https://sputnik-georgia.ru/20220120/saakashvili-ne-priznali-postradavshim-prokuratura-nazvala-prichinu-263767636.html

Саакашвили не признали пострадавшим: прокуратура Грузии назвала причину

Саакашвили не признали пострадавшим: прокуратура Грузии назвала причину

До получения результатов различных экспертиз прокуратура лишена возможности принимать решение о признании экс-президента пострадавшим, заявляет ведомство 20.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-20T17:31+0400

2022-01-20T17:31+0400

2022-01-20T17:50+0400

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грузия

михаил саакашвили

генеральная прокуратура грузии

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии отказалась признавать экс-президента страны Михаила Саакашвили пострадавшим по делу о нечеловеческом обращении из-за отсутствия необходимых заключений экспертизы, но готова выдать все материалы стороне защиты, говорится в заявлении ведомства.Адвокаты экс-президента Грузии на этой неделе обратились в прокуратуру с ходатайством признать Саакашвили пострадавшим по уголовному делу о нечеловеческом обращении. Уголовное дело было возбуждено Службой госинспектора после заявления адвокатов о том, что экс-президент подвергся избиению и унижению во время перевода в тюремную больницу в Тбилиси из руставской тюрьмы.В частности, по делу назначен ряд экспертиз, в том числе комиссионная судебно-медицинская экспертиза, для определения насколько Михаилу Саакашвили была оказана соответствующая медицинская помощь во время его нахождения в заключении. Также назначены видеоскопическая и информационно-технологическая экспертизы по существующим в деле видео- и аудиоматериалам."На этом этапе следствие не получило заключений экспертиз, результаты которых важны для установления обстоятельств дела. Исходя их этого, до выполнения указания прокурора, в том числе до получения заключений экспертиз и проведения следственно-процессульных действий для перепроверки отдельных важных обстоятельств, прокуратура лишена возможности принимать итоговое решение, в том числе признать лицо пострадавшим", - говорится в заявлении ведомства.Власти Грузии ответили на инициативу перевести Саакашвили из тюрьмы в епархию >>Между тем, прокуратура Грузии даже без признания Саакашвили пострадавшим готова дать доступ адвокатам ко всем материалам дела.Саакашвили был задержан 1 октября на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. Он получил шесть лет тюрьмы.В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили."Далека от нейтральности" – омбудсмена Грузии раскритиковали за заявления о Саакашвили >>Кроме того, на рассмотрении в суде находятся три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, генеральная прокуратура грузии