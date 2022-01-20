https://sputnik-georgia.ru/20220120/eto-novogodnyaya-shutka---deputat-o-trebovanii-priznat-saakashvili-poterpevshim-263767821.html

"Это новогодняя шутка?" - депутат о требовании признать Саакашвили потерпевшим

"Это новогодняя шутка?" - депутат о требовании признать Саакашвили потерпевшим

В правящей партии предполагают, что адвокаты экс-президента шутят, выдвигая различные требования 20.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-20T17:23+0400

2022-01-20T17:23+0400

2022-01-20T17:55+0400

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грузия

михаил саакашвили

каха каладзе

грузинская мечта

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Требование признать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили пострадавшим считает новогодней шуткой член парламентского большинства Ираклий Заркуа.Саакашвили не признали пострадавшим: прокуратура Грузии назвала причину>>Ранее адвокаты экс-президента обратились в прокуратуру с просьбой назначить их подзащитному психиатрическую экспертизу и признать его пострадавшим по делу о пытках. Прокуратура Грузии не удовлетворила данную просьбу и сочла ее необоснованной.Лидеры правящей партии также прокомментировали инициативу митрополита Ахалкалаки, Кумурдо и Кари Николоза (Пачуашвили), который предложил перевести Саакашвили из тюрьмы в епархию под домашний арест."Михаил Саакашвили является осужденным, он осужден за конкретные преступления и будет отбывать наказание так же, как и другие заключенные", - заявил мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе журналистам.В свою очередь, председатель партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе считает, что экс-президенту будет сложно находиться в монастыре под домашним арестом."Если ему будет сложно где-либо находится, то это монастырь. Он совершил столько преступлений, причем не раскаялся… На самом деле получается, что Саакашвили является привилегированным заключенным, поскольку он постоянно требует то, что ему не положено", - заявил Кобахидзе.Саакашвили был задержан 1 октября 2021 года на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. Он получил шесть лет тюрьмы.В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.На рассмотрении в суде находятся еще три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20220120/vlasti-gruzii-otvetili-na-initsiativu-perevesti-saakashvili-iz-tyurmy-v-eparkhiyu-263753123.html

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, каха каладзе, грузинская мечта, ираклий кобахидзе