-мажорных ситуаций турецкая компания ENKA решила расторгнуть договор с правительством о строительстве гидростанции.Власти признали свою вину в недостаточном информировании населения и заявили о важности усиления коммуникации с жителями по вопросам энергобезопасности Грузии.Помимо коммуникации с населением, необходимо провести целый ряд информационных и образовательных программ, считает Цинцадзе. По словам эксперта, аналогичная проблема была в Норвегии в 70-ых годах, когда норвежцы стали очень серьезно развивать гидроэнергетику."В Норвегии 97% электроэнергии приходится на ГЭС. В то же время страна вторая на месте по экспорту газа и нефти в Европе, после России. То есть у нее есть свои газ и нефть, и, несмотря на это, она производит гидроэнергию. У этого были большие препятствия в 70-ых годах. И власти страны приложили много усилий, чтобы правильно донести до жителей все положительные стороны строительства ГЭС", - рассказал Цинцадзе.Зависимость от соседейПо данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), за одиннадцать месяцев с начала 2021 года в Грузии было потреблено 13,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а выработано 11,5 миллиарда киловатт-часов.Большая доля выработанной энергии пришлась на гидростанции – 9,5 миллиарда киловатт-часов, теплостанции выработали порядка 1,8 миллиарда киловатт-часов, а ветряная станция Картли – 78,4 миллиона киловатт-часов.Дефицит электроэнергии Грузия восполняла за счет импорта от соседей.Потребление электроэнергии в Грузии растет – последние данные >>С января по ноябрь включительно Грузия импортировала примерно 1,8 миллиарда киловатт-часов, в том числе из России – 1,1 миллиарда киловатт-часов, из Турции – 161,2 миллиона киловатт-часов, из Азербайджана - 528,8 миллиона киловатт-часов.А экспорт за отчетный период составил 390,9 миллиона киловатт-часов.По словам эксперта, возможность восполнить этот дефицит за счет ветряных и солнечных станций очень сомнительна и даже невозможна. Цинцадзе уверен, единственный ресурс, который Грузия должна использовать, – это гидроресурс. Ветряные и солнечный станции - это далекая перспектива, считает он, и они могут стать дополнением к ГЭС, но без гидростанций их перспективы не высоки.Цинцадзе считает, что нужно строить безопасные станции, с минимальным вредом окружающей среде. По его словам, строительство множества малых ГЭС принесет больше вреда окружающей среде, чем пара больших.Энергетическая биржаБольшим прорывом в энергетическом секторе Грузии является учреждение энергетической биржи в 2019 году.Внедрение свободных, конкурентоспособных и часовых энергетических рынков является частью той реформы, которую Грузия должна осуществить в рамках условий объединения в энергетическом содружестве.Однако, сроки запуска энергетической биржи перенесли во второй раз. Предполагалось, что биржа заработает с 1 июля текущего года, однако участники рынка не были готовы к почасовым торгам. Теперь, рынок электроэнергии будет запущен 1 марта 2022 года.Развитие альтернативной энергетики без новых ГЭС создаст проблемы в Грузии >>С помощью проекта энергетического рынка станет возможно привлечь больше инвестиции в энергетической отрасли. Более того, процесс формирования цен на электроэнергию станет более прозрачным, будет внедрена европейская модель, что является важным фактором для энергетической устойчивости Грузии."Хотя у этой биржи будут и серьезные вызовы – это, в первую очередь, импорт с соседних стран. Если не сделать регулирование импорта, нам будет очень непросто развивать собственную генерацию. Потому что возможно, чтобы наши соседи теоретически предложили электроэнергию по низкой цене, и из-за этого мы приостановили бы строительство гидростанций", - считает Цинцадзе.Ингури ГЭСВажнейшим событием для сферы энергетики Грузии в 2021 году стал ремонт самой мощной электростанции Грузии Ингури ГЭС спустя 15 лет.Ингури ГЭС - самая крупная на Кавказе, это очень важный для Грузии объект и источник дешевой энергии, который вошел в эксплуатацию в 70-х годах XX века. Арочная плотина среди дамб этого типа является одной из самых высоких в мире. На данный момент установленная мощность предприятия составляет 1 300 МВт, что покрывает половину потребности Грузии в электроэнергии.Для его безопасной эксплуатации периодически необходимо проводить ремонтные работы.Все пять агрегатов Ингури ГЭС были остановлены для проведения необходимых и неотложных работ в деривационном тоннеле 20 января текущего года. Как заявляли специалисты, отсрочка ремонта была чревата незапланированной остановкой работы гидростанции из-за утечки воды.В результате ремонта потери сократятся примерно на 100 миллионов киловатт-часов, т. е. на 30-35%.Большие планыВ 2022 году в Грузии планируется ввести в эксплуатацию минимум 10 новых гидроэлектростанций общей установленной мощностью 30 мегаватт.Речь идет о малых и микро ГЭС, в которые инвестировано более 120 миллионов лари. Также планируется начать строительство новой теплоэлектростанции комбинированного цикла. После завершения исследований, страна перейдет к пилотированию новейшей технологии в плане использования "зеленого водорода". Грузия первая в регионе, где произойдет апробирование этой технологии.В 2021 году подписано 37 новых соглашений на строительство малых и средних энергетических объектов – это и малые ГЭС, и ветряные, и солнечные станции. Речь идет об установленной мощности в 524 мегаватта.Новые десять ГЭС заработают в Грузии в 2022 году - отчет главы Минэкономики >>Кроме того, в разработке еще 23 проекта установленной мощностью 356 мегаватт.Также развитию энергобезопасности и улучшению энергоэффективности поддержку Грузии окажет Евросоюз с грантовой помощью в размере 8,44 миллиона евро.В рамках проекта будет разработано законодательство по внедрению европейских стандартов энергоэффективности. Проект рассчитан на четыре года, и в результате его успешной реализации Грузия сможет привлечь дополнительные частные инвестиции, повысить энергоэффективность и конкурентоспособность секторов экономики.Также проект поможет развивать возобновляемые источники энергии и сократить выбросы парниковых газов, развить конкурентоспособный рынок электроэнергии и повысить осведомленность общественности в направлении реформ в энергетическом секторе.

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2022

Лиза Шелия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23771/95/237719529_0:0:626:625_100x100_80_0_0_dbe9092be8fa6c0479725c2576b835f5.jpg

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Лиза Шелия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23771/95/237719529_0:0:626:625_100x100_80_0_0_dbe9092be8fa6c0479725c2576b835f5.jpg

экономика, грузия, аналитика, обзоры, ингури гэс, энергетика грузии